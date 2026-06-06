پاکستان میں وفاقی وزیروں نے کہا ہے کہ صوبوں کو زیادہ حصہ ملنے کی وجہ سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ این ایف سی فارمولے کے تحت صوبوں کو زیادہ حصہ ملنے کی وجہ سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔
پاکستان میں وفاقی وزیروں نے کہا ہے کہ صوبوں کو زیادہ حصہ ملنے کی وجہ سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ این ایف سی فارمولے کے تحت صوبوں کو زیادہ حصہ ملنے کی وجہ سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تاہم تجویز یہ ہے کہ اس پروگرام کے مستحقین کو ادائیگیاں ان کے متعلقہ صوبے خود کریں، کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد غربت کے خاتمے کی ذمہ داری صوبوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے دوبارہ واضح کیا کہ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دینے سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ ملک میں کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دید.
پاکستان میں وفاقی وزیروں نے کہا ہے کہ صوبوں کو زیادہ حصہ ملنے کی وجہ سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ موجودہ این ایف سی فارمولے کے تحت صوبوں کو زیادہ حصہ ملنے کی وجہ سے وفاق کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تاہم تجویز یہ ہے کہ اس پروگرام کے مستحقین کو ادائیگیاں ان کے متعلقہ صوبے خود کریں، کیونکہ اٹھارویں ترمیم کے بعد غربت کے خاتمے کی ذمہ داری صوبوں پر عائد ہوتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے دوبارہ واضح کیا کہ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دینے سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ ملک میں کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ پشاور ہائیکورٹ نے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی کو بیرون ملک جانے کی اجازت دید
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