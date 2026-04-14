پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، کے ایس ای-100 انڈیکس میں ریکارڈ اضافہ

کراچی اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوسرے دن تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 5043 پوائنٹس کا اضافہ، امریکی ڈالر کی قدر میں کمی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ۔
کراچی: پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوسرے کاروباری دن ایک مضبوط تیزی کا رجحان دیکھا گیا، جس میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کے نتیجے میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بینچ مارک کے ایس ای-100 انڈیکس میں 5,043 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور یہ 165,634 پوائنٹس پر بند ہوا، جس میں سیشن کے دوران پانچ نفسیاتی مزاحمتی سطحیں دوبارہ حاصل کی گئیں۔ ٹریڈنگ کی سرگرمی مضبوط رہی کیونکہ 36 ارب روپے مالیت کے حصص کا تبادلہ ہوا، جس میں 81.77 کروڑ حصص شامل تھے۔ مجموعی طور پر 565 کمپنیوں نے ٹریڈنگ سیشن میں حصہ لیا، جن میں سے 389 نے فائدہ ریکارڈ کیا، 112 کو نقصان ہوا، جب کہ باقی غیر تبدیل شدہ رہے۔ مارکیٹ نے پچھلے سیشن میں 160,591 پوائنٹس پر اختتام کیا تھا، جو موجودہ تجارتی دن میں ایک تیز رفتار رفتار کی نشاندہی کرتا ہے۔ مارکیٹ کے ماہرین کے مطابق، ریلی امریکہ-ایران مذاکرات میں پیش رفت کے بارے میں امید اور کم قیمت والے حصص میں تازہ خریداری کی وجہ سے ہوئی۔
اس سے قبل، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ہفتے کے پہلے کاروباری دن تیزی سے گراوٹ دیکھنے میں آئی، جس میں بھاری فروخت کا دباؤ مارکیٹ پر حاوی رہا۔ دن میں ہونے والی ٹریڈنگ کے دوران، انڈیکس 163,612 پوائنٹس کی بلند ترین سطح اور 160,158 پوائنٹس کی کم ترین سطح تک پہنچ گیا، جو سیشن کے دوران نمایاں اتار چڑھاؤ کی عکاسی کرتا ہے۔ مارکیٹ کی سرگرمی مضبوط رہی، جس میں 320 ملین سے زائد حصص کی تجارت ہوئی، جس کی مالیت تقریباً 28 ارب روپے تھی۔ کل تجارت کرنے والی کمپنیوں میں سے، 66 فرموں کے حصص میں اضافہ ہوا، جبکہ 377 کمپنیوں میں کمی دیکھی گئی، جو مارکیٹ کے وسیع پیمانے پر منفی جذبات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ، مارکیٹ کے ماہرین نے اس تیزی کی وجہ امریکی ڈالر کی قدر میں کمی اور بیرونی سرمایہ کاری میں اضافے کو بھی قرار دیا۔
اس تیزی کے رجحان کے پیچھے کئی اہم عوامل کار فرما رہے۔ سب سے اہم وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں ہونے والی پیش رفت تھی۔ مارکیٹ کے شرکاء کو امید تھی کہ اس سے خطے میں استحکام آئے گا اور تجارتی تعلقات بہتر ہوں گے، جس سے پاکستانی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ، کم قیمت والے حصص میں خریداری میں اضافہ ہوا، جس سے سرمایہ کاروں کو منافع کمانے کا موقع ملا۔ ڈالر کی قیمت میں کمی بھی ایک اہم عنصر تھی، جس سے برآمد کنندگان کو فائدہ ہوا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق، آنے والے دنوں میں مارکیٹ کی سمت کا انحصار عالمی معاشی صورتحال، سیاسی استحکام اور حکومت کی جانب سے کیے جانے والے معاشی فیصلوں پر ہوگا۔ مارکیٹ کے ماہرین نے سرمایہ کاروں کو محتاط رہنے اور اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ مجموعی طور پر، مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ایک مثبت علامت ہے، لیکن اس کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس معاشی اصلاحات اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔
اسٹاک مارکیٹ کے ایس ای-100 تیزی حصص معیشت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جاری، کے ایس ای-100 انڈیکس نئی بلندی پرپاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں تیزی کا رجحان جاری ہے، کے ایس ای-100 انڈیکس نئی ہمہ وقتی بلندی پر پہنچ گیا، سرمایہ کاروں میں اعتماد کا اظہار
Read more »
پاکستان سٹاک ایکسچینج نے نیا ریکارڈ قائم کیا، 186,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح عبورپاکستان سٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) نے بدھ کو ایک اور ریکارڈ قائم کیا، جس میں کے ایس ای-100 انڈیکس 186,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح کو عبور کر گیا۔
Read more »
پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ریکارڈ توڑ، کے ایس ای-100 انڈیکس 187,000 پوائنٹس سے تجاوز کر گیاسرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور شرح سود میں کمی کی توقعات کے باعث پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی، کے ایس ای-100 انڈیکس نے تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔
Read more »
کے ایس ای-100 انڈیکس میں شاندار اضافہ، نیا ریکارڈ قائمکراچی اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں تیزی کا رجحان، کے ایس ای-100 انڈیکس میں 5,375 پوائنٹس کا اضافہ، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال
Read more »
پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ، انڈیکس مثبت بندپاکستان سٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں منگل کو تیزی اور مندی کا رجحان رہا، لیکن کے ایس ای-100 انڈیکس کاروبار کے اختتام پر مثبت زون میں بند ہوا۔
Read more »
پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، مشرق وسطیٰ میں امن کی امیدیںپاکستان سٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں منگل کے روز زبردست تیزی دیکھی گئی، کے ایس ای-100 انڈیکس میں 4,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو مشرق وسطیٰ میں امن کے امکانات سے منسلک ہے۔ ایشیائی اسٹاک میں بھی اضافہ ہوا جبکہ تیل کی قیمتوں میں کمی آئی۔
Read more »