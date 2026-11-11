پاکستانی اسپنر ابرار احمد نے انٹرنیشنل کرکٹ رپورٹ میں Bulls Bowling List میں تیسرے نمبر پر پہنچا
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی 50-ویڈ کرکٹ رینڈنگ جاری کی جس میں ابرار احمد دو درجے ترقی کے ساتھ بولرز کی فہرست میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔
پاکستان کے تشریف لانے والے اسپنر ابرار احمد نے عالمی کرکٹ ریٹنگز میں نمایاں قدم اٹھایا اور 50-ویڈ کرکٹ بولرز کی فہرست میں پاکستان کو تیسری پوزیشن پر پہنچایا۔ یہ کیریئر کی ایک نئی لنڈری کا عطا ہے جس میں ابرار نے اپنی تکنیک اور انتظام کی بروقت درستگی سے دو درجے ترقی کی۔بین الاقوامی رپورٹ میں ابرار احمد کا کارنامہیہ رینڈنگ ۱۵ مارچ ۲۰۲۴ کو عوامی سطح پر منظر عام پر لانی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ابرار احمد کو ۲،۱۹ بے اوپر کنٹریبوشن پوائنٹس کے ساتھ تصدیق کی گئی، جس سے وہ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر کو پیچھے چھوڑ کر بولرز میں تیسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ اس بہتری کا سبب تعلیمی ٹریننگ اور بیٹمنٹ کے خلاف فٹ ریگولٹری کی توجیہہ ہنر ہے۔بین الاقوامی بیٹرز میں پاکستان کے صدر و کاتبانی میںون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں بابر اعظم نے ۶۶۱ پوائنٹس کے ساتھ نویں نمبر پر طے پایا جبکہ سلمان علی آغا ۶２۲ پوائنٹس کے ساتھ تیرہویں پوزیشن پر مقیم ہیں۔ فخر زمان نے گلین فلپس کے ساتھ مشترکہ طور پر ۳۶ویں نمبر پر بہار اختیار کیا۔ محمد رضوان ۵۳۲ پوائنٹس کے ساتھ چالیس تیسری پوزیشن پر رکھی اور صائم ایوب نے چار درجے بہتری کے ساتھ ۴۶۸ پوائنٹس کے ساتھ چالیس اور چھتیسَویں نے آگے۔ شاداب خان نے بھی ایک درجہ ترقی کر کے ۹۲ویں پوزیشن اختیار کی۔بھارت کے کپتان شبمن گل کی برتری کے ساتھ، بیٹرز کی رینکنگ پہلی پر ویرات کوہلی، دوسری پر نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل، اور تیسری پر شیمن گل بیٹرز کی لڑی میں شامل ہے۔کاپٹن اور آل راؤنڈرز کا مظاہرہ پاکستان کے ون ڈے کپتان شاہین آفریدی نے بھی ایک درجہ ترقی کے بعد مچل سینٹنر کے ساتھ مشترکہ طور پر چوتھے نمبر پر پہنچے۔ حارث رؤف ۲۴ویں اور نسیم شاہ ۵۵ویں نمبر پر برقرار رہے، جبکہ عرفات منہاس دو درجے تنزلی کے بعد کہر ۷۳ویں پوزیشن پر پہنچے۔آل راؤنڈرز میں سلمان علی آغا بائیس راؤنڈرز کی فہرست میں تیرہویں اور شاہین آفریدی سولہویں۔ عرفات منہاس کی دو درجے ترقی کے ساتھ پانصد تیرہ پوائنٹس پر ۳۱ویں مقام پر پہنچے۔ افغانستان کے عظمت اللہ عمرزئی نے اپنے ملک کا پہلا نمبر حاصل کیا۔ زمبابوے کا سکندر رضا دوسرے رینک پر، اور افغانستان کے محمد نبی تیسرے درجے پر۔آئندہ مراحل اور توقعاتان رپورٹوں کا پابند کرکٹ کے آنے والے ٹیسٹ وون ڈے سیریز پر گہرہ اثر ہو گا۔ ابرار احمد کے تیز جرّات سے پاکستان کا سمسٹری فیلڈنگ نظام مزید مضبوط ہوگا اور آنے والی ٹورنامنٹس میں ٹیم کی کامیابی کی امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، اوری آئیلڈز میں بابل ن باری کے کردار مزید خاص ہو گا۔ مستقبل میں مقامی ٹیموں کے رینک میں مزید سیرت کی توقع ہے اور اس ہدف کو پانے کے لئے ٹریننگ و ڈیولپمنٹ پر مزید توجہ دی جائے گی۔.
