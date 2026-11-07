پاکستان کا شینژوہو مشن میں شمولیت چین کی اسپیس سٹیشن پر تاریخی سفر
پاکستان کا شینژوہو مشن میں شمولیت چین کی اسپیس سٹیشن پر تاریخی سفر
چین کی مینڈڈ سپیس ایجنسی (CMSA) نے ہفتہ کو اعلان کیا کہ پاکستان کا ایک ایسٹرانٹ چین کی اسپیس سٹیشن کا دورہ کرنے والا پہلا غیر ملکی ہوگا۔ یہ مہم چین کی مینڈڈ اسپیس پروگرام کی تاریخ میں چین اور غیر ملکی ایسٹرانٹس کے اشتراک کا پہلا موقع فراہم کرے گی۔ یہ معاہدہ دو ہفتوں میں طے پائے گی اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان اسپیس تعاون کی ایک اہم سنگ میل ہے۔
شینژوہو-۲۴ مشن اور پاکستان کی شمولیت
پاکستان کا ایسٹرانٹ شینژوہو-۲۴ کے کریو کے ساتھ چڑھے گا اور یہ مہم پاکستان کے ٹائم ٹو انڈیا کے ساتھ ہوگی۔ چین کی مینڈڈ سپیس ایجنسی نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا کہ یہ مشن چین کی تاریخ میں پہلا مشترکہ مینڈڈ اسپیس پروگرام ہوگا۔ یہ مشن چین کے ٹائم ٹو انڈیا کے ساتھ ہوگا اور یہ پاکستان کے ٹائم ٹو انڈیا کے ساتھ ہوگا۔Also readNEPRA Hikes Power Rate to Rs25.30/Unit Amid Dissent
تربیت اور انتخاب کا عمل
پاکستان کے ایسٹرانٹس محمد زیان علی اور خرام داؤد کو چین کی ایسٹرانٹ ٹریننگ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ انہیں تین مراحل کی سخت انتخابی عمل کے بعد ریزرو ایسٹرانٹس کے طور پر منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں چین کے ایسٹرانٹ ٹریننگ پروگرام میں شامل کیا گیا تاکہ وہ مشن کی تیاری کر سکیں۔
مشن کی تفصیلات اور مستقبل کے منصوبے
پاکستان کا ایسٹرانٹ ایک پیلوڈ سپیشلسٹ کے طور پر چھوٹی مدارتی فلائٹ میں حصہ لے گا اور شینژوہو-۲۳ کے ساتھ واپس آئے گا۔ یہ مشن ۲۰۳۰ تک چاند پر ایسٹرانٹس اتارنے کے چین کے منصوبے کا حصہ ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 'آل ویدر' دوستی کو برقرار رکھنے کی کوششیں جاری ہیں۔
خطے کی اسپیس صلاحیت میں اضافہ
چین نے اپنے اسپیس پروگرام میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور امریکہ کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مشن کے ذریعے چین کی اسپیس صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ یہ مشن پاکستان اور چین کے درمیان اسپیس تعاون کی ایک اہم سنگ میل ہے۔
تاریخی معاہدے اور مستقبل کے منصوبے
۲۰۲۵ میں دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تاکہ پاکستانی ایسٹرانٹس کی تربیت کو بہتر کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستانی ایسٹرانٹس نے چینی ہم منصبوں کے ساتھ مختصر مدت کے مشن انجام دیں گے۔ یہ مشن پاکستان اور چین کے درمیان اسپیس تعاون کی ایک اہم سنگ میل ہے۔
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