پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پارلیمانی کمیٹی کو بڑی اہم اعداد و شمار فراہم کیے، اس میں بتایا گیا کہ ہزاروں پاکستانی برطانیہ، بیلارس اور دیگر ممالک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں اور پناہ مانگ رہے ہیں۔ فیڈرل ایجنسی کے مطابق انصاف اور تلاش میں کامیابی ہوتی جا رہی ہے۔
فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی فِی اے نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ ہزاروں پاکستانی غیر قانونی طور پر بیرون ملک قیام کر رہے ہیں یا پناہ مانگ رہے ہیں، جبکہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق غیر قانونی نقل مکانی میں کمی آئی ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے وزیراعظم راجہ خرم نواز کی زیر انتظام داخلی ماتحت کے امیدواروں کو بتایا کہ تقریباً دس ہزار پاکستانی طالب علموں کے ویزے کے ساتھ برطانیہ گئے اور بعد میں سیاسی پناہ کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ۵۸۰ پاکستانی صفیئر نے بیلارس میں قیام کیا مگر واپس نہیں آئے اور نئے آدمی سمگلنگ راستے ملے ہیں جو مالیزیا اور ازبکستان کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ 2025 کے دوران، ۳۹،۷۸۶ مسافر غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ۳۰۰۰ سے زیادہ افراد اسٹاپ‑لسٹ اور انٹرپول وارننگ کے تحت سفر سے روکے گئے۔ مزید برآں، ۷،۰۰۰ پاکستانی نے آسی بنزار کے دوران وزٹ ویزے سے فرار کیا اور واپس سے ہٹ گئے۔ فِی اے کے مطابق، منظم بھیک مانگنے کے نیٹ ورکس میں ۷۵٪ کمی ہوئی اور جعلی سفری دستاویزات کے کیسز میں ۳۱٪ کمی ہوئی۔ اس کے بعد انگریزی اور امریکی حکام نے بھی اس کمی کو تسلیم کیا ہے اور پاکستان نے پاسپورٹ کے ضائع ہونے کی رپورٹوں پر مزید تفصیلی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے تاکہ شناختی فراڈ کو روکا جا سکے۔ داخلی وزیر سرورجن ٹالال چاولڑ نے کہا کہ یہ اقدامات غیر قانونی نقل مکانی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور قانون سازی کے سلسلے میں ۵۵ ضوابط میں ترمیم کا منصوبہ پیش کیا۔ اس کے بعد وفاقی قانونی وزیر اعظم نذیر تارار نے عدالتی افادیت اور ڈیجیٹل خدمات کو وسعت دینے کے لیے قانون کی متعدد ترامیم پر اجارہ دی۔ یہ تمام اقدامات ایک جامع قانون سازی کے پیکج کے تحت ہندسے میں لائے جائیں گے جو پارلیمانی ڈیسکٹنگ کے بعد حکام سے ہدف لکھی جائے گی۔ایک مکمل ہفتہ وار جائزے میں، وزیر افغانستان کے قومی گارڈ کے کمانڈر اور پاکستانی بالا رتبہ فوجی قیادت کا ملاقاتیں بھی رپورٹ کی گئی ہیں۔ وہی صورتحال سے متعلق پالیسیز میں مزید شکالیاں کی گئیں اور قانون سازی کا مشاہدہ مزید تفصیل سے دیکھا گیا.
فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی فِی اے نے پارلیمانی کمیٹی کو بتایا کہ ہزاروں پاکستانی غیر قانونی طور پر بیرون ملک قیام کر رہے ہیں یا پناہ مانگ رہے ہیں، جبکہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق غیر قانونی نقل مکانی میں کمی آئی ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور نے وزیراعظم راجہ خرم نواز کی زیر انتظام داخلی ماتحت کے امیدواروں کو بتایا کہ تقریباً دس ہزار پاکستانی طالب علموں کے ویزے کے ساتھ برطانیہ گئے اور بعد میں سیاسی پناہ کا مطالبہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ۵۸۰ پاکستانی صفیئر نے بیلارس میں قیام کیا مگر واپس نہیں آئے اور نئے آدمی سمگلنگ راستے ملے ہیں جو مالیزیا اور ازبکستان کے ذریعے سے نکلتے ہیں۔ 2025 کے دوران، ۳۹،۷۸۶ مسافر غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ۳۰۰۰ سے زیادہ افراد اسٹاپ‑لسٹ اور انٹرپول وارننگ کے تحت سفر سے روکے گئے۔ مزید برآں، ۷،۰۰۰ پاکستانی نے آسی بنزار کے دوران وزٹ ویزے سے فرار کیا اور واپس سے ہٹ گئے۔ فِی اے کے مطابق، منظم بھیک مانگنے کے نیٹ ورکس میں ۷۵٪ کمی ہوئی اور جعلی سفری دستاویزات کے کیسز میں ۳۱٪ کمی ہوئی۔ اس کے بعد انگریزی اور امریکی حکام نے بھی اس کمی کو تسلیم کیا ہے اور پاکستان نے پاسپورٹ کے ضائع ہونے کی رپورٹوں پر مزید تفصیلی تحقیقات کا وعدہ کیا ہے تاکہ شناختی فراڈ کو روکا جا سکے۔ داخلی وزیر سرورجن ٹالال چاولڑ نے کہا کہ یہ اقدامات غیر قانونی نقل مکانی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور قانون سازی کے سلسلے میں ۵۵ ضوابط میں ترمیم کا منصوبہ پیش کیا۔ اس کے بعد وفاقی قانونی وزیر اعظم نذیر تارار نے عدالتی افادیت اور ڈیجیٹل خدمات کو وسعت دینے کے لیے قانون کی متعدد ترامیم پر اجارہ دی۔ یہ تمام اقدامات ایک جامع قانون سازی کے پیکج کے تحت ہندسے میں لائے جائیں گے جو پارلیمانی ڈیسکٹنگ کے بعد حکام سے ہدف لکھی جائے گی۔ایک مکمل ہفتہ وار جائزے میں، وزیر افغانستان کے قومی گارڈ کے کمانڈر اور پاکستانی بالا رتبہ فوجی قیادت کا ملاقاتیں بھی رپورٹ کی گئی ہیں۔ وہی صورتحال سے متعلق پالیسیز میں مزید شکالیاں کی گئیں اور قانون سازی کا مشاہدہ مزید تفصیل سے دیکھا گیا
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