پاکستان کے تشریف لانے والے اسپنر ابرار احمد نے عالمی کرکٹ ریٹنگز میں نمایاں قدم اٹھایا اور 50-ویڈ کرکٹ بولرز کی فہرست میں پاکستان کو تیسری پوزیشن پر پہنچایا۔ یہ کیریئر کی ایک نئی لنڈری کا عطا ہے جس میں ابرار نے اپنی تکنیک اور انتظام کی بروقت درستگی سے دو درجے ترقی کی۔
بین الاقوامی رپورٹ میں ابرار احمد کا کارنامہAlso readAI Bird Flu Vaccine Outperforms Old Shots in Animal Study
یہ رینڈنگ ۱۵ مارچ ۲۰۲۴ کو عوامی سطح پر منظر عام پر لانی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ابرار احمد کو ۲،۱۹ بے اوپر کنٹریبوشن پوائنٹس کے ساتھ تصدیق کی گئی، جس سے وہ نیوزی لینڈ کے کپتان مچل سینٹنر کو پیچھے چھوڑ کر بولرز میں تیسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ اس بہتری کا سبب تعلیمی ٹریننگ اور بیٹمنٹ کے خلاف فٹ ریگولٹری کی توجیہہ ہنر ہے۔
بین الاقوامی بیٹرز میں پاکستان کے صدر و کاتبانی میں
ون ڈے بیٹرز کی رینکنگ میں بابر اعظم نے ۶۶۱ پوائنٹس کے ساتھ نویں نمبر پر طے پایا جبکہ سلمان علی آغا ۶２۲ پوائنٹس کے ساتھ تیرہویں پوزیشن پر مقیم ہیں۔ فخر زمان نے گلین فلپس کے ساتھ مشترکہ طور پر ۳۶ویں نمبر پر بہار اختیار کیا۔ محمد رضوان ۵۳۲ پوائنٹس کے ساتھ چالیس تیسری پوزیشن پر رکھی اور صائم ایوب نے چار درجے بہتری کے ساتھ ۴۶۸ پوائنٹس کے ساتھ چالیس اور چھتیسَویں نے آگے۔ شاداب خان نے بھی ایک درجہ ترقی کر کے ۹۲ویں پوزیشن اختیار کی۔
بھارت کے کپتان شبمن گل کی برتری کے ساتھ، بیٹرز کی رینکنگ پہلی پر ویرات کوہلی، دوسری پر نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل، اور تیسری پر شیمن گل بیٹرز کی لڑی میں شامل ہے۔
کاپٹن اور آل راؤنڈرز کا مظاہرہ
پاکستان کے ون ڈے کپتان شاہین آفریدی نے بھی ایک درجہ ترقی کے بعد مچل سینٹنر کے ساتھ مشترکہ طور پر چوتھے نمبر پر پہنچے۔ حارث رؤف ۲۴ویں اور نسیم شاہ ۵۵ویں نمبر پر برقرار رہے، جبکہ عرفات منہاس دو درجے تنزلی کے بعد کہر ۷۳ویں پوزیشن پر پہنچے۔
آل راؤنڈرز میں سلمان علی آغا بائیس راؤنڈرز کی فہرست میں تیرہویں اور شاہین آفریدی سولہویں۔ عرفات منہاس کی دو درجے ترقی کے ساتھ پانصد تیرہ پوائنٹس پر ۳۱ویں مقام پر پہنچے۔ افغانستان کے عظمت اللہ عمرزئی نے اپنے ملک کا پہلا نمبر حاصل کیا۔ زمبابوے کا سکندر رضا دوسرے رینک پر، اور افغانستان کے محمد نبی تیسرے درجے پر۔
آئندہ مراحل اور توقعات
ان رپورٹوں کا پابند کرکٹ کے آنے والے ٹیسٹ وون ڈے سیریز پر گہرہ اثر ہو گا۔ ابرار احمد کے تیز جرّات سے پاکستان کا سمسٹری فیلڈنگ نظام مزید مضبوط ہوگا اور آنے والی ٹورنامنٹس میں ٹیم کی کامیابی کی امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ، اوری آئیلڈز میں بابل ن باری کے کردار مزید خاص ہو گا۔ مستقبل میں مقامی ٹیموں کے رینک میں مزید سیرت کی توقع ہے اور اس ہدف کو پانے کے لئے ٹریننگ و ڈیولپمنٹ پر مزید توجہ دی جائے گی۔
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