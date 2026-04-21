پاکستان کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت

پاکستان نے اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے مسجد اقصی میں داخلے اور پرچم لہرانے کے واقعے پر گہری تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے منگل کے روز مسجد اقصی کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسرائیلی آباد کاروں کے حالیہ اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک کے تقدس کو پامال کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے مسجد کے احاطے میں داخلے اور وہاں قابض طاقت کا پرچم لہرانے کے عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ اشتعال انگیز اقدامات نہ صرف بین الاقوامی قانونی اصولوں
کی کھلی خلاف ورزی ہیں بلکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا باعث بھی ہیں۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ واقعات پہلے سے کشیدہ خطے میں مزید بحران پیدا کر سکتے ہیں اور امن کی کوششوں کو سبوتاژ کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی قبضے کے تحت موجود مقدس مقامات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ غیر قانونی آباد کاروں کو دی گئی استثنیٰ کو ختم کیا جانا چاہیے اور انہیں بین الاقوامی قانون کے تحت ان کے جرائم پر جوابدہ ٹھہرایا جانا لازمی ہے۔ پاکستان اپنے دیرینہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ فلسطینیوں کو اپنے مقدس مقامات پر کسی خوف یا پابندی کے بغیر عبادت کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مشتمل ایک آزاد، خودمختار اور قابل عمل فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے دیرینہ مسئلے کے منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے تمام سفارتی اور قانونی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ مسجد اقصی کے تقدس کو برقرار رکھنا عالمی برادری کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور اس پر خاموشی اختیار کرنا تنازعات کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہوگا۔ حکومت پاکستان نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اسرائیل کو ان اشتعال انگیز کارروائیوں سے باز رکھیں۔ اس واقعے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والی صورتحال پر پاکستان گہری تشویش کا شکار ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ کسی بھی قسم کی مذہبی اشتعال انگیزی خطے کے امن و امان کے لیے زہر قاتل ہے۔ فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے کیے جانے والے ایسے ہتھکنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس سنگین معاملے کا نوٹس لیں اور مذہبی مقامات کی حرمت کے تقدس کو یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات عمل میں لائیں۔ پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے جائز حقِ خود ارادیت اور ان کی اپنی ریاست نہیں ملتی، خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں ہے۔ پاکستان ہر بین الاقوامی فورم پر فلسطینی بھائیوں کی حمایت جاری رکھے گا اور انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر بے نقاب کرتا رہے گا۔ یہ تمام اقدامات عالمی امن کی ضمانت کے لیے ضروری ہیں تاکہ کسی بھی ملک کو دوسرے کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی کرنے کی جرات نہ ہو سکے
