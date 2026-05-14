پاکستان میں معاشی اہداف کی عدم تکمیل اور سرمایہ کاری کا بحران: ایک تفصیلی جائزہ

حکومت پاکستان رواں مالی سال میں سرمایہ کاری، بچت اور اقتصادی ترقی کے مقررہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، جس کے باعث ملکی معیشت اب بھی شدید دباؤ کا شکار ہے اور قرضوں پر انحصار بڑھ گیا ہے۔
حکومت پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران معاشی استحکام کے لیے کئی اہم اہداف مقرر کیے گئے تھے، جن میں سرمایہ کاری کی شرح میں اضافہ اور قومی بچت میں بہتری بنیادی مقاصد تھے۔ تاہم، تازہ ترین اعداد و شمار اور منصوبہ بندی وزارت کی رپورٹ سے یہ واضح ہوا ہے کہ حکومت ان اہداف کو حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ سرمایہ کاری کا جی ڈی پی میں تناسب محض 14.
4 فیصد رہا، جبکہ حکومت نے اس کے لیے 14.7 فیصد کا ہدف رکھا تھا۔ اگرچہ یہ شرح گزشتہ سال کے برابر ہے، لیکن معاشی ترقی کے لیے اس میں اضافہ ضروری تھا۔ پیداواری شعبوں میں سرمایہ کاری کی کمی نے ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں میں وہ تیزی نہیں دیکھی گئی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس صورتحال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صرف پالیسی سازی کافی نہیں بلکہ ان پر عملی طور پر عمل درآمد کرنا اور سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنا زیادہ اہم ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت نے کئی بڑے اقدامات کیے، جن میں اسپیشل انویسٹمنٹ فسیلیٹیشن کونسل کا قیام سرِ فہرست ہے۔ اگرچہ اس کونسل نے مقامی سرمایہ کاروں کے انتظامی مسائل حل کرنے میں کچھ کامیابی حاصل کی، لیکن بڑے پیمانے پر غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے۔ اسی طرح سوورین ویلتھ فنڈ کا قیام بھی ایک بڑا خواب تھا، لیکن تین سال گزرنے کے بعد بھی یہ فعال نہ ہو سکا۔ اس کی ایک بڑی وجہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے اعتراضات تھے، جس کے بعد قانون میں ترامیم کی ضرورت پیش آئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے اس بل پر ووٹنگ موخر کر دی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی اصلاحات کے عمل میں سیاسی اور انتظامی رکاوٹیں اب بھی موجود ہیں۔ دوسری جانب، تجارتی آزادکاری کے حوالے سے بھی حکومت سخت تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ پہلے مرحلے کے نتیجے میں درآمدات تو بڑھ گئیں لیکن برآمدات میں 6 فیصد سے زائد کمی واقع ہوئی، جس نے تجارتی خسارے کو مزید بڑھا دیا۔ سرکاری شعبے کی سرمایہ کاری میں بھی شدید گراوٹ دیکھی گئی ہے، جس کا جی ڈی پی میں تناسب کم ہو کر صرف 3.1 فیصد رہ گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وفاقی ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 200 ارب روپے کی بڑی کٹوتی ہے، جس نے کئی اہم ترقیاتی منصوبوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب حکومت اپنے وسائل سے بنیادی ڈھانچے اور سماجی شعبوں میں سرمایہ کاری نہیں کر پاتی، تو ملک مزید قرضوں کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس وقت وفاقی وزیر خزانہ چین کے دورے پر ہیں تاکہ ایشیائی ترقیاتی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک کی ضمانتوں کے ذریعے 25 کروڑ ڈالر کا قرض حاصل کیا جا سکے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کی اپنی کریڈٹ ریٹنگ عالمی منڈیوں میں اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ بغیر ضمانت کے سستے قرض حاصل کر سکے۔ معاشی ترقی کی شرح 3.7 فیصد رہنا بھی تشویشناک ہے کیونکہ یہ شرح نوجوان نسل کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ ان تمام منفی پہلوؤں کے باوجود کچھ شعبوں میں غیر متوقع بہتری دیکھی گئی ہے۔ تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری میں 60 فیصد سے زائد اضافہ ہوا ہے، جو کہ مجموعی معاشی سست روی کے دوران ایک حیران کن پیش رفت ہے۔ اسی طرح انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن کے شعبے میں 110 فیصد، ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں 12.8 فیصد اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں 6.2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرکاری شعبے میں نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن اور او جی ڈی سی ایل کی سرمایہ کاری نے مینوفیکچرنگ اور کان کنی کے شعبوں کو سہارا دیا۔ ایک بڑی کامیابی چین کی آن شور کیپیٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈز کا اجرا تھا، جس میں 1.75 ارب آر ایم بی کے بانڈز کے لیے 8.8 ارب آر ایم بی سے زائد کی پیشکش موصول ہوئی۔ یہ اوور سبسکرپشن ظاہر کرتی ہے کہ عالمی سرمایہ کار اب بھی پاکستان کی معاشی بحالی اور اصلاحاتی ایجنڈے پر اعتماد رکھتے ہیں، بشرطیکہ حکومت مستقل بنیادوں پر پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھے
معیشت سرمایہ کاری جی ڈی پی غیر ملکی سرمایہ کاری پانڈا بانڈز