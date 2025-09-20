پاکستان کو سعودی عرب سے سستے قرضے: معاشی صورتحال کا جائزہ

پاکستان کو سعودی عرب سے سستے قرضوں کی سہولت حاصل ہے، جو کہ ملکی معیشت کیلئے ایک اہم پیشرفت ہے۔ 4 فیصد شرح سود پر 5 ارب ڈالر کے قرضوں کی رول اوور سہولت، چینی اور غیر ملکی کمرشل قرضوں کے مقابلے میں سستی شرح سود۔ آئی ایم ایف کی شرائط، چینی قرضوں کا رول اوور، اور مختلف مالیاتی ذرائع پر انحصار کا جائزہ۔
پاکستان کو سعودی عرب سے سستے قرضوں کی سہولت حاصل ہے جو کہ ملکی معیشت کیلئے ایک اہم پیشرفت ہے۔ 4 فیصد شرح سود کے ساتھ 5 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کیے گئے جو چینی کیش ڈیپازٹس کے مقابلے میں ایک تہائی سستے اور غیرملکی کمرشل قرضوں کے مقابلے میں نصف سستے ہیں۔ یہ شرح سود ملکی قرضوں کی لاگت کو کم کرنے اور زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق، حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے پاکستان کو دو کیش ڈیپازٹ سہولتوں پر 4 فیصد کی شرح سے سود وصول کیا ہے۔ یہ قرضے ایک سال
کی مدت کے لیے لیے گئے تھے اور انہیں سالانہ بنیادوں پر بغیر کسی اضافی چارجز کے رول اوور کیا جاتا ہے۔ اس سے پاکستان کو قلیل مدتی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے جبکہ سود کی کم شرح ملکی خزانے پر بوجھ کو کم کرتی ہے۔ 2 ارب ڈالر کی سعودی کیش ڈیپازٹ سہولت اس سال دسمبر تک کے لیے ہے، اور وزارت خزانہ اسے دوبارہ رول اوور کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ، 3 ارب ڈالر کا ایک اور سعودی قرضہ جو آئی ایم ایف پروگرام کے تحت بیرونی فنانسنگ گیپ کو دور کرنے کے لیے لیا گیا تھا، آئندہ سال جون میں میچور ہوگا۔\بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) نے شرط عائد کی ہے کہ پاکستان کے تین اہم قرض دہندگان – سعودی عرب، چین، اور متحدہ عرب امارات – آئی ایم ایف کے تین سالہ پروگرام کی تکمیل تک اپنے کیش ڈیپازٹس برقرار رکھیں۔ ان تین ممالک نے مجموعی طور پر 12 ارب ڈالر کیش ڈیپازٹس کی شکل میں پاکستان کو فراہم کیے ہیں جو کہ سٹیٹ بینک کے 14.3 ارب ڈالر کے زرمبادلہ کے ذخائر کا ایک بڑا حصہ ہیں۔ یہ ڈیپازٹس پاکستان کے زرمبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنے اور بیرونی ادائیگیوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم، ماضی کے برعکس، آئی ایم ایف کے حالیہ پروگرام پاکستان کی زیادہ مدد نہیں کر رہے، اور پیکج کے علاوہ، سٹیٹ بینک کو قرض ادائیگیوں کے لیے مقامی مارکیٹ سے 8 ارب ڈالر خریدنے پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ، وزارت خزانہ کا انٹرنیشنل مارکیٹس تک رسائی کے لیے ملٹی لیٹرل بینکوں اور کریڈٹ گارنٹیز پر انحصار بڑھ رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت بیرونی مالیات کے حصول کے لیے متنوع ذرائع تلاش کر رہی ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں ایک تاریخی سٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق، یہ تعلقات کثیرالجہتی ہیں، اور دفاع کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعاون بھی ان کا اہم جزو ہے۔ پاک، سعودی تعلقات کو پاک سعودی سپریم کوآرڈی نیشن کونسل دیکھتی ہے جو معاشی ستون پر مبنی ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں مزید اضافے کی راہ ہموار ہو گی۔\سعودی قرضوں پر 4 فیصد شرح سود کے باوجود، پاکستان 4 ارب ڈالر کی کیش ڈیپازٹ سہولتوں پر تقریباً 6.1 فیصد سود ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ، سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر کی تیل کی سہولت 6 فیصد شرح پر حاصل کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، آئی ایم ایف کی شرائط اور زرمبادلہ کے کم ذخائر کے پیش نظر، چینی ڈیپازٹس جو آئندہ سال مارچ اور جولائی میں میچور ہو رہے ہیں، کو بھی دوبارہ رول اوور کرائے جانے کا امکان ہے۔ مہنگے غیرملکی کمرشل قرضوں میں سٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا 40 کروڑ ڈالر کا قرضہ ہے جو گزشتہ مالی سال میں چھ ماہ کے لیے 8.2 فیصد شرح سود پر لیا گیا۔ اسی طرح، یو بی ایل سے 30 کروڑ ڈالر کا قرض 7.2 فیصد کی شرح پر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے ابتدائی طور پر پاکستان کو 2 ارب ڈالر قرضہ 3 فیصد شرح سود پر دیا، تاہم 2024 میں ایک ارب ڈالر ڈیپازٹ کی سہولت 6.5 فیصد کی شرح پر دی گئی۔ پاکستان نے کمرشل بینکوں سے ایک ارب ڈالر کے قرضے پانچ سال کی مدت کے لیے 7.22 شرح پر حاصل کیے ہیں۔ پاکستان نے چینی کمرشل بینکوں سے بھی قرض لیا ہے جسے اب ڈالر سے چینی کرنسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان قرضوں میں 2.1 ارب ڈالر کی چینی کمرشل سہولت تین سال کے لیے 4.5 فیصد شرح سود پر حاصل کی گئی۔ بینک آف چائینہ سے 30 کروڑ ڈالر کا قرض دو سال کے لیے 6.5 فیصد اور 20 کروڑ ڈالر کا ایک اور قرض 7.3 شرح سود پر حاصل کیا گیا۔ انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائینہ سے 1.3 ارب ڈالر کا قرضہ 4.5 فیصد شرح سود پر لیا گیا۔ ان قرضوں کا حصول پاکستان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے، لیکن سود کی زیادہ شرح ملکی معیشت پر دباؤ ڈال سکتی ہے۔ لہذا، حکومت کو قرضوں کے انتظام اور سود کی شرح کو کم کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملکی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے
