پاکستان میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے کمانے والوں پر ٹیکس کی تجویز: کانٹینٹ بنانے والوں کی آمدن پانچ لاکھ ڈالر تک

پاکستان حکومت نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے حاصل ہونے والی آمدن پر پانچ فیصد ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس حوالے سے کانٹینٹ بنانے والوں کی آمدن، مارکیٹ کے احتما، اور ٹیکس کے نفاذ کے طریقوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
پاکستان کی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب ، فیس بک اور ٹک ٹاک سے حاصل ہونے والی آمدن پر پانچ فیصد ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ یوٹیوب سمیت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے ہونے والی آمدن پر ٹیکس کے تحت کانٹینٹ بنانے والے افراد کی آمدن ہو سکتی ہے پانچ لاکھ ڈالر سے زیادہ۔ مریم ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان کی بڑھتی ڈیجیٹل مارکیٹ میں اپنی قسمت آزماتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نوکری کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ایک سال پہلے یوٹیوب پر چینل بنایا۔ اب حکومت کی نئی مصروفیت ہے کہ جن بینک یا مالیات ی اداروں کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی گئی آمدن منتقل ہوتی ہے وہ ٹیکس کاٹ کر بقیہ رقم صارف کو ادا کریں گے، یہ ماہانہ تنخواہ والوں پر ٹیکس کاٹنے کی طرح ہے۔ پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کی اکثریت ہے اور انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا کی رسائی عام ہونے کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کانٹینٹ بنا کر کمانے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم نوجawanوں کے لیے مقبولیت کے ساتھ ساتھ آمدن ی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیری مہم عام ہونی کی وجہ سے یوٹیوب اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ملک کی 25 کروڑ آبادی میں 15 کروڑ افراد انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں، جبکہ بیرون ملک میں بھی اردو اور پنجابی بولنے والے افراد موجود ہیں، اس لیے کانٹینٹ بنانے والوں کے لیے پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ گوگل نے پاکستان میں اپنا مقامی دفتر کھولنے کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے اور پاکستان ی حکومت ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کمانے والوں کی آمدن کو ٹیکس نظام میں لا کر اس پر عملدرآمد کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں یوٹیوب پر چینلز کی تعداد بڑھ رہی ہے، گوگل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک ہزار چینلز دس لاکھ سبسکرائبرز رکھتے ہیں اور 13 ہزار چینلز ایک لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز رکھتے ہیں۔ یوٹیوب کی مانیٹائیزیشن کے لیے چینل پر کم از کم ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے ویڈیوز واچ ٹائم ہونا ضروری ہے۔ یوٹیوب کا آر پی ایم ایک ہزار ویوز پر چھ امریکی سینٹ ہے، اس لیے دس لاکھ ویوز پر 600 ڈالر آمدن ہو سکتی ہے۔ age: پاکستان ی کانٹینٹ بھی عالمی سطح پر مقبول ہے، گوگل کے کنٹری ڈائریکٹر فرحان قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان ی کانٹینٹ بندی والوں کی ویڈیوز پاکستان سے باہر بھی دیکھی جاتی ہیں۔.
پاکستان کی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک سے حاصل ہونے والی آمدن پر پانچ فیصد ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے کی تجویز دی ہے۔ یوٹیوب سمیت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز سے ہونے والی آمدن پر ٹیکس کے تحت کانٹینٹ بنانے والے افراد کی آمدن ہو سکتی ہے پانچ لاکھ ڈالر سے زیادہ۔ مریم ایک ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان کی بڑھتی ڈیجیٹل مارکیٹ میں اپنی قسمت آزماتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ نوکری کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے ایک سال پہلے یوٹیوب پر چینل بنایا۔ اب حکومت کی نئی مصروفیت ہے کہ جن بینک یا مالیاتی اداروں کے ذریعے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی گئی آمدن منتقل ہوتی ہے وہ ٹیکس کاٹ کر بقیہ رقم صارف کو ادا کریں گے، یہ ماہانہ تنخواہ والوں پر ٹیکس کاٹنے کی طرح ہے۔ پاکستان کی آبادی میں نوجوانوں کی اکثریت ہے اور انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا کی رسائی عام ہونے کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کانٹینٹ بنا کر کمانے کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ یہ پلیٹ فارم نوجawanوں کے لیے مقبولیت کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیری مہم عام ہونی کی وجہ سے یوٹیوب اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق ملک کی 25 کروڑ آبادی میں 15 کروڑ افراد انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں، جبکہ بیرون ملک میں بھی اردو اور پنجابی بولنے والے افراد موجود ہیں، اس لیے کانٹینٹ بنانے والوں کے لیے پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ گوگل نے پاکستان میں اپنا مقامی دفتر کھولنے کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے اور پاکستانی حکومت ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کمانے والوں کی آمدن کو ٹیکس نظام میں لا کر اس پر عملدرآمد کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں یوٹیوب پر چینلز کی تعداد بڑھ رہی ہے، گوگل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایک ہزار چینلز دس لاکھ سبسکرائبرز رکھتے ہیں اور 13 ہزار چینلز ایک لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز رکھتے ہیں۔ یوٹیوب کی مانیٹائیزیشن کے لیے چینل پر کم از کم ایک ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے ویڈیوز واچ ٹائم ہونا ضروری ہے۔ یوٹیوب کا آر پی ایم ایک ہزار ویوز پر چھ امریکی سینٹ ہے، اس لیے دس لاکھ ویوز پر 600 ڈالر آمدن ہو سکتی ہے۔ age: پاکستانی کانٹینٹ بھی عالمی سطح پر مقبول ہے، گوگل کے کنٹری ڈائریکٹر فرحان قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستانی کانٹینٹ بندی والوں کی ویڈیوز پاکستان سے باہر بھی دیکھی جاتی ہیں۔
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