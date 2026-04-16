پاکستان کا کانگو میں امن کے لیے فوری جنگ بندی اور سفارتی کوششوں پر زور

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان نے جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقوں میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے فوری جنگ بندی، تیز تر سفارتی اقدامات اور عالمی برادری کی جانب سے موثر کارروائیوں کا مطالبہ کیا تاکہ خطے میں پائیدار امن قائم ہو سکے۔
نیویارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اہم اجلاس کے دوران، پاکستان نے جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقوں میں امن و امان کی مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا برملا اظہار کیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب، سفیر عاصم افتخار احمد، نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ خطے میں فوری جنگ بندی کا نفاذ اور سفارتی کوششوں کو تیز تر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگو کے مشرقی حصے میں جاری پرتشدد واقعات، انسانی بحران کی شدت میں اضافہ، اور بے گھر ہونے والے افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد
یہ واضح اشارے ہیں کہ امن کا قیام اب محض ایک خواہش نہیں بلکہ ایک فوری اور ناگزیر ضرورت بن چکا ہے۔ سفیر احمد نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2773 پر مکمل اور موثر عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار جنگ بندی ہی اس علاقے میں دیرپا استحکام کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ پاکستان نے تناؤ کم کرنے کے لیے جاری عالمی سفارتی کاوشوں کو سراہا، جن میں افریقی یونین کی جانب سے ثالثی کے کردار، واشنگٹن پراسیس، اور دوحہ فریم ورک جیسے اقدامات شامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کوششیں اقوام متحدہ کی جاری کاوشوں کے ساتھ مل کر اعتماد سازی کے عمل کو مضبوط بنا سکتی ہیں اور سیاسی حل کے امکانات کو تقویت بخش سکتی ہیں۔ پاکستان نے مونوسکو (UN Organization Stabilization Mission in the DRC) کے کردار کی بھی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ سفیر احمد نے نشاندہی کی کہ مناسب حالات میں، جنگ بندی کے نفاذ اور امن کے قیام میں مونوسکو کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہوگا۔ انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ مشرقی کانگو میں قدرتی وسائل کی غیر قانونی کان کنی اور اسمگلنگ بدامنی کی جڑوں میں شامل اہم وجوہات میں سے ہیں۔ ان کے مطابق، ان مسائل کے تدارک کے لیے علاقائی تعاون، شفاف سپلائی چین کا قیام، اور مؤثر حکمت عملیوں کی فوری ضرورت ہے تاکہ یہ قیمتی وسائل خطے کے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے راستے میں حائل ہونے کے بجائے ان کی ترقی کا ذریعہ بن سکیں۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے تسلیم کیا کہ اگرچہ سفارتی سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے اور مختلف سطحوں پر مذاکرات جاری ہیں، لیکن زمینی حقائق میں کوئی نمایاں بہتری نہ آنا اس بحران کی گہرائی اور پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس صورتحال میں عالمی برادری کے مربوط اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اختتام پر، پاکستان نے جمہوریہ کانگو کی خودمختاری، اتحاد، اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ اس نازک موقع سے فائدہ اٹھائے اور خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے مشترکہ، ٹھوس اور مؤثر اقدامات اٹھانے میں پیش پیش رہے۔ اس سمت میں مزید تاخیر صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے اور انسانی المیے کو گہرا کر سکتی ہے۔
