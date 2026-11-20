پاکستان نے سری لنکا کو آؤٹ کر کے میچ جیتنے کا موقع حاصل کر لیا
راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی شاندار فاسٹ بولنگ نے سری لنکا کو چار اننگز میں آؤٹ کر دیا۔ پاکستان نے سری لنکا کو سات رنز کا نشانہ دیا ہے جس کے ساتھ ہی میچ جیتنے کی امیدیں روشن ہو گئی ہیں۔ محمد عباس اور عامر جمال کی عمدہ بولنگ نے میچ کی کلیدی اہمیت کو واضح کیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن پاکستان کی فاسٹ بولنگ ڈلیوری نے سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاکستان نے سری لنکا کو اپنی دوسری اننگز میں صرف 316 رنز پر آؤٹ کر کے میچ جیتنے کے لیے سات رنز کا نشانہ تعین کیا۔ یہ کارنامہ اس بات کی گواہی ہے کہ میچ کے دوران پاکستانی ٹیم نے شاندار فیصلے اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ فاسٹ بولر محمد عباس نے حتمی وکٹ لینے کی شاندار کامیابی حاصل کی جس کے ساتھ ہی سری لنکا کی دوسری اننگز کا اختتام ہوا۔ یہ کامیابی پاکستان کو میچ میں مضبوط پوزیشن دینے میں انتہائی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ پاکستانی فاسٹ بولرز نے سری لنکا کی بیٹنگ کو پہلی اننگز میں صرف 98 رنز پر محدود کر دیا۔ محمد عباس ، رزاداللہ اور عامر جمال نے تین تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ سقیب خان نے ایک وکٹ لی۔ جواب میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 325 رنز بنائے جس کے نتیجے میں انہوں نے 227 رنز کا کافی بڑا لیڈ حاصل کیا۔ سری لنکا کی دوسری اننگز میں 316 رنز بنانے کے بعد اب پاکستان کو صرف سات رنز کا نشانہ حاصل ہے جو کہ میچ جیتنے کے لیے انتہائی آسان ہے۔.
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن پاکستان کی فاسٹ بولنگ ڈلیوری نے سری لنکا کی بیٹنگ لائن اپ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاکستان نے سری لنکا کو اپنی دوسری اننگز میں صرف 316 رنز پر آؤٹ کر کے میچ جیتنے کے لیے سات رنز کا نشانہ تعین کیا۔ یہ کارنامہ اس بات کی گواہی ہے کہ میچ کے دوران پاکستانی ٹیم نے شاندار فیصلے اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ فاسٹ بولر محمد عباس نے حتمی وکٹ لینے کی شاندار کامیابی حاصل کی جس کے ساتھ ہی سری لنکا کی دوسری اننگز کا اختتام ہوا۔ یہ کامیابی پاکستان کو میچ میں مضبوط پوزیشن دینے میں انتہائی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ پاکستانی فاسٹ بولرز نے سری لنکا کی بیٹنگ کو پہلی اننگز میں صرف 98 رنز پر محدود کر دیا۔ محمد عباس، رزاداللہ اور عامر جمال نے تین تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ سقیب خان نے ایک وکٹ لی۔ جواب میں پاکستان نے اپنی پہلی اننگز میں 325 رنز بنائے جس کے نتیجے میں انہوں نے 227 رنز کا کافی بڑا لیڈ حاصل کیا۔ سری لنکا کی دوسری اننگز میں 316 رنز بنانے کے بعد اب پاکستان کو صرف سات رنز کا نشانہ حاصل ہے جو کہ میچ جیتنے کے لیے انتہائی آسان ہے۔
Get an alert when there is news on کھیلFollow کھیل