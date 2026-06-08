پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ہتھیاروں کے درآمد کنندگان میں شامل ہے اور عالمی سطح پر فوجی خرچ، ہتھیاروں کی ترسیل اور سیاسی تناؤ میں اضافے کی وجہ سے عالمی سطح پر فوجی تناؤ میں اضافے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔
پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ہتھیار وں کے درآمد کنندگان میں شامل ہے اور نواہیں دنیا کی نو یوکرینہ مسلح ریاستوں میں سے ایک ہے جبکہ عالمی فوجی خرچ ، ہتھیار وں کی ترسیل اور سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اس بات کی تصدیق اسٹاک ہولم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کی سالانہ رپورٹ 2026 کے ذریعہ ہوئی ہے۔ سالانہ رپورٹ میں عالمی سطح پر فوجی خرچ ، ہتھیار وں کی ترسیل اور سیاسی تناؤ میں اضافے کی وجہ سے عالمی سطح پر فوجی تناؤ میں اضافے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025ء میں پاکستان اور بھارت کے مابین فوجی تنازعہ ایک طرف اور عالمی سطح پر چھ بین الاقوامی فوجی تنازعوں میں شامل ہے۔ انسٹی ٹیوٹ نے اس تنازعہ کو ایشیا میں کئی علاقائی چپکلیوں میں سے ایک قرار دیا ہے جس میں عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر فوجی جنگ کا خطرہ ہے۔ SIPRI کے مطابق 2024ء میں تین اور 2025ء میں چھ بین الاقوامی فوجی تنازعے ہوئے۔ ان فوجی تنازعوں میں پاکستان اور بھارت کے مابین تنازعہ، روس اور یوکرین، ایران اور اسرائیل، افغانستان اور پاکستان ، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، اور جمہوری جمہوریہ کانگو اور روانڈا شامل ہیں.
پاکستان دنیا کی سب سے بڑی ہتھیاروں کے درآمد کنندگان میں شامل ہے اور نواہیں دنیا کی نو یوکرینہ مسلح ریاستوں میں سے ایک ہے جبکہ عالمی فوجی خرچ، ہتھیاروں کی ترسیل اور سیاسی تناؤ میں اضافہ ہوتا جارہا ہے۔ اس بات کی تصدیق اسٹاک ہولم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ (SIPRI) کی سالانہ رپورٹ 2026 کے ذریعہ ہوئی ہے۔ سالانہ رپورٹ میں عالمی سطح پر فوجی خرچ، ہتھیاروں کی ترسیل اور سیاسی تناؤ میں اضافے کی وجہ سے عالمی سطح پر فوجی تناؤ میں اضافے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025ء میں پاکستان اور بھارت کے مابین فوجی تنازعہ ایک طرف اور عالمی سطح پر چھ بین الاقوامی فوجی تنازعوں میں شامل ہے۔ انسٹی ٹیوٹ نے اس تنازعہ کو ایشیا میں کئی علاقائی چپکلیوں میں سے ایک قرار دیا ہے جس میں عالمی سطح پر بڑے پیمانے پر فوجی جنگ کا خطرہ ہے۔ SIPRI کے مطابق 2024ء میں تین اور 2025ء میں چھ بین الاقوامی فوجی تنازعے ہوئے۔ ان فوجی تنازعوں میں پاکستان اور بھارت کے مابین تنازعہ، روس اور یوکرین، ایران اور اسرائیل، افغانستان اور پاکستان، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ، اور جمہوری جمہوریہ کانگو اور روانڈا شامل ہیں
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