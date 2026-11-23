پاکستان سعودی عرب ترکی ڈیفنس پیٹ ٹریبل میٹنگ اسلام آباد
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی 26-27 نومبر کو اسلام آباد میں اپنا تاریخی دفاعی معاہدے پر عملدرآمد کے لیے اہم اجلاس کریں گے جو مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ کا حصہ ہے۔
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اپنی مشترکہ دفاعی حکمت عملی کے اہم موڑ پر ہیں۔ یہ تینوں ممالک 26 سے 27 نومبر تک اسلام آباد میں مل کر ایک اہم اجلاس کا انعقاد کریں گے۔ یہ میٹنگ ان تینوں ممالک کے درمیان سائن شدہ تاریخی معاہدے کے نفاذ کے طریقہ کار کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
ڈیفنس پیٹ ٹریبل میٹنگ اسلام آباد میں ہوگی
پاکستان کے ایک سینئر افسر نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی 26 اور 27 نومبر کو اسلام آباد میں مل کر ٹاکس کریں گے۔ یہ میٹنگ مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ کے تحت بلائی گئی ہے جس پر 7 اگست کو سعودی عرب میں دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے کے تحت کسی ایک ممالک پر حملے کو تمام تینوں ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا۔Also readحکومت نے نگران کمپنیوں کے آڈٹ سسٹم میں بنیادی اصلاحات کا فیصلہ کر لیا
مکہ معاہدے کا مقصد اور دفاعی نوعیت
یہ دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے اور نہ ہی یہ کسی خاص ممالک کے خلاف ہے۔ وزیرِ مملکت برائے بیرونِ ممالک احسن اقبال اس وقت بیجنگ میں ہیں جہاں پاکستان کے پہلے خلاباز کی تاریخی شروعات کا انعقاد ہو رہا ہے۔ تاہم اسلام آباد میں ہونے والا یہ اجلاس دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اور عملدرآمد
نائب وزیراعظم اور بیرونِ ممالک وزیر اسحاق دار نے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اس معاہدے کی ٹاپ لیول سیکیورٹی کمیٹی نومبر کے آخر تک اسلام آباد میں مل کر بیٹھے گی۔ بیرونِ ممالک دفتر کے ترجمان سجاد حیدر خان نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں کہا کہ یہ میٹنگ پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے ہے۔
سازگار ماحول اور دفاعی تعاون کی گہرائی
سجاد حیدر خان نے مزید وضاحت کی کہ یہ میٹنگ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کا بھی موقع فراہم کرے گی۔ علاقائی سیکیورٹی کی بڑھتی ہوئی پریشانیوں کے باوجود اسلام آباد، ریاض اور انقرہ دفاعی تعاون کو گہرا کرنے اور مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ادارہ جاتی ترتیبات تیار کر رہے ہیں۔
معاہدے کی نوعیت پر زور دیتا اجلاس
ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان اس معاہدے کے ساتھ مکمل طور پر پابند ہے اور یہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا ہے۔ یہ کوئی خاص ممالک کے خلاف نہیں ہے اور پاکستان اس پر پابندی کے ساتھ عمل درآمد کو یقینی بنائے گا تاکہ علاقائی استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔
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