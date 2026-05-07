پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات: گہرے، برادرانہ اور ذہنی تعلقات

پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی، گہرے اور برادرانہ ہیں، جو ذہنی اور جذباتی سطح پر بھی مضبوط ہیں۔ لیفٹننٹ جنرل احمد شریف چوہدری، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل، نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس معاہدہ ایک اہم قدم ہے، جو باہمی سلامتی اور تعاون کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ نے واضح کیا کہ اگر سعودی عرب کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی اعتماد اور تعاون پر قائم ہیں۔ لیفٹننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت ایک بڑا اعزاز ہے، جو پاکستان کے لیے ایک مقدس امانت ہے۔ وہ نے کہا کہ اگر کوئی خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو پاکستان کی افواج حرمین شریفین کے دفاع کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں، وہ باہمی سلامتی اور تعاون کے لیے ضروری ہیں، اور پاکستان اپنے وعدوں کا پورا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کے لیے سعودی عرب کی سلامتی بہت اہم ہے، اور سعودی عرب بھی پاکستان کی سلامتی کو عزیز سمجھتا ہے۔ لیفٹننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے جہاں تک ممکن ہے، اپنے شہادتیں دیں، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ وہ نے کہا کہ بھارت کو غلط فہمی تھی کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان دوری ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ پاکستان کے عوام اور افواج ایک دوسرے پر بھروسا رکھتے ہیں، اور یہ بھروسا پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے.
