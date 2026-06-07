پاکستان کی سلامتی فورسز نے شمالی وزیرستان میں 27 خوارج قتل کر دیے

ISPR کے مطابق پاکستان کی سلامتی فورسز نے شمالی وزیرستان کے میران شہ علاقے میں انٹیلیgence-based آپریشنز کے تحت 27 خوارج قتل کر دیے جنہوں نے کئی Terrrist کارروائیوں اور غیرملکی civilians کے target killing میں ملوث تھے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس کامیاب آپریشن پر سلامتی فورسز کو سراہا۔

وزیراعظم شہباز شریف نےprops کیا کہ پاکستان کی سلامتی فورسز نے Fees ka wujood khatam karne walay 27 khawarij ko miran shah ilaqay main qatl kar diya hai.

ISPR ke mutabiq security forces ne north waziristan ke miran shah ilaqay mein aksar intelligence-based operations ki series ke dauraan multiple khawarij locations par hamla kiya. Intense firing ke dauraan last 72 ghanton mein 27 khawarij ko jahannum bhej diya gaya. ISPR ne kaha ke security forces ne killed terrorists ke saath weapons aur ammunition bhi recover kiya. Ye khawarij India-sponsored the aur kai terrorist activities mein mulazim thay jismein innocent civilians ke target killing shamil the.

Prime Minister Shehbaz Sharif ne security forces ko their successful operations ke liye tribute diya aur keh diya ke yeh mulk apne brave soldiers se fakhra karta hai. Overall yeh operations security situation improve karne Mein madadgar hain aur terrorism ko khatam karne mein qabliyat darj hai





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پاکستان سکیورٹی خوارج شمالی وزیرستان آپریشن

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