پاکستان نے سری لنکا کو دوسرے ٹیسٹ میں 85 وکٹوں پر دبائ رکھا
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستانی باؤلرز نے سری لنکا کو 85 رنز پر 6 وکٹیں گرا دیں۔ محمد عباس اور رضاللہ نے اہم کردار ادا کیا۔
راولپنڈی: پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کے پہلے دن پاکستان ی پیس اینڈ اسپن باؤلنگ اٹیک نے میزبان ٹیم کو مضبوط پوزیشن دلا دی۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقدہ اس میچ کے پہلے دن کا کھیل اختتام پذیر ہوا تو زائر ٹیم سری لنکا 85 رنز بنانے کے بعد 6 وکٹوں کے نقصان پر محدود رہی۔ پاکستان ی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کے بجائے باؤلنگ کا فیصلہ کر کے سبزہ دار پچ کے فائدے کو پورا اٹھایا۔
پاکستان کی باؤلنگ کارکردگی کا تجزیہ
پاکستان کی باؤلنگ میں محمد عباس اور رضاللہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ محمد عباس نے 12 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے ساتھ رضاللہ نے 11 رنز کے عوض 2 وکٹیں چٹ کیں۔ دونوں باؤلرز کی یہ کارکردگی پاکستان کے ابتدائی فیصلے کی صحیح ثبوت تھی۔ سری لنکا کے بلے بازوں نے شروعات میں ہی مشکلات کا سامنا کیا کیونکہ پچ کی ساخت ان کے ٹھوس اسکورنگ کے لیے موزوں نہیں تھی۔ پاکستانی باؤلرز نے مسلسل دباؤ قائم رکھا جس کے باعث سری لنکا کے بیٹسمین وکٹیں گنوانے پر مجبور ہوئے۔Also readڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح 167.45 روپے پر پہنچ گیا - ایکسپریس اردو
سری لنکا کی بیٹنگ میں مضبوطی
سری لنکا کی جانب سے کپتان کوسل مینڈس نے 32 رنز بنا کر ٹیم کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ سونل دینوشا نے 15 رنز کی ناقابل تسخیر اننگز کھیلی۔ دونوں کھلاڑیوں نے 49 رنز کی شراکت داری قائم کی جب کہ سری لنکا 36 رنز پر 5 وکٹیں گنوا چکا تھا۔ تاہم، دوپہر کے کھانے کے وقفے سے چند لمحے پہلے کوسل مینڈس کی اننگز کا اختتام ہوا۔ وہ سامعب خان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے جب کہ عمیر جمال کی گیند پر وہ آؤٹ ہوئے۔ میلان رتنایکے انٹرویل پر صفر رنز پر ناٹ آؤٹ موجود تھے۔
اوپننگ میچ کے ڈیبیو کھلاڑی کا ریکارڈ
ساqib خان نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں مسلسل ساتویں وکٹ حاصل کر کے پاکستانی ٹیم کو بڑا تحفہ دیا۔ انہوں نے سری لنکا کے پسنڈو سوریابندارا کو صرف 2 رنز پر آؤٹ کیا۔ غازی غوری نے اس کیچ کو کمپلیٹ کیا۔ محمد عباس نے بھی ابتدائی مراحل میں ہی دو اہم بلے بازوں کو آؤٹ کیا۔ دینیش چندیمل کو 7 رنز پر آزان اویس نے آؤٹ کیا جب کہ کمندو مینڈس کو 8 رنز پر ٹییب عارف نے آؤٹ کیا۔ سری لنکا کا اسکور 25 رنز پر 3 وکٹوں تک محدود تھا۔
پہلے ٹیسٹ سے ٹیموں میں تبدیلیاں
دونوں ٹیموں نے پہلے ٹیسٹ میچ کے مقابلے میں اپنے پلئنگ الیون میں ایک ایک کھلاڑی کی تبدیلی کی۔ پاکستانی ٹیم نے عمیر جمال کو اپنی ٹیم میں شامل کیا۔ دوسری جانب سری لنکا نے سپنر پرابتھ جے سوریا کو ٹیم میں جگہ دی۔ پاکستان کی ٹیم میں ازان اویس، ٹییب عارف، محمد طاہہ، بابراعظم، سعود شکیل، سلمان علی آغا، محمد غازی غوری، عمیر جمال، رضاللہ، محمد عباس اور ساqib خان شامل ہیں۔ سری لنکا کی ٹیم میں لہیرو اودرا، پسنڈو سوریابندارا، دینیش چندیمل، کمندو مینڈس، دھنجینہا ڈی سلوا، کوسل مینڈس، سونل دینوشا، میلان رتنایکے، پرابتھ جے سوریا، لہیرو کمارا اور اساستا فناندرو شامل ہیں۔
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