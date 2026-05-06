پاکستان کرکٹ ٹیم کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنانے کا بڑا ہدف اور شاہین شاہ آفریدی کی تیاریوں کی تفصیلات

شاہین شاہ آفریدی نے بنگلہ دیش کے خلاف آنے والی اہم ٹیسٹ سیریز اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کے حوالے سے اپنی حکمت عملی اور ٹیم کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
پاکستان کے مایہ ناز فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی نے قومی ٹیم کے مستقبل کے حوالے سے ایک بڑا اور واضح ہدف مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عزم ظاہر کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ 2025-27 کے فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف ایک انتہائی مشکل اور چیلنجنگ ٹیسٹ سیریز کی تیاری کر رہی ہے۔ شاہین آفریدی کا ماننا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کسی بھی ملک کی ٹیم کے لیے اصل معیار ہوتی ہے اور اس فارمیٹ میں کامیابی ہی ٹیم کی حقیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیم پاکستان اس بار ایک طویل ریڈ بال سیزن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور کھلاڑیوں کے درمیان ایک ایسا جذبہ موجود ہے جو انہیں عالمی سطح پر کامیابی دلوانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان کے مطابق، مستقل مزاجی اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہی وہ بنیادی عوامل ہیں جو پاکستان کو چیمپئن شپ کے فائنل تک لے جا سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہونے والی سیریز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی نے اعتراف کیا کہ برصغیر کے ممالک میں کرکٹ کھیل نا ہمیشہ سے ایک مشکل تجربہ رہا ہے، خاص طور پر جب پچیں اسپن بولرز کے لیے سازگار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ٹیم اپنے 홈 گراؤنڈ پر مضبوط ہوتی ہے اور بنگلہ دیش کی ٹیم نے اسپن ٹریکس پر اپنی مہارت ثابت کی ہے۔ تاہم، پاکستان نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے۔ شاہین کے مطابق، ٹیم نے نہ صرف اسپن حالات بلکہ گرین وکٹوں کے لیے بھی بھرپور تیاری کی ہے تاکہ ہر قسم کی پچ پر بہترین کارکردگی دکھائی جا سکے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کا سفر ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن ٹیم کے اہداف کسی ایک سیریز تک محدود نہیں ہیں۔ ان کا مقصد ایک ایسی ٹیم کی تشکیل ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، اپنی جیت یقینی بنا سکے۔ اس حکمت عملی کے تحت کھلاڑیوں کی فٹنس اور ذہنی مضبوطی پر خاص توجہ دی جا رہی ہے تاکہ وہ طویل دورانیے کے میچوں میں اپنا دباؤ برقرار رکھ سکیں۔ اس ٹیسٹ سیریز کا شیڈول انتہائی جامع ہے، جس کا آغاز 8 مئی سے شیر ای بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا اور پہلا میچ 12 مئی تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد دوسرا اہم مقابلہ 16 مئی سے 20 مئی تک سلہیٹ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیل ا جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے، جن کے ساتھ ٹیم میں تجربہ کار اور ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کا ایک بہترین امتزاج شامل ہے۔ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی جیسے کھلاڑیوں کی موجودگی ٹیم کو ایک اضافی طاقت فراہم کرتی ہے۔ شاہین کا کہنا ہے کہ ٹیم میں موجود نوجوان کھلاڑیوں کا جوش اور سینئرز کا تجربہ مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کرے گا جہاں ہر کھلاڑی اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر سکے گا۔ پاکستان کا بنیادی مقصد بنگلہ دیش میں نہ صرف سیریز جیتنا ہے بلکہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹ ٹیبل میں اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا ہے تاکہ فائنل کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ سیریز پاکستان کے لیے ایک امتحان کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ دباؤ والے حالات میں اپنی حکمت عملی کو کس طرح نافذ کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو کس طرح طاقت میں بدلتے ہیں.
PCB unveils full schedule for South Africa's tour of PakistanThe Pakistan Cricket Board (PCB) has officially announced the schedule for South Africa's upcoming tour of Pakistan this October and November. The series, which marks the beginning of Pakistan's campaign in the ICC World Test Championship 2025-27, will feature two Test matches, three T20Is, and three ODIs.
جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی، سیریز کا آغاز 12 اکتوبر سےجنوبی افریقہ کی ٹیسٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی، جہاں وہ 12 اکتوبر سے شروع ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شرکت کرے گی۔ یہ دورہ پاکستان میں جنوبی افریقہ کا تمام فارمیٹس میں سفر ہوگا۔ پہلا ٹیسٹ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 12 سے 16 اکتوبر تک کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 20 سے 24 اکتوبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا۔ سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ دونوں ٹیمیں 2025-27 کے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل کا آغاز کریں گی۔
کراچی: 2025 میں کھلے مین ہولز اور نالوں میں گرنے سے 27 افراد ہلاککراچی میں 2025 کے دوران کھلے مین ہولز اور نالوں میں گرنے کے واقعات میں 27 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ تازہ ترین اعداد و شمار دسمبر 2025 تک جمع کیے گئے ہیں، جن میں بچوں اور بڑوں دونوں کی اموات شامل ہیں۔
