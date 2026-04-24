پاکستان میں ہوائی بجلی کے منصوبے: توانائی بحران کا حل اور سماجی معاشی ترقی

چین کے تعاون سے جِمپیر-ٹھٹھہ راہداری میں قائم تھری گورجز ونڈ فارمز نے پاکستان کی توانائی ضروریات کو پورا کرنے اور مقامی آبادی کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
پاکستان کا طویل عرصے سے جاری توانائی بحران ملک کی اقتصادی ترقی، صنعتی پیداوار اور سماجی پیشرفت میں ایک اہم رکاوٹ رہا ہے۔ بجلی کی مسلسل قلت، ایندھن کے بڑھتے ہوئے درآمدی بل اور روایتی توانائی کے ذرائع پر زیادہ انحصار نے ملک کے توانائی فریم ورک میں ساختی کمزوریوں کو اجاگر کیا ہے۔ ایسے منظر نامے میں، تجدید پذیر توانائی – خاص طور پر ہوائی بجلی – صرف ایک متبادل کے طور پر نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ضرورت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ جِمپیر-ٹھٹھہ راہداری میں چائنا تھری گورجز ہوائی بجلی کے منصوبے اس تبدیلی کی مثال ہیں، جو نہ صرف صاف توانائی فراہم کرتے ہیں بلکہ مقامی آبادی کو واضح سماجی معاشی فوائد بھی فراہم کرتے ہیں۔ تین ہوائی فارم – تھری گورجز فرسٹ (TGF)، تھری گورجز سیکنڈ (TGS)، اور تھری گورجز تھرڈ (TGT) – مجموعی طور پر پاکستان کے قومی گرڈ کو 148.
5 میگاواٹ (MW) بجلی فراہم کرتے ہیں۔ ہر منصوبے کی تنصیب کی صلاحیت 49.5 MW ہے، جو فی 1.5 MW کی 33 ٹربائنوں کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ Build-Own-Operate (BOO) ماڈل کے تحت تیار کیے گئے، یہ منصوبے غیر ملکی سرمایہ کاری، تکنیکی ترقی اور موثر عمل درآمد کا امتزاج ہیں۔ تین کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ان کا کلسٹرڈ لے آؤٹ آپریشنل کارکردگی کو بڑھاتا ہے اور ٹرانسمیشن چیلنجوں کو کم کرتا ہے، جو مستقبل کی تجدید پذیر توانائی کی ترقی کے لیے ایک ماڈل بناتا ہے۔ ان منصوبوں کا وقت بتاتا ہے کہ کام کتنی تیزی سے اور لگن سے کیا گیا۔ TGF نے جنوری 2013 میں تعمیر کا آغاز کیا اور نومبر 2014 تک کمرشل آپریشن حاصل کر لیا – شیڈول سے پہلے مکمل ہوا۔ یہ سالانہ طور پر تقریباً 138.7 گیگاواٹ گھنٹے (GWh) بجلی پیدا کرتا ہے، جس کی صلاحیت تقریباً 32 فیصد ہے۔ TGS اور TGT نے مارچ 2017 میں تعمیر کا آغاز کیا اور جون 2018 تک آپریشنل ہو گئے، یہ بھی شیڈول سے پہلے۔ تقریباً 35 فیصد زیادہ صلاحیت کے عنصر کے ساتھ، ہر ایک سالانہ طور پر تقریباً 151.8 GWh پیدا کرتا ہے۔ یہ اعداد و شمار منصوبوں کو مسابقتی عالمی معیار کے اندر رکھتے ہیں، ان کی تکنیکی استحکام کو اجاگر کرتے ہیں۔ تکنیکی کامیابیوں سے آگے، ان ہوائی منصوبوں کی اصل اہمیت جِمپیر-ٹھٹھہ خطے کی مقامی آبادی پر ان کے گہرے اثر میں مضمر ہے۔ تاریخی طور پر، یہ علاقہ کم ترقی یافتہ رہا ہے، جس کی خصوصیت محدود انفراسٹرکچر، ملازمت کے مواقع کی قلت اور بنیادی خدمات تک محدود رسائی ہے۔ ان ہوائی فارموں کی स्थापना نے خطے کے سماجی معاشی منظر نامے میