پاکستان بریکاسٹر ایسوسی ایشن کے نئے عہدے دار چن لیے گئے
پاکستان بریکاسٹر ایسوسی ایشن کے انتخابات مکمل، میاں امر سیکرٹری جنرل اور شاکیل مسعود حسین چیئرمین منتخب ہوئے، تمام عہدے بغیر مقابلے کے مقرر ہوئے۔
اسلام آباد میں ہونے والے سالانہ جنرل باڈی میٹنگ کے دوران پاکستان بریکاسٹر ایسوسی ایشن (پی بی اے) کی نئی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا گروپس اور چینلز کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے اس اہم اجلاس میں شرکت کی اور میڈیا انڈسٹری کے نئے رہنماؤں کا تعین کیا۔
پی بی اے کے نئے رہنماؤں کی فہرست
اس میٹنگ میں میاں امر کو سیکرٹری جنرل کے عہدے پر منتخب کیا گیا ہے جو 2026 سے 2027 تک کے دورانیے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ان کے علاوہ شاکیل مسعود حسین کو ڈان نیوز کی نمائندگی میں چیئرمین، جبکہ ابراہیم رحمان کو جیو ٹی وی کی نمائندگی میں سینئر وائس چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ اسی طرح سلیم اقبال کو ای آر ٹی وی کی نمائندگی میں وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔Also readشادی منسوخ ہونے کے بعد آن لائن دعوت پر 11 خواتین نے منایا جشن رفاقت
دیگر اہم عہدوں پر دیرید قریشی کو جیون ایم ٹی وی کی طرف سے جوائنٹ سیکرٹری اور احمد اے ظفری کو آج ٹی وی کی طرف سے فنانس سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ان تمام منتخبہ عہدہ داروں کو بغیر کسی مقابلے کے ان کے عہدوں پر فائز کیا گیا ہے کیونکہ کسی دوسرے امیدوار نے ان کے خلاف انتخابی بھاگ دوڑ میں حصہ نہیں لیا۔
ٹی وی اور ریڈیو کی نمائندگی
ٹی وی کیٹیگری میں چیوہدری عبدالرحمان (نیو ٹی وی)، غلام نبی (مہران ٹی وی) اور وردہ نقوی (سٹی 42) کو ڈائریکٹر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ ریڈیو کیٹیگری میں شہید جمال (ایف ایم 106)، مرزا محمد نعیم (ریڈیو آواز)، ذوالفقار علی شاہ (ایف ایم 105)، ناز افروز اے لکھانی (ایف ایم 89) اور سارہ طاہر خان (ایف ایم 91) کو ڈائریکٹرز منتخب کیا گیا۔
میڈیا کمیونٹی کے ردعمل اور مستقبل
یہ انتخابی عمل میڈیا برادری کے لیے ایک اہم مرحلہ ہے جہاں مختلف چینلز اور اسٹیشنز کے درمیان تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ چونکہ تمام عہدے بغیر مقابلے کے مقرر ہوئے ہیں اس لیے میڈیا گروپس کے درمیان یکجہتی کو ایک مثبت نشان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
نئی منتخبہ بورڈ اب میڈیا کے معیارات، اخلاقیات اور صنعتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے کردار کا اہتمام کرے گی۔ آئندہ سالوں میں ان عہدہ داروں کی کارکردگی میڈیا انڈسٹری کی ترقی کا تعین کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
آئندہ اجلاس اور منصوبہ بندی
نئی چنی ہوئی بورڈ اگلے سال کے شروع میں اپنے پہلے اجلاس کے ذریعے اپنے منصوبوں کا اعلان کرے گی۔ میڈیا گروپس کی جانب سے امید کی جا رہی ہے کہ وہ صنعت کے مسائل کا حل نکالنے اور ناظرین کے حقوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کریں گے۔
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