پاکستان میں بجلی کا بحران، نوئیڈا میں مزدوروں کا پرتشدد احتجاج اور عالمی خبریں

پاکستان میں بجلی کی قلت کا بحران شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومت اس بحران کے اسباب پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بندش کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف گھریلو معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں بلکہ صنعتی سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ کاروبار اور صنعتیں بندش کے سبب پیداواری صلاحیت میں کمی اور بھاری نقصانات کا سامنا کر رہی ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر، یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اس بحران میں مزید اضافہ ہو گا؟ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی بجلی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے، جس کے باعث موجودہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔
دوسری جانب، اترپردیش کے شہر نوئیڈا میں مزدوروں کے احتجاج نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ، پتھراؤ اور گاڑیوں کو آگ لگانے کے پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں، جس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے مقامی انتظامیہ کے لیے صورتحال کو قابو میں رکھنا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ ان مظاہروں کے پیچھے مزدوروں کے دیرینہ مسائل اور مطالبات کو ناکافی طور پر حل کیا جانا بتایا جا رہا ہے۔
بین الاقوامی سطح پر بھی کئی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سابق پاکستانی کرکٹر انضمام الحق بس پر پتھراؤ کے ایک واقعے میں بال بال بچ گئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پاکستان نے ہندوستان میں ون ڈے سیریز کے بقیہ تمام میچز جیت لیے تھے۔ یہ سیریز پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک یادگار فتح ثابت ہوئی، لیکن اس دوران پیش آنے والا یہ حادثہ لمحہ فکریہ تھا۔
امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی ناکہ بندی نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور بین الاقوامی قانون کے حوالے سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ آبنائے ہرمز تیل کی ترسیل کے لیے ایک اہم بحری راستہ ہے، اور اس پر کنٹرول کے حوالے سے بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔
ایک دلچسپ واقعہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سامنے آیا، جب انہوں نے ایک فون کال کے دوران کہا کہ اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اسلام آباد میں ہی رکتے۔ یہ بیان کس تناظر میں دیا گیا، یہ واضح نہیں لیکن اس نے سفارتی حلقوں میں تجسس پیدا کیا۔
سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو اضافی تین ارب ڈالر قرض دینے اور موجودہ پانچ ارب ڈالر کے ڈپازٹس میں توسیع کا اعلان پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ مالی امداد پاکستان کو درپیش معاشی مشکلات سے نکلنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔
کسٹم حکام نے 400 کلوگرام چاندی کی کوئٹہ سے لاہور منتقلی کے دوران سیسے سے مبینہ تبدیلی کے ملزمان تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ واقعہ اسمگلنگ اور جعل سازی کے نیٹ ورک کی نشاندہی کرتا ہے۔
ٹرمپ نے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور کا عندیہ دیا ہے، جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہونے کی توقع ہے۔ اب تک اس مذاکراتی عمل کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، اس کی بنیاد پر مستقبل کی پیش رفت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
26 زبانوں پر عبور رکھنے والے مہم جو رچرڈ برٹن کا ذکر بھی خبروں میں ہے۔ وہ نہ صرف غیر مسلموں کے لیے ممنوع شہر مکہ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دینے کا بھی دعویٰ کیا، جو ان کی سیاحت اور مہم جوئی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔
