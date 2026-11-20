پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارتی الزامات کی سخت مذمت کی
پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارتی سفارتی نمائندے کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی سخت ترین مذمت کی ہے اور انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے۔
پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت ی حکام کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر سفارتی بیانات کی سخت ترین مذمت کی ہے۔ پاکستان کی جانب سے دیے گئے ان ردعمل کو بین الاقوامی منظر نامے میں بھارت کی جانب سے کیے گئے بے بنیاد الزامات کے خلاف ایک مضبوط اور مؤثر اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بیانات نہ صرف بے اساس ہیں بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہیں۔
بھارتی الزامات کا تیز ردعمل اور سفارتی موقف
اس معاملے پر پاکستان کے سفارتی نمائندے نے اجلاس کے دوران ہی بھارت کے بیانات کو فوری طور پر پسندیدہ انداز میں مسترد کر دیا۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ یہ بیانات بھارت کی جانب سے پاکستان کے داخلی معاملات میں غیر مجاز مداخلت کا ایک اور شاخ ہیں۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے ان الزامات کو کوئی وزن نہیں دیا جا سکتا اور انہیں صرف ایک سفارتی ناکامی قرار دیا جاتا ہے۔Also readNCCIA busts Karachi man's alleged operation selling stolen U.S. databases
بھارت نے اقوام متحدہ کی چھتری تلے جا کر پاکستان کے خلاف جو بھی بیانات بیان کیے، وہ پاکستان کی قیادت اور اداروں کے خلاف غیر ضروری اور غیر مستند اشارے ہیں۔ بھارت کی جانب سے کیے گئے ان الزامات کو محض ایک سفارتی حربہ قرار دیا گیا ہے تاکہ اپنے ملک کی داخلی خرابیوں اور بین الاقوامی تنہائی سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ پاکستان نے زور دیا ہے کہ بھارت کو اپنی داخلی پالیسیوں پر توجہ دینی چاہیے نہ کہ پڑوسی ممالک کے خلاف پروپیگنڈہ کرنا۔
ہائیڈرو ٹیررازم اور انڈس واٹر ٹریٹی کی نوعیت
بھارت کی جانب سے پاکستان کے قدرتی وسائل کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں بھی نمایاں ہیں۔ پاکستان نے بار بار ثابت کیا ہے کہ بھارت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو فروغ دے کر مقامی آبادی کو اپنے وسائل سے مستفید ہونے سے روک رہا ہے۔ بھارت کی یہ پالیسی نہ صرف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے بلکہ یہ خطے کے استحکام کے لیے بھی سنگید خطرہ ہے۔ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو 'ہائیڈرو ٹیررازم' کے زمرے میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔
انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھی بھارت کا رویہ قابل اعتراض ہے۔ 31 اگست 2026 کو آر بیٹری آف آرٹریبیوشن نے یکجہتی سے فیصلہ دیا تھا کہ یہ ٹریٹی مکمل طور پر نافذ الاثر ہے اور اسے یکطرفہ طور پر معطل یا منسوخ کرنے کا کوئی قانونی आधार نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے اس فیصلے کو قبول نہ کرنا اور ٹریٹی کو 'موقوف' قرار دینا بین الاقوامی قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔
بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں اور مستقبل کا منظر
پاکستان نے زور دیا ہے کہ بھارت کو اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کو لاگو کرنا چاہیے، خاص طور پر جموں و کشمیر کے حوالے سے۔ بھارت کی فوجی افواج کے اقدامات نے دہائیوں سے انسانیت کے خلاف جرائم کو جنم دیا ہے۔ بھارت نے مغل، سکھ، عیسائی اور دلت اقلیتوں کے خلاف نظامی طور پر تفریق کا ارتکاب کیا ہے۔
انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی، اقوام متحدہ کے چارٹر کی توہین، اور پڑوسی ممالک کی سالمیت کی خلاف ورزی بھارت کو بین الاقوامی سطح پر بے نقاب کر رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے کیے جانے والے تمام بیانات کو محض ایک سفارتی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ ایسی ریاست جس نے عالمی قوانین کی توہین کی ہے، اس کے پاس کوئی اخلاقی حق نہیں کہ وہ دوسرے ممالک پر الزامات لگائے۔
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