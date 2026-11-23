پاکستان اور ترکی کے سپریم کورٹس کے درمیان جدید جیوڈیشل تعاون کا معاہدہ
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ترکی کے صدر اومر کرکز نے اسلام آباد میں باہمی جیوڈیشل تعاون اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے۔
اسلام آباد میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان باہمی جیوڈیشل تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ترکیہ کی کورٹ آف کیشنیشن کے صدر اومر کرکز نے باہمی تفہیم کی یادداشت (MoU) پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کی عدلیہ کے درمیان رسمی تعلق کو مضبوط بنانے اور ان کے آپسی تعاون کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا ایک واضح قدم ہے۔
عدلیہ میں جدید ٹیکنالوجی کا اطلاق
دستخطی تقریب کے دوران چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے واضح کیا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جیوڈیشل تعاون میں اضافہ ان بھائی چارے کے روابط کو مزید گہرا کرے گا اور قانونی تعاون کو نئے معیارات تک لے جائے گا۔ چیف جسٹس نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے اپنے عزم کی بھی توثیق کی اور بتایا کہ عدلیاتی اصلاحات کی ایک طویل کارروائی جاری ہے جس کا مرکزی نقطہ جدید ٹیکنالوجی کا ادغام ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ای-کورٹس کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات عوام کو انصاف تک رسائی میں آسانی پیدا کریں گے۔Also readخدیجہ اسیف کا کہنا ہے کہ صوبوں کی تقسیم کے ریفرنڈم کا حتمی فیصلہ سال کے آخر میں متوقع ہے
ترکیہ کی عدلیہ کا موقف اور مشن
اسی دوران ترکیہ کی کورٹ آف کیشنیشن کے صدر اومر کرکز نے بھی اس موقع پر اپنے ملک اور پاکستان کے درمیان قدیم بھائی چارے کے رشتوں کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کا تعلق باہمی اعتماد اور مشترکہ اقدار کے بنیاد پر استوار ہے۔ اومر کرکز نے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا دونوں اداروں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عدلیاتی نظام کو زیادہ موثر اور شفاف بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔
نئے اقدامات اور مستقبل کا پروگرام
اس معاہدے کے تحت دونوں فریقین وعدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارتی ڈھانچے کو جدید بنانے اور عدلیاتی نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں گے۔ ای-کورٹس کے پلیٹ فارم پر کامیاب تجربے کے ذریعے یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان کی عدلیہ کو جدید بنائے گا بلکہ اس سے ترکیہ کے عدلیاتی نظام کو بھی فائدہ ہو گا۔ یہ عمل عوامی بھروسے کو بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا کیونکہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کارروائیوں میں شفافیت اور تیزی لائی جا سکے گی۔
عدلیاتی اصلاحات کا عالمی معیار
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ پاکستان میں متعارف کروائی گئی عدلیاتی اصلاحات کا مقصد صرف اندرونی انتظامی بہتری تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کا ہدف عالمی سطح پر بہترین عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کو قانونی فریم ورک میں شامل کرنا ایک اہم قدم ہے جس سے نہ صرف کیسز کی سماعت کا وقت کم ہو گا بلکہ نتائج میں بھی بہتری آئے گی۔ یہ اصلاحات پاکستان کی عدلیہ کو ایک جدید، شفاف اور عوام دوست ادارے کے طور پر متعارف کروانے کی کوشش کا حصہ ہیں۔
بین الاقوامی سفارتی کامیابی
یہ معاہدہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سفارتی اور قانونی تعلقات کی عکاسی کرتا ہے جو کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ اسلام آباد میں منعقدہ اس تقریب نے دونوں ممالک کے درمیان آپسی اعتماد کو مزید مستحکم کرنے کا ذریعہ فراہم کیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور صدر اومر کرکز کے درمیان یہ بات چیت مستقبل میں عدلیاتی شعبے میں مزید ایسے معاہدوں کی راہ ہموار کرے گی جو نہ صرف دو ممالک بلکہ خطے کی جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو بھی فروغ دیں گے۔
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