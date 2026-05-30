پاکستان ہاکی ٹیم کی تربیتی کیمپ عید کے بعد پیر سے دوبارہ شروع

پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد پیر سے تربیتی کیمپ دوبارہ شروع کرے گی، جس میں 28 کھلاڑی یورپ میں پرو ہاکی لیگ کے میچوں کی تیاری کریں گے۔
پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد اپنے تربیتی کیمپ کا دوبارہ آغاز پیر کے روز کرے گی۔ ٹیم کے ذرائع کے مطابق کھلاڑیوں کو عید کی تعطیلات میں اپنے گھروں کو جانے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب تمام کھلاڑیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اتوار کی شام تک ٹیم مینجمنٹ کو رپورٹ کریں۔ سینئر آفیشل منظور الحسن نے بتایا کہ تربیتی سیشن پیر کی صبح سے شروع ہوں گے اور کیمپ میں ٹیم کی روانگی سے قبل تیاریوں کو حتمی شکل دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اس تربیتی کیمپ میں کل 28 کھلاڑی شرکت کریں گے اور کوچنگ اسٹاف کی نگرانی میں روزانہ دو سیشنز میں مشقیں کریں گے۔ پاکستان ہاکی ٹیم اس دورے کے پہلے مرحلے میں بلجئیم کا دورہ کرے گی، جہاں وہ بلجئیم اور اسپین کے خلاف چار میچ کھیل ے گی۔ دوسرے مرحلے میں ٹیم انگلینڈ جائے گی اور وہاں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے خلاف مزید چار میچ کھیل ے گی۔ ان میچوں کا مقصد آنے والے پرو ہاکی لیگ کے مقابلوں کی تیاری ہے، جو یورپ میں ہوں گے۔ ٹیم انتظامیہ نے کہا ہے کہ ان میچوں میں پاکستان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی حکمت عملی پر کام کیا جا رہا ہے۔ قومی ہاکی ٹیم کے کوچنگ اسٹاف نے کھلاڑیوں کی فٹنس اور ہم آہنگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی مشقوں کا اہتمام کیا ہے۔ کیمپ میں نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور تجربہ کار کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر کھیل سکیں۔ ٹیم کے کپتان نے کہا ہے کہ تمام کھلاڑی پرعزم ہیں کہ وہ انٹرنیشنل میچوں میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ اس دوران کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی طور پر تیاری کو یقینی بنانے کے لیے ماہرین کی ٹیم بھی موجود رہے گی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھی ٹیم کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کھلاڑیوں کو تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گی.
