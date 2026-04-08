پاکستانی افواج کے ہاتھوں افغان طالبان کی زبردست پسپائی: ماہرین

24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے مطابق پاکستانی سیکورٹی فورسز نے آپریشن غضب الحق میں افغان طالبان کو شکست دی، افغان میڈیا نے بھی تصدیق کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی افواج کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے بدھ کے روز خبر دی کہ افغان طالبان حکومت آپریشن غضب الحق میں پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں بری طرح پسپا ہوئی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے سرحد پار حملوں کا بھرپور جواب دیا ہے اور افغان طالبان کے برے عزائم کو کچل دیا ہے۔ افغان میڈیا نے بھی پاکستانی افواج کے ہاتھوں طالبان کی ذلت آمیز شکست کی تصدیق کی ہے۔ افغان میڈیا ‘افغانستان انٹرنیشنل’ کے مطابق، پاکستانی سیکورٹی فورسز کے ساتھ حالیہ جھڑپوں کے بعد، افغان طالبان نورستان اور کنڑ صوبوں میں سرحدی چوکیوں سے فرار ہو گئے
ہیں۔ سرحدی چوکیوں سے پسپائی کے بعد، افغان طالبان نہ صرف مساجد میں چھپ گئے بلکہ عام شہریوں کا روپ دھار کر علاقوں سے بھی فرار ہو گئے۔ قبائلی عمائدین نے کہا کہ افغان طالبان سیکورٹی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں اور اپنی تباہ کن شکست کو چھپانے کے لیے جھوٹی معلومات پھیلا رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت کی غفلت نے لوگوں کو بھوک کا شکار کر دیا ہے، اور مقامی آبادی پاکستانیوں سے مدد کی درخواست کر رہی ہے۔ سیکورٹی فورسز کو انخلا کا حکم دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق، طالبان حکومت کے خلاف حالیہ آپریشن اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنا کر واضح پیغام دیا ہے کہ دہشت گردوں کی سرپرستی اب برداشت نہیں کی جائے گی۔\اس کے علاوہ، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پسپائی طالبان حکومت کے لیے ایک سنگین دھچکا ہے اور اس سے ان کی فوجی صلاحیتوں اور کنٹرول پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ مبصرین نے زور دیا ہے کہ پاکستان کو سرحد پر اپنی سیکورٹی کو مزید مضبوط کرنا چاہیے اور کسی بھی ممکنہ حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے مبینہ حملوں کے نتیجے میں دونوں جانب کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، اور کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے جوابی حملوں نے افغان طالبان کی طاقت اور حوصلے کو کمزور کر دیا ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام کا خدشہ مزید بڑھ گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر صورتحال کو فوری طور پر قابو نہ کیا گیا تو یہ علاقائی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ حکومت پاکستان نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔\اسی تناظر میں، یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر کیے جانے والے حملے ایک منظم حکمت عملی کا حصہ ہیں، جس کا مقصد خطے میں عدم استحکام پیدا کرنا اور پاکستان کو کمزور کرنا ہے۔ پاکستان کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائیوں نے طالبان کو شدید نقصان پہنچایا ہے اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ تاہم، طالبان اب بھی خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں اور مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ایک جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے، جس میں فوجی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سفارتی کوششیں اور اقتصادی تعاون بھی شامل ہوں۔ اس کے علاوہ، پاکستان کو افغان عوام کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ طالبان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ، بین الاقوامی برادری کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے اور خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنا سکے۔ اس پورے معاملے میں عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہونی چاہیے اور کسی بھی قسم کی خون خرابے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے
