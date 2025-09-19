پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ: اسحاق ڈار

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ تاریخی ہے جو کئی ماہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے، دیگر ممالک بھی اس طرح کے معاہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ نے معاہدے کو خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہ محض راتوں رات ہونے والا فیصلہ نہیں تھا۔ اس معاہدے کے پیچھے کئی ماہ کی مسلسل کوششیں اور سنجیدہ مذاکرات شامل تھے۔ انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک انتہائی خوش ہیں اور دیگر ممالک بھی اس طرح کے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان
تعلقات ہمیشہ سے ہی مضبوط رہے ہیں، لیکن یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کی ایک نئی جہت کو اجاگر کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور جب بھی پاکستان کو کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی، سعودی عرب نے ہمیشہ کھلے دل سے تعاون کیا ہے۔ خاص طور پر، جب آئی ایم ایف کے پروگرام کے لیے مدد کی ضرورت تھی تو سعودی عرب نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر مسلمان حرمین شریفین سے گہری عقیدت رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔\دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرے گا اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں دونوں ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس معاہدے کے تحت، اگر کسی ایک ملک پر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسے دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، جس سے باہمی اعتماد اور مشترکہ دفاع کے عزم کو تقویت ملے گی۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک کی قیادت اس بات پر متفق ہے کہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جایا جائے اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دی جائے۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بھائی چارے اور تعاون کی منفرد مثالوں کا بھی ذکر کیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ پاکستانی عوام کو سرزمین حرمین شریفین سے گہری عقیدت ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان اور سعودی تعلقات کا ایک بنیادی ستون رہا ہے، اور یہ معاہدہ اسی روایت کو آگے بڑھاتا ہے۔ ترجمان نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان سعودی عرب، چین اور دیگر اتحادیوں کے ساتھ اپنی تاریخی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا، اور فلسطین اور کشمیر میں مظلوم عوام کے حقوق کی حمایت جاری رکھے گا۔\اسی دوران، مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار کو ٹیلی فون کیا اور سعودی عرب کے ساتھ سٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس معاہدے کو مضبوط شراکت داری، اعتماد اور تعاون کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ، بشریٰ بی بی کے طبی معائنے کے لیے پمز ہسپتال کی میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچی۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمان میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ عوام کے فیصلے کا احترام کیا جائے۔ یہ خبریں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ سے لی گئی ہیں
