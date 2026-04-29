پاکستان کو یورپی یونین سے 160 ملین یورو کی مالی امداد، سندھ میں گھروں کی تعمیر اور کراچی میں پانی کی کوالٹی بہتر بنانے کے منصوبے

یورپی یونین نے پاکستان کو سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر نو اور کراچی میں پانی کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے 160 ملین یورو کی مالی امداد فراہم کی ہے۔
اسلام آباد (اے پی پی) - یورپی سرمایہ کاری بینک کی بین الاقوامی ترقیاتی شاخ، ای آئی بی گلوبل ، پاکستان کو جنوب مشرقی صوبہ سندھ میں گھروں کی تعمیر نو اور کراچی - ملک کے سب سے بڑے شہر میں پانی کی کوالٹی بہتر بنانے میں مدد کے لیے مجموعی طور پر 160 ملین یورو کی رقم فراہم کر رہی ہے۔ ای آئی بی گلوبل سندھ ہاؤسنگ انیشیٹو کے لیے پاکستان ی حکومت کو 100 ملین یورو کا قرض دے رہی ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا جاری تعمیر نو پروگرام ہے اور 2022 میں تباہ کن سیلابوں سے متاثر ہونے والے تقریباً 2.
1 ملین دیہی گھروں کی تعمیر نو کا مقصد رکھتا ہے۔ ای آئی بی گلوبل کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کراچی کے مشرق میں واقع گہرو اور پیپری کے قصبوں میں دو توانائی سے بچت کرنے والے فلٹر پلانٹس کی تعمیر کے لیے بھی 60 ملین یورو کا قرض دے رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں، کراچی - جو سندھ صوبے کا دارالحکومت ہے اور اس کی آبادی 20 ملین سے زیادہ ہے - کو یومیہ تقریباً 300 ملین لیٹر صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا، جو 2.2 ملین باشندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ای آئی بی گلوبل اور پاکستانی حکومت نے آج اسلام آباد میں یورپی یونین - پاکستان بزنس فورم کے دوران دو قرض معاہدوں کا اعلان کیا۔ ای آئی بی کی مالی اعانت 2021-2027 کی مدت میں 400 بلین یورو کی سرمایہ کاری کو متحرک کرنے کے لیے یورپی یونین کی “گلوبل گیٹ وے” حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ای آئی بی کے نائب صدر نکولا بیئر نے کہا کہ سندھ ہاؤسنگ پروگرام اور کراچی واٹر انیشیٹو کے لیے ہماری مدد کے ذریعے، ہم پاکستان کو موسمیاتی لچک کو مضبوط کرنے، صاف پینے کے پانی تک رسائی کو بہتر بنانے اور جامع، پائیدار ترقی کی حمایت کرنے میں مدد کر رہے ہیں، خاص طور پر سب سے زیادہ کمزور لوگوں کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک اہم قدم ہے کیونکہ ای آئی بی ایک دہائی کے بعد پاکستان میں مالی اعانت بحال کر رہا ہے، جو موسمیاتی لچک اور جامع بحالی کی حمایت کرنے کے لیے ہماری وابستگی کی تجدید ہے۔ یورپی کمشنر برائے بین الاقوامی شراکت داری جوزف سیکیلا نے کہا کہ یورپی یونین اور پاکستان ایک ایسی شراکت داری قائم کر رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی بہتری لائے گی - سندھ اور کراچی میں کمیونٹیز کے لیے محفوظ گھروں اور صاف پانی تک رسائی کی حمایت کرنا۔ گلوبل گیٹ وے کے ذریعے، ہم طویل مدتی صحت، حفاظت اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے معیاری بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر ریمونڈاس کاروبلس نے کہا کہ پاکستان کے لیے ای آئی بی کی دوبارہ شمولیت یورپی یونین کی گلوبل گیٹ وے حکمت عملی سے حاصل ہونے والے مواقعوں سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے اہم ہے۔ ہم پراعتماد ہیں کہ اگلے چند سالوں میں، ای آئی بی اور پاکستان کے درمیان مزید ڈی رسکڈ سرمایہ کاریوں پر اتفاق کیا جائے گا۔ سندھ میں ہاؤسنگ ری کنسٹرکشن پروگرام کو ورلڈ بینک، ایشین ڈویلپمنٹ بینک، اسلامی ڈویلپمنٹ بینک اور صوبائی حکومت بھی مدد فراہم کر رہی ہے۔ تعمیر نو ایک منصوبے پر مبنی ہوگی جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ گھرانوں کو اپنے گھروں کی تعمیر نو میں مرکزی کردار ادا کیا جائے، جو کہ مجموعی یا متواتر آفات کے خطرات کو شامل کرنے والے لچک کے معیار کے مطابق ہو۔