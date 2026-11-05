پاکستان کی جی24 قیادت اور عالمی مالیاتی اصلاحات کا نیا دور
پاکستان نے جی24 گروپ کی سربراہی سنبھالی ہے جس کے ذریعے یہ ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے لیے آئی ایم ایف سے بہتر شرائط کا مطالبہ کرے گا۔
پاکستان نے ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کے ممالک کے اتحاد جی24 گروپ کی سربراہی سنبھال لی ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی موقع ہے جہاں پاکستان اپنے معاشی کرب کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگرچہ یہ منصبی مقام طاقت کے حصول کے برابر نہیں ہے، لیکن یہ معاشی سفارتی کامیابی کا ایک اہم حصہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو اس قیادت کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اجتماعی آواز بن کر کام کرنا ہوگا۔
قائدِ اعظم آئی ایم ایف کی سخت شرائط
وزیر خزانہ کے سامنے یہ اصل امتحان ہے کہ وہ اس قیادت کے ذریعے عوام کو سستی بجلی اور سستا پٹرول دلا سکے۔ آئی ایم ایف کی انتہائی سخت شرائط سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے اہم تریشن ہے۔ پاکستان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آئی ایم ایف کی پالیسیوں نے سستی بجلی اور سستے ایندھن کے مواقع ضایع کیے ہیں۔ مہنگائی نے سر چڑھ کر بولنا شروع کر دیا ہے جسے قابو میں لانا ضروری ہے۔Also readPakistan: Petrol & Diesel Prices Reduced to Rs352.59, Rs382.25
سیلاب اور دہشت گردی کے مالیاتی نقصانات
پاکستان 2022 کے سیلاب کے بعد آنے والے مالیاتی نقصان کو عالمی سطح پر اجاگر کرے گا۔ نائن الیون کے بعد ملک میں بدامنی اور بم دھماکوں سے شہریوں کی شہادتوں کا اثر معیشت پر پڑا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ملک کو عالمی پابندیوں سے ریلیف دلائیے جانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ غربت کے شکار ممالک کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے مسائل کا حل اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہے۔
آبنائے ہرمز اور زرمبادلہ کا دباؤ
مشرق وسطیٰ کے حالات اور آبنائے ہرمز کی اہمیت کو عالمی توانائی کی منڈی کے تناظر میں سمجھنا ناگزیر ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے درآمدی ایندھن پر انحصار کرنے والے ممالک شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ اگر ڈالر کا نرخ ایک سو بیس روپے سے بڑھ کر تین سو روپے ہو جائے تو درآمدات مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پاکستان نے ملکی متبادل اشیاء کے بجائے درآمدات کو ترجیح دی جس سے زرمبادلہ کا دباؤ بڑھا ہے۔
اجتماعی آواز اور عالمی مالیاتی ادارے
پاکستان افریقہ، ایشیا، لاطینی امریکا اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر آواز اٹھائے گا۔ عالمی مالیاتی اداروں جیسے کہ عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے سامنے مشترکہ موقف پیش کیا جائے گا۔ اگر ترقی پذیر ممالک مضبوط ترین موقف اپنائیں تو اصلاحات کا مطالبہ وزنی ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے بجائے آسان شرائط پر قرضے کی ضرورت ہے۔
26 برسوں میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ
گزشتہ 26 برسوں میں ہونے والے بم دھماکوں اور سیلاب متاثرین کو ناکافی امداد دی گئی ہے۔ زرمبادلہ کے ذخائر میں کمی، بجٹ خسارہ اور تجارتی خسارے کا بار بار دھماکہ معیشت کو متاثر کرتا رہا ہے۔ بیروزگاری اور غربت میں اضافے کے باوجود آئی ایم ایف سے قرضے ملتے رہے ہیں۔ اب ان ممالک کے لیے اجتماعی آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے تاکہ معاشی ترقی کو خطرے میں ڈالے بغیر ریلیف حاصل کیا جا سکے۔
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