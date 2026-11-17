پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی اور فضائی تعاون کی وسعت
پاکستان اور ترکی کے آرمی چیفز کے درمیان ملاقات میں دفاعی اور فضائی شعبوں میں باہمی تعاون کو گہرا کرنے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی منتقلی پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔
پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی اور ہوابازی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر زور دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی اہم ملاقات میں دونوں ممالک کے سینئر ایئر فورس افسران نے شرکت کی۔ اس ملاقات کے دوران دونوں جانب سے مضبوط حکمت عملی اور جدید دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے مشترکہ منصوبوں پر غور کیا گیا۔
ترکی کے اعلیٰ وفد کی پاکستان ایئر فورس سے ملاقات
ترک ایئر فورس کے کمانڈر جنرل رفعت دالکیران کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد نے اسلام آباد کے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان ایئر فورس (پی اے ایف) کے ایک منظم دستے نے جنرل رفعت دالکیران کی پرجوش استقبال کرتے ہوئے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس رسمی تقریب نے دونوں فوجی قوتوں کے درمیان باہمی احترام اور مضبوط روابط کی عکاسی کی۔Also readMen are fighting midlife aging as testosterone therapy gains popularity
ملاقات کے دوران پاک فضائیہ کے چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ذہیر احمد بابر صدیقی نے ترک وفد کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں واضح کیا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلق ایک مضبوط حکمت عملی شراکت داری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس شراکت داری میں دفاع اور ہوابازی کے شعبوں میں مزید تعاون کی وسیع صلاحیتیں موجود ہیں۔
پائلٹ ٹریننگ اور صلاحیتوں کی تعمیر میں پاکستان کی حمایت
ایئر چیف مارشل ذہیر احمد بابر صدیقی نے ترک ایئر فورس کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسی اور دوست ملک کے لیے پائلٹ ٹریننگ، پیشہ ورانہ ترقی اور صلاحیتوں کی تعمیر کے شعبے میں مکمل حمایت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجربہ کار پائلٹس اور فنی ماہرین کی تربیت میں پاک فضائیہ کی خدمات کو فعال طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔
اس سے قبل ترک ایئر فورس کے کمانڈر جنرل رفعت دالکیران نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ کامیابیوں، آپریشنل مہارت اور جنگی تجربے کی تعریف کی۔ انہوں نے پاک فضائیہ کی جدید کاری کی کوششوں اور اس کے بڑھتے ہوئے مقامی ہوابازی کی صلاحیتوں کو سراہا۔ جنرل دالکیران کا کہنا تھا کہ پاک فضائیہ کا تجربہ ترک ایئر فورس کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
دفاعی صنعت میں مقامی صلاحیتوں اور مشترکہ منصوبوں کا امکان
ملاقات میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ پاکستان نے ہوابازی کے شعبے میں مقامی سطح پر جدید ٹیکنالوجی کی ترقی میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ ترک وفد نے پاک فضائیہ کے آپریشنل تجربے سے مستفید ہونے کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس بات کا امکان ہے کہ مستقبل قریب میں دونوں ممالک کے درمیان جدید ہتھیاروں اور فضائی ٹیکنالوجی کے تبادلے پر مبنی نئے معاہدے طے پائیں گے۔
اس عرصے میں دیگر اہم خبروں میں بھی دیکھا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے چیف جسٹسز کو خط لکھ کر اپنے اور بشیر بی بی کی صحت کے بارے میں خطرے کا اظہار کیا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ ڈاکٹرز نے دماغی خون بہاؤ یا دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بتایا ہے اور ان کی دائیں آنکھ کی 85 فیصد بینائی ختم ہو چکی ہے۔
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