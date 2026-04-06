پاکستان میں توانائی بچت کے لیے مارکیٹیں جلد بند کرنے کا فیصلہ

حکومت نے مشرق وسطیٰ کے تنازعے کے باعث ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر توانائی کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات میں مارکیٹوں اور شاپنگ مالز کو رات 8 بجے بند کرنا شامل ہے۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) ملک میں بڑھتے ہوئے ایندھن کے اخراجات کے پیش نظر، جو مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعہ سے منسلک ہیں، وفاقی حکومت نے توانائی کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات کے تحت، 7 اپریل سے ملک کے بیشتر حصوں میں مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں کیا گیا، جس میں پیٹرولیم کی قیمتوں، توانائی کی بچت ، اور کفایت شعاری کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ پابندیاں
پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں نافذ العمل ہوں گی، جبکہ سندھ نے مشاورت کے بعد اس پر عمل درآمد کی باضابطہ تصدیق کرنا ابھی باقی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک سرکاری بیان کے مطابق، تمام مارکیٹیں، شاپنگ مالز، ڈپارٹمنٹل اسٹورز، اور روزمرہ کی اشیاء بیچنے والی دکانیں متاثرہ علاقوں میں رات 8 بجے بند ہو جائیں گی۔ تاہم، خیبر پختونخوا میں، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کو توسیع دی جائے گی، جہاں مارکیٹوں کو رات 9 بجے تک کھلا رہنے کی اجازت ہوگی۔ کھانے پینے کے شعبے پر الگ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، بیکریوں، ریستورانوں، تندوروں، اور دیگر کھانے پینے کی دکانوں کو رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شادی ہالز پر بھی یہی وقت مقرر کیا گیا ہے، جبکہ گھروں میں نجی تقریبات اس وقت کے بعد منعقد کرنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ طبی اسٹورز اور فارمیسیوں کو ان نئے اقدامات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے تاکہ ضروری طبی خدمات تک بلا تعطل رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ حکومت نے کہا کہ یہ فیصلے صوبائی حکام کے ساتھ مشاورت سے کیے گئے ہیں، جس کا مقصد یکساں عمل درآمد کو یقینی بنانا اور علاقائی انتظامی تحفظات کو مدنظر رکھنا ہے۔ حکام نے اشارہ دیا کہ سندھ اندرونی مشاورت کے بعد اپنا موقف کا اعلان کرے گا۔\اس کے علاوہ، وزیر اعظم نے ایک ریلیف اقدام کے طور پر اعلان کیا کہ گلگت اور مظفر آباد میں بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ کو ایک ماہ کے لیے مفت کر دیا جائے گا تاکہ بڑھتے ہوئے ایندھن کی قیمتوں سے متاثرہ شہریوں پر بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ یہ تازہ ترین اقدامات مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جاری تنازعہ کے بعد عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کے درمیان سامنے آئے ہیں۔ یہ بحران 28 فروری کو شروع ہوا، جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ فوجی حملے کیے، جس سے ایک وسیع علاقائی محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ اس کے جواب میں، ایران نے خلیج کے خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا اور آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری ٹریفک میں خلل ڈالا، جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے نتیجے میں سپلائی کے خدشات نے پوری دنیا میں توانائی کی قیمتوں کو تیزی سے بڑھا دیا ہے۔ پاکستان نے ان خلل کا فوری اثر محسوس کیا، حکومت نے 6 مارچ کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا۔ اپریل میں یہ اضافہ جاری رہا، جب پیٹرول کی قیمت 137.23 روپے بڑھ کر 458.41 روپے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 184.49 روپے بڑھ کر 520.35 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ وفاقی وزراء نے اس تیز اضافے کو بین الاقوامی مارکیٹ میں جاری تنازعہ سے منسلک دباؤ قرار دیا۔ اس کے فوراً بعد، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی میں 80 روپے فی لیٹر کی کٹوتی کرکے ایک ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمت میں عارضی کمی کا اعلان کیا، جس سے قیمت 378 روپے فی لیٹر پر آگئی۔ قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ، حکومت نے ایک وسیع کفایت شعاری فریم ورک بھی شروع کیا ہے، جس میں چار روزہ ہفتہ کار، ایندھن کے الاؤنسز میں کمی، اور سرکاری محکموں کے اخراجات میں 20 فیصد کمی کی تجویز شامل ہے۔ صوبائی حکومتوں نے پہلے ہی اسی طرح کے اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے اپنی توانائی بچت مہم کے حصے کے طور پر مارکیٹوں، شادی ہالز اور ریستورانوں کو جلد بند کرنے کا حکم دیا تھا۔\ان اقدامات کا مقصد مہنگائی سے متاثرہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اور توانائی کی بچت کو یقینی بنانا ہے۔ حکومت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ فیصلے ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور عالمی منڈیوں میں جاری غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہیں۔ توانائی کے شعبے میں بچت کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں نہ صرف مارکیٹوں اور دکانوں کو جلد بند کرنا شامل ہے، بلکہ سرکاری دفاتر میں بھی اخراجات کم کرنے اور ملازمین کے لیے سفری اخراجات میں کمی لانے جیسے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ تمام اقدامات عوام کے مفاد میں کیے جا رہے ہیں اور ان کا مقصد معاشی بحران پر قابو پانا ہے۔ ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم کی مشکل سے بچا جا سکے۔ حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان اقدامات میں تعاون کریں اور توانائی کے استعمال میں کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں۔ یہ واضح رہے کہ ان اقدامات کا اطلاق فوری طور پر ہو گا اور ان پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ عوام کو ان اقدامات کی مکمل حمایت کرنی چاہیے تاکہ ملکی معیشت کو بحال کرنے میں مدد مل سکے۔ حکومت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ معیشت کو بہتر بنانے اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ ان اقدامات میں کاروباری طبقے اور صنعتوں کو ریلیف دینے کے لیے مراعات شامل ہو سکتی ہیں۔
