پاکستان اور ایران کے بحریہ کارکنوں کی سالم واپسی کے لیے سنگاپور سے تعاون کی درخواست

پاکستان کے خارجہ وزیر اور نائب وزیر اعظم اشاق ڈار نے سنگاپور کے خارجہ وزیر ویویان بالاکرشنان سے رابطہ کر کے پاکستانی اور ایرانی بحریہ کے کارکنوں کی فلاح و خیر اور واپسی کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ ڈار نے کہا کہ 11 پاکستانی اور 20 ایرانی بحریہ کے کارکن امریکی حکومتیں کے قبضے میں آنکھوں کے سامنے ہیں جو سنگاپور کے سمندر کے قریب واقع ہیں۔ سنگاپور کے خارجہ وزیر سے بات چیت میں ڈار نے کارکنوں کی سالم واپسی کے لیے سنگاپور کی مدد کی درخواست کی۔ ڈار نے سنگاپور کی تعاون اور مدد پر شکریہ ادا کیا۔ اشاق ڈار نے ایرانی خارجہ وزیر عباس ارغچی سے بھی بات چیت کی اور دونوں نے اس مسئلے پر نزدیک تعاون کرنے پر اتفاق کیا۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان ایرانی شہریوں کی ایران تک سالم واپسی کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ڈار نے کہا کہ پاکستان تمام متاثرہ شہریوں کی سالم واپسی کو یقینی بنانے کے لیے مکمل تعهد کا مظہر ہے۔ پاکستان، خارجہ دفتر اور متعلقہ اداروں کے ذریعے امریکی حکومتیں اور دیگر فریقوں سے مسلسل رابطہ میں ہے۔ ڈار نے کہا کہ یہ کوششیں پاکستانی شہریوں اور ایرانی بحریہ کے کارکنوں کی سالم واپسی کو یقینی بنانے پرتمرکز کرتی ہیں۔ خاورمیانہ میں تناؤ: ارغچی نے ڈار کو چین کی زارعت سے متعلق معلومات دیں
