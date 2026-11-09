پاکستان نے سری لنکا کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میں 90 رنز بنائے
راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کے اوپنرز طیب عارف اور اذان اویس کا زوال، سری لنکا کی بولنگ جارحانہ، نئے کھلاڑیوں کا ڈیبیو
پاکستان کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کے خلاف راولپنڈی میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن زبردست شروع کیا تاہم کچھ دیر بعد ہی ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ قومی ٹیم نے دو کھلاڑیوں کے نقصان پر مجموعی طور پر 90 رنز بنائے ہیں۔ اس میچ میں اوپنر طیب عارف نے ڈیبیو میچ میں نصف سنچری بنا کر اپنی اہمیت ثابت کی ہے۔
اوپنرز کا زوال اور بولرز کی کامیابی
میچ کے دوران قومی ٹیم کے دونے اوپنرز وکٹ کیپر کوشال مینڈس کے ہاتھوں کیچ آ گئے۔ اوپنر اذان اویس 30 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ان کی وکٹ ملن رتنائیکے کی گیند پر گری۔ اذان اویس نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔Also readTrump to meet Qatar's prime minister as Iran diplomacy faces hurdles
دوسرے اوپنر محمد طیب عارف نے 57 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ طیب عارف بھی کوشال مینڈس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ ان کی وکٹ اسیتھا فرنینڈو کی گیند پر گری۔ طیب عارف نے ڈیبیو میں نصف سنچری مکمل کر کے ٹیم کو مضبوط بنا دیا تھا۔
نئے کھلاڑیوں کا ڈیبیو اور ٹیم کا انتخاب
اس ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم میں چار نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے۔ ڈیبیو کرنے والوں میں اوپنر طیب عارف اور محمد طلحہٰ شامل ہیں۔ آل راؤنڈر عرفات منہاس اور فاسٹ بولر ثاقب خان بھی اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔
قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے تصدیق کی تھی کہ کم از کم چار کھلاڑی ڈیبیو کریں گے۔ بابر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پہلے سیشن میں محتاط رہنا ہوگا۔ ان کا مقصد نئے کھلاڑیوں کو ٹیسٹ کرکٹ کے دباؤ سے نمٹنے کا موقع دینا تھا۔
سری لنکا کی حکمت عملی اور کپتان کا فیصلہ
سری لنکن ٹیم کے کپتان کوسل مینڈس نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کوسل مینڈس کا کہنا تھا کہ وکٹ فاسٹ بولنگ کے لیے سازگار دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے متوقع حکمت عملی اپنائی تاکہ پاکستان کے اوپنرز کو جلد آؤٹ کیا جا سکے۔
سری لنکن ٹیم میں کوشال مینڈس، لاہیرو اودارا، پسندو سوریا بندارا، دنیش چندی مل، کمنڈو مینڈس، دھانا جیا ڈی سلوا، سونال دینوشا، ملن رتنائیکے، لاہیرو کمارا، اسیتھا فرنینڈو اور دلشان مدوشانکا شامل ہیں۔
پاکستانی ٹیم کا موجودہ تشکیل
پاکستانی ٹیم بابر اعظم کی قیادت میں میدان میں اتھی ہے۔ ٹیم میں اذان اویس، محمد طیب عارف، سعود شکیل، محمد طلحہٰ، سلمان علی آغا، غازی غوری، رضااللہ، عرفات منہاس، محمد عباس اور ثاقب خان شامل ہیں۔ یہ ٹیم سری لنکا کے خلاف اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔
میچ کے دوران پاکستانی نئے ڈیبیوئنٹس کا انداز دیکھنے والا ہے۔ محمد طیب عارف، محمد طلحہٰ، عرفات منہاس اور ثاقب خان نے خوشگوار تاثرات چھوڑے ہیں۔ ان کا مقصد سفید کپڑوں میں بہترین شروع کرنا ہے۔ میچ ابھی جاری ہے اور اگلے دنوں میں مزید رنز کا اضافہ ممکن ہے۔
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