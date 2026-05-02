پاکستان بحریہ کی جدید سب میرین ہینگر کلاس: ایک اسٹریٹجک پیشرفت

1971 کی جنگ میں کامیابی کے بعد پاکستان بحریہ کی جدید سب میرین ہینگر کلاس کی حصولیابی، اس کی خصوصیات اور خطے میں اس کے اثرات کا جائزہ۔
1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاکستان بحریہ کے ہینگر سب میرین نے بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز آئی این ایس کھوکری کو ڈوبو دیا تھا۔ کمانڈر احمد تسنیم کی قیادت میں ہینگر سب میرین نے 9 دسمبر 1971 کو دیو ہیڈ کے قریب ایک ہومنگ ٹارپیڈو فائر کیا، جس سے آئی این ایس کھوکری، جو 194 افراد پر مشتمل اینٹی سب میرین فرگیٹ تھا، چند منٹوں میں سمندر میں ڈوب گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی جنگی جہاز کو ڈوبانے والا یہ پہلا سب میرین تھا اور اس کی وجہ سے بھارتی بحریہ کو آپریشن ٹرائیمف منسوخ کرنا پڑا، جو کراچی پر تیسرا میزائل حملہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بھارتی بحریہ کا پورا مغربی بیڑا 96 گھنٹوں کی ناکام تلاش میں مصروف ہو گیا۔ اس انڈر واٹر جنگ نے جنوبی ایشیا میں انڈر واٹر سکیورٹی کے تصور کو بدل دیا۔ پاکستان بحریہ ایک نسل بدلنے کی دہلیز پر ہے جو اس لیجنڈری جہاز کی روایت کو خراج تحسین پیش کرے گی لیکن اس کی حکمت عملی کو آٹھ گنا بڑھا دے گی۔ ہینگر کلاس سب میرین صرف ایک سنگ میل کی خریداری نہیں ہے۔ آج یہ جدید ترین ایئر انڈیپنڈنٹ پروپلشن (AIP) ٹیکنالوجی، مقامی پیداواری بنیاد اور جدید ہندوستانی اوقیانوس علاقہ (IOR) کی حقیقتوں کے مطابق اصولوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ پاکستان بحریہ اپنی سب میرین فورس کے ساتھ کبھی پیچھے نہیں رہی۔ اس نے 1960 کی دہائی کے اوائل سے امریکہ سے ٹینچ کلاس کے جہاز حاصل کرنے کے بعد، فرانس سے تین ڈیفنے کلاس سب میرین ، اگوسٹا 70 اور اگوسٹا 90B پروگرامز کے ذریعے آہستہ آہستہ اپنی زیر سطح کی صلاحیت کو ترقی دی، جن میں سے آخری میں میسما AIP ٹیکنالوجی شامل تھی۔ اداروں کی یہ مسلسل بقا اہم ہے۔ اپریل 2015 میں، جب چینی صدر شی جن پنگ نے اسلام آباد کا دورہ کیا تو آٹھ اگلی نسل کے سب میرین خریدنے کے لیے چینی شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی لمیٹڈ (CSOC) کے ساتھ تاریخی معاہدہ پر دستخط کرتے وقت پاکستان نیا آغاز نہیں کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑی چھلانگ تھی جو ایک مستحکم بنیاد پر قائم تھی۔ اس دن چینی فوجی تاریخ کا سب سے بڑا ہتھیار برآمدی معاہدہ، 4-5 ارب ڈالر کا معاہدہ ووہان میں واقع وُچانگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ اور کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس (KS&EW) میں چار سب میرین بنانے کے لیے دستخط کیا گیا، جس میں جامع ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی (ToT) معاہدہ شامل تھا۔ ہینگر کلاس کا ڈیزائن چین کے ثابت شدہ ٹائپ 039A/B یوان کلاس پر مبنی ہے، جو پیپلز لبریشن آرمی نیوی کی روایتی سب میرین فورس کا مرکزی حصہ ہے، اور اسے پاکستان بحریہ کے لیے ڈھال دیا گیا ہے۔ سب میرین میں ہائیڈروڈینامک طور پر بہتر ہل، صوتی جذباتی کوٹنگز، رافت ماونٹڈ آلات اور جدید صوتی انتظام کے نظام ہیں، جو انہیں نمایاں طور پر کم قابل پتہ لگانے والے بناتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کی اہم طاقت اس کے ایئر انڈیپنڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ذریعے سٹیرلنگ انجن ہے۔ روایتی ڈیزل الیکٹرک سب میرین کے مقابلے میں جنہیں ہر چند وقت بعد سنارکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، AIP سب میرین تین سے چار ہفتے تک پانی میں بغیر خود کو ہوا کے سامنے بے نقاب کیے گزار سکتے ہیں۔ یہ صوتی اور حرارتی اخراج کو نمایاں طور پر کم کرتا ہے اور اس جہاز کو بحری گشت کے طیاروں اور سطح سے اینٹی سب میرین جنگ (ASW) صلاحیتوں کے لیے عملی طور پر نامعلوم بنا دیتا ہے۔ مبینہ طور پر 65 دنوں کی سمندری صلاحیت، 20 ناٹ کی زیر آب زیادہ سے زیادہ رفتار، 300 میٹر کی زیادہ سے زیادہ زیر آب گہرائی اور چھ 533 ملی میٹر ٹارپیڈو ٹیوبوں کے ساتھ جو ہیوی ویٹ ٹارپیڈو اور اینٹی شپ کروز میزائل دونوں کو فائر کر سکتی ہیں، ہینگر کلاس پاکستان نے کبھی استعمال کیے گئے کسی بھی سب میرین کے مقابلے میں ایک کوالٹیٹو بہتری ہے۔ جہاز میں آپٹرانک اسکوپ، الیکٹرانک سپورٹ میجر (ESM)، جدید ریڈار اور ایک انتہائی جدید سونار سوٹ بھی شامل ہے جس میں ہل ماونٹڈ، فلینک، ٹوڈ ایرے اور مائن ایویڈنس سسٹم شامل ہیں، جو مکمل ملٹی ڈومین سچویشنل بیداری فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان کی بحری حکمت عملی انتہائی دفاعی ہے: سمندری کنٹرول نہیں، سمندری انکار۔ اس کا مقصد خصوصی اقتصادی زون اور اس سے آگے اینٹی ایکسیس/اے ایری ڈینائل (A2/AD) آپریشنز کا استعمال کرتے ہوئے، خصوصاً جارحانہ بحری آپریشنز کی قیمت کو ناقابل برداشت سطح تک بڑھانا ہے۔ یہاں، ہائی ٹیک AIP سب میرین لاگت کی غیر ہم آہنگی کا باعث بنتی ہیں۔ مئی 2025 کے تناؤ نے اس اسٹریٹجک عقل کو ثابت کر دیا، جب پاکستان بحریہ کی جانب سے عرب سمندر میں قائم A2/AD ڈھانچے کے اندر مسلسل سب میرین گشت، بھارتی بحریہ کو پاکستان کی بحری حدود کے قریب آنے سے روکنے میں مؤثر ثابت ہوئی۔ یہ نو شوٹ deterrence آپریشن صرف ایک حقیقت پسندانہ زیر آب طاقت کی persuasive قدر تھی۔ اس سے پورے رائل نیوی ٹاسک فورس کو دفاعی موقف میں لانے کا اثر بھی پڑا، حالانکہ 1982 کے فاک لینڈز کی جنگ میں جب ارجنٹائن سب میرین ARA San Luis موجود تھا تو کوئی ٹارپیڈو فائر نہیں ہوا۔ موجودگی مفلوج کر دیتی ہے۔ آپریشنل ہینگر کلاس کی کشتیاں شمالی عرب سمندر میں کام کرنے والے کسی بھی دشمن کے لیے ایک مستقل، حقیقت پسندانہ خطرے کا جال لگائیں گی، اور کیریئر بیٹل گروپ آپریشنز کو سکرین کرنے کے لیے ASW وسائل کی کافی مقدار کی ضرورت ہوگی، جو کہ offensive آپریشنل آزادی کے لیے بہت مہنگی ہے۔ نیز، صرف deterrence کے علاوہ، ہینگر کلاس پاکستان کی اقتصادی لائف لائن کی براہ راست حفاظت بھی کرتی ہے.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
1971 کے جنگی کارناموں پر مبنی مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم جاری - ایکسپریس اردوپاک فضائیہ نے 1971 کی جنگ کے غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے
Read more »
دو المیے: 16 دسمبر 1971۔ 16 دسمبر 2014جب بھی 16 دسمبر (1971) آتا ہے تو مشرقی پاکستان میں کھیلی گئی خون کی ہولی روح و قلب کو تڑپا دیتی ہے۔ اب ایک دوسرے 16 دسمبر (2014) کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے ۔۔۔۔ تحریر: امتیاز عالم لنک: DailyJang
Read more »
مشرقی پاکستان حقائق کی روشنی میں!!!!!مشرقی پاکستان حقائق کی روشنی میں!!!!! مکمل کالم پڑھیے👇 پاکستانی حمایت یافتہ کشمیری مجاہدین نے 30 جنوری 1971 کو ہندوستانی فوکر فرینڈ شپ طیارے کو ہائی جیک کر لیا۔ newspaper column mac61lhr
Read more »
Protests in bangladesh after jailed Jamat-e-Islami leader diesThousands of furious protesters chanting anti-government slogans marched in Bangladesh on Monday hours after a powerful jailed Islamist opposition leader died of a heart attack aged 83, officials said. Read more: AajNews Bangladesh
Read more »
UAE emerges as Pakistan's top trading partner in MENA region in 2023Diplomatic ties between Pakistan and the UAE trace back to 1971
Read more »
China maintains stance on disputed Gulf islands despite Iran's angerThe islands, claimed by the UAE and Iran, have been held by Tehran since 1971
Read more »