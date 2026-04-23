پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم کی روانگی اور مستقبل کی جنگ پر کانفرنس کا انعقاد

پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم یو ای ایف اے ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ کے لیے روانہ ہوگئی جبکہ کراچی میں مارٹائم سینٹر آف ایکسیلنس کے زیر اہتمام 'ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور مستقبل کی جنگ' پر دو روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہوگئی۔
پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم یو ای ایف اے ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ کے لیے روانہ کراچی میں مارٹائم سینٹر آف ایکسیلنس (ایم سی ای) کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 'ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی ز اور مستقبل کی جنگ ' پر دو روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہوگئی۔ یہ کانفرنس بحری ماہرین، تعلیمی اداروں اور دفاع ی صنعت کے نمائندوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کے لیے منعقد کی گئی تھی تاکہ بدلتے ہوئے جیوسٹریٹجک رجحانات اور جدید جنگ پر ٹیکنالوجی کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کے اختتامی سیشن کی صدارت کی۔ انہوں نے صنعت، صارفین اور تعلیمی اداروں کے درمیان قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا تاکہ اختراع، موافقت اور آپریشنل اہمیت کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون سے خود کفالت اور مقامی صنعت کو فروغ ملے گا، جو پاکستان کے لیے ایک لاگت مؤثر اور عالمی سطح پر مسابقتی دفاع ی نظام بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان کے دفاع ی نظام کی برآمدی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے انڈین اوشین کو ایک اہم خطہ قرار دیا جہاں عالمی تجارت میں اس کے وسیع تعاون اور کسی بھی خلل کے نتیجے میں عالمی سپلائی چینز، توانائی کی قیمتوں اور اس سے منسلک معیشتوں پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں مستقبل کی جنگ لکھی جا رہی ہے۔ کانفرنس میں جدید ٹیکنالوجی ز کے سول اور فوجی استعمال کے درمیان لکیریں دھندلی ہونے پر توجہ مبذول کرائی گئی، جس سے پاکستان کے دفاع ی نظام کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ کس طرح تیزی سے ہونے والی تکنیکی جدت جنگ کو آپریشنل تصورات، فورس سٹرکچرز اور ان کے نتائج کو دوبارہ ترتیب دے کر تبدیل کر رہی ہے۔ کانفرنس میں سینئر فوجی قیادت، پالیسی ساز، سفارتکار، تعلیمی ادارے، صنعت کے ماہرین اور مختلف جامعات کے طلبا نے شرکت کی۔ تقریب کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ ٹیکنالوجی سے چلنے والے تبدیلیوں سے گزرنے اور جنگ میں مستقبل کے رجحانات کو بروئے کار لانے کے لیے مسلسل علمی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم یو ای ایف اے ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہوگئی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ ٹیم کی روانگی سے پاکستان میں فٹبال کے مستقبل کے لیے امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کو جدید فٹبال کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے اور اپنی مہارت کو مزید نکھارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ مارٹائم سینٹر آف ایکسیلنس (ایم سی ای) کی جانب سے منعقد کی گئی کانفرنس نے نہ صرف جدید جنگ کے خطرات اور مواقع پر روشنی ڈالی بلکہ دفاع ی صنعت میں خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کے خطاب نے پاکستان کے دفاع ی نظام کو مضبوط بنانے اور اسے عالمی معیار کے مطابق لانے کے لیے ایک واضح روڈ میپ فراہم کیا۔ انڈین اوشین کی اہمیت پر ان کے تبصرے نے اس خطے میں پاکستان کی دفاع ی حکمت عملی کے لیے نئی راہوں کا تعین کیا۔ کانفرنس میں شریک ماہرین نے اتفاق رائے سے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی جنگ کے میدان کو مکمل طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ اب جنگ صرف ہتھیاروں اور فوجیوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ سائبر جنگ ، مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس جیسے عوامل بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ان جدید ٹیکنالوجی ز میں مہارت حاصل کرنے اور اپنے دفاع ی نظام کو ان کے مطابق اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر، شرکاء نے مستقبل میں بھی ایسی کانفرنسیں منعقد کرنے اور دفاع ی شعبے میں تحقیق اور ترقی کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا چاہیے تاکہ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کی جا سکے اور دفاع ی صنعت میں جدیدیت لائی جا سکے۔ پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم کی روانگی اور 'ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی ز اور مستقبل کی جنگ ' پر منعقد ہونے والی کانفرنس دونوں ہی پاکستان کے لیے اہم پیشرفت ہیں۔ فٹبال ٹیم ملک کا نام روشن کرنے کے لیے میدان میں اترے گی جبکہ کانفرنس کے نتائج پاکستان کے دفاع ی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے.
پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم یو ای ایف اے ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ کے لیے روانہ کراچی میں مارٹائم سینٹر آف ایکسیلنس (ایم سی ای) کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 'ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور مستقبل کی جنگ' پر دو روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہوگئی۔ یہ کانفرنس بحری ماہرین، تعلیمی اداروں اور دفاعی صنعت کے نمائندوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لانے کے لیے منعقد کی گئی تھی تاکہ بدلتے ہوئے جیوسٹریٹجک رجحانات اور جدید جنگ پر ٹیکنالوجی کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کانفرنس کے اختتامی سیشن کی صدارت کی۔ انہوں نے صنعت، صارفین اور تعلیمی اداروں کے درمیان قریبی تعاون کی اہمیت پر زور دیا تاکہ اختراع، موافقت اور آپریشنل اہمیت کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعاون سے خود کفالت اور مقامی صنعت کو فروغ ملے گا، جو پاکستان کے لیے ایک لاگت مؤثر اور عالمی سطح پر مسابقتی دفاعی نظام بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سے پاکستان کے دفاعی نظام کی برآمدی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ ایڈمرل نوید اشرف نے انڈین اوشین کو ایک اہم خطہ قرار دیا جہاں عالمی تجارت میں اس کے وسیع تعاون اور کسی بھی خلل کے نتیجے میں عالمی سپلائی چینز، توانائی کی قیمتوں اور اس سے منسلک معیشتوں پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے یہاں مستقبل کی جنگ لکھی جا رہی ہے۔ کانفرنس میں جدید ٹیکنالوجیز کے سول اور فوجی استعمال کے درمیان لکیریں دھندلی ہونے پر توجہ مبذول کرائی گئی، جس سے پاکستان کے دفاعی نظام کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں پیدا ہو رہے ہیں۔ اس امر پر بھی زور دیا گیا کہ کس طرح تیزی سے ہونے والی تکنیکی جدت جنگ کو آپریشنل تصورات، فورس سٹرکچرز اور ان کے نتائج کو دوبارہ ترتیب دے کر تبدیل کر رہی ہے۔ کانفرنس میں سینئر فوجی قیادت، پالیسی ساز، سفارتکار، تعلیمی ادارے، صنعت کے ماہرین اور مختلف جامعات کے طلبا نے شرکت کی۔ تقریب کا اختتام اس عزم کے ساتھ ہوا کہ ٹیکنالوجی سے چلنے والے تبدیلیوں سے گزرنے اور جنگ میں مستقبل کے رجحانات کو بروئے کار لانے کے لیے مسلسل علمی ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم یو ای ایف اے ڈویلپمنٹ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے روانہ ہوگئی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ نوجوان کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ ٹیم کی روانگی سے پاکستان میں فٹبال کے مستقبل کے لیے امید کی کرن روشن ہوئی ہے۔ یہ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کو جدید فٹبال کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے اور اپنی مہارت کو مزید نکھارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ مارٹائم سینٹر آف ایکسیلنس (ایم سی ای) کی جانب سے منعقد کی گئی کانفرنس نے نہ صرف جدید جنگ کے خطرات اور مواقع پر روشنی ڈالی بلکہ دفاعی صنعت میں خود انحصاری اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایڈمرل نوید اشرف کے خطاب نے پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے اور اسے عالمی معیار کے مطابق لانے کے لیے ایک واضح روڈ میپ فراہم کیا۔ انڈین اوشین کی اہمیت پر ان کے تبصرے نے اس خطے میں پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کے لیے نئی راہوں کا تعین کیا۔ کانفرنس میں شریک ماہرین نے اتفاق رائے سے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی جنگ کے میدان کو مکمل طور پر تبدیل کر رہی ہے۔ اب جنگ صرف ہتھیاروں اور فوجیوں پر منحصر نہیں ہے بلکہ سائبر جنگ، مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس جیسے عوامل بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو ان جدید ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کرنے اور اپنے دفاعی نظام کو ان کے مطابق اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر، شرکاء نے مستقبل میں بھی ایسی کانفرنسیں منعقد کرنے اور دفاعی شعبے میں تحقیق اور ترقی کو فروغ دینے کا عزم کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا چاہیے تاکہ جدید ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کی جا سکے اور دفاعی صنعت میں جدیدیت لائی جا سکے۔ پاکستان کی انڈر 16 فٹبال ٹیم کی روانگی اور 'ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور مستقبل کی جنگ' پر منعقد ہونے والی کانفرنس دونوں ہی پاکستان کے لیے اہم پیشرفت ہیں۔ فٹبال ٹیم ملک کا نام روشن کرنے کے لیے میدان میں اترے گی جبکہ کانفرنس کے نتائج پاکستان کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے
