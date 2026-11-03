پاکستان کی سات MMA لڑاکا ٹیم جارجیا میں عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہے
پاکستان کی سات رکنی MMA ٹیم جارجیا کی تبلیسی میں ہو رہی عالمی چیمپئن شپ میں 70 ممالک کے کھلاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔
پاکستان نے جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں ہونے والی انٹرنیشنل مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن عالمی چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے سات کھلاڑیوں کی ٹیم بھیج دی ہے۔ یہ میچز 1 نومبر سے 7 نومبر تک جاری رہیں گے۔ اس عالمی ایونٹ میں ساتصد سے زائد ممالک کے ایک ہزار سے زیادہ عمدہ لڑاکا جمع ہو رہے ہیں۔ یہ مختصس مارشل آرٹس کے تاریخ کے بڑے بین الاقوامی مقابلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کی ٹیم اپنے کھلاڑیوں کو اس عظیم المنظر میدان میں بھیج کر ملک کا نام روشن کرنے کا پرعزم ہے۔
پاکستان کی مضبوط اور کامیاب ٹیم کی تیاری
اس ٹیم میں شامل کھلاڑیوں کی فہرست میں شیاں محی الدین، شمس الرحمان، کاراچی کے سید ایم قاؤم عباس، ساریہ خان، ملیحہ علی، ہنزہ کی منیشہ علی اور حمود علی واجد شامل ہیں۔ پاکستان مکسٹس مارشل آرٹس فیڈریشن کے صدر عمر احمد نے اعلان کیا کہ یہ ملک کی تاریخ کی سب سے مضبوط ٹیم ہے جو عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی یہ ٹیم پچھلی تمام ٹیموں سے کہیں بہتر ہے اور وہ اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔Also readبرطانیہ میں مستقل سکونت کے لیے مدت 10 سال کر دی گئی
پاکستان کی اس ٹیم کی کامیابی کا سفر آسان نہیں تھا کیونکہ عالمی سطح پر مقابلہ انتہائی سخت ہے۔ سات رکنی ٹیم کے ہر فرد نے ملک اندر سخت مقابلوں میں حصہ لیا ہے۔ ان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم کسی بھی مرحلے پر شاندار کارکردگی دکھا سکتی ہے۔ ٹیم میں شامل کھلاڑیوں میں سے بیشتر کا تعلق کراچی اور ہنزہ جیسے شہروں سے ہے۔
عالمی مقابلے میں پاکستان کی اہمیت اور مستقبل
بہت سے بین الاقوامی سطح پر نامور کھلاڑیوں نے اپنے کیریئر کا آغاز IMMAF سسٹم سے کیا تھا۔ ان کھلاڑیوں نے بعد میں پیشہ ورانہ سطح پر کامیاب کیریئر بنایا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ایک نئے نسل کے لڑاکوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مقابلہ ان نوجوان کھلاڑیوں کے لیے عالمی اعزاز کے لیے مقابلہ کرنے کا ایک بہترین راستہ فراہم کرتا ہے۔
اس ٹورنامنٹ میں 70 سے زائد ممالک کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ یہ عالمی سطح پر ایک بڑا ایونٹ ہے جس میں تمام تر تجربات اور صلاحیتیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں۔ پاکستانی کھلاڑی اس میدان میں اپنی مہارت کا لوہا منوانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کی کامیابی پاکستان میں مختصس مارشل آرٹس کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔
یہ میچز جارجیا میں منعقد ہو رہے ہیں جو کہ اس کھیل کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ پاکستانی ٹیم کی موجودگی ملک کے لیے فخر کا باعث ہے۔ کھلاڑیوں کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور وہ میدان میں اترنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اس ایونٹ کا مقصد دنیا بھر کے بہترین لڑاکوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔
نئے نسل کی صلاحیتوں کا عالمی منچ
پاکستان کی اس ٹیم کے ذریعے نئے نسل کے کھلاڑیوں کو عالمی منچ پر اپنا کھیل پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کا باعث بنے گا۔ ٹیم کے ارکان نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کی کامیابی بعد ازاں آنے والے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگی۔
عالمی چیمپئن شپ میں حصہ لینا ہر کھلاڑی کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ پاکستان کی ٹیم نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سات کھلاڑیوں کی یہ ٹیم ملک کی نمائندگی کے لیے جارجیا روانہ ہو چکی ہے۔ ان کی کارکردگی کا مشاہدہ پوری دنیا کرے گی۔ یہ میچز مختصس مارشل آرٹس میں پاکستان کی پیشرفت کا ثبوت ہیں۔
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