اس دوران اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے باعث تیل کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوا۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ شاہ چارلس نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ یہ تعاون پاکستان کی معاشی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے اور کراچی کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یورپی یونین اور ای آئی بی کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی یہ مالی اعانت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گی اور مستقبل میں بھی تعاون کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ حکومت پاکستان نے اس تعاون کو سراہا ہے اور یقین ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک میں پائیدار ترقی کو فروغ ملے گا۔ یہ منصوبہ نہ صرف سندھ اور کراچی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے کہ کس طرح بین الاقوامی تعاون سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ مالی اعانت کا استعمال شفاف اور مؤثر طریقے سے کیا جائے۔\n\nیہ تعاون پاکستان کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوسکتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب ملک معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ یورپی یونین اور ای آئی بی کی جانب سے دی جانے والی یہ مالی اعانت پاکستان کو اپنی معیشت کو مستحکم کرنے اور اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ سندھ میں گھروں کی تعمیر نو سے لاکھوں لوگوں کو پناہ ملے گی اور کراچی میں صاف پانی کی فراہمی سے صحت کے مسائل کم ہوں گے۔ یہ منصوبہ نہ صرف معاشی ترقی کو فروغ دے گا بلکہ سماجی ترقی اور انسانی وسائل کی بہتری میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس منصوبے کو کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔\n\nاس منصوبے کی تکمیل کے بعد، سندھ اور کراچی کے شہریوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلی آئے گی۔ سندھ میں نئے گھروں کی تعمیر سے سیلاب متاثرین کو دوبارہ زندگی شروع کرنے کا موقع ملے گا اور کراچی میں صاف پانی کی فراہمی سے شہریوں کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔ یہ منصوبہ پاکستان کی معاشی ترقی اور سماجی بہتری کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ یورپی یونین اور ای آئی بی کی جانب سے پاکستان کو دی جانے والی یہ مالی اعانت دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور تعاون کی علامت ہے۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس تعاون کو مزید مضبوط بنائے اور مستقبل میں بھی یورپی یونین اور ای آئی بی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے اور یقیناً ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا
پاکستان یورپی یونین ای آئی بی گلوبل سندھ کراچی تعمیر نو پانی مالی امداد گلوبل گیٹ وے
یورپیئن انویسٹمنٹ بینک کی پاکستان میں 160 ملین یورو کی سرمایہ کاری، کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان کا اجراءیورپیئن انویسٹمنٹ بینک نے 160 ملین یورو کی سرمایہ کاری کے ساتھ پاکستان میں واپسی کی ہے۔ وزارت خزانہ نے پاکستان کا کلائمیٹ پراسپیرٹی پلان جاری کیا ہے، جو ملک کے توانائی، اقتصادی اور ماحولیاتی منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے طویل مدتی سرمایہ کاری اور پائیداری کے اہداف کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ منصوبے کے مطابق، پاکستان کو 2050 تک 1.6 ٹریلین ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی، جس کا سالانہ ہدف 65 بلین ڈالر ہے۔ 2035 تک سرمایہ کاری 566 بلین ڈالر تک پہنچنے کا अनुमान ہے کیونکہ ملک گرین اکانومی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
یورپیئن انویسٹمنٹ بینک کی دس سال بعد پاکستان میں واپسی، 160 ملین یورو کی مالی معاونتیورپیئن انویسٹمنٹ بینک (EIB) نے یورپی یونین کے تعاون سے 160 ملین یورو کی مالی معاونت کا معاہدہ کرتے ہوئے دس سال بعد پاکستان میں اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ یہ فنڈنگ بنیادی طور پر سیلاب کے بعد بحالی اور آبی انفراسٹرکچر پر مرکوز ہوگی۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے 2.1 ملین گھروں کی تعمیر کے لیے 100 ملین یورو مختص کیے گئے ہیں جبکہ کراچی میں پانی کی فراہمی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 60 ملین یورو کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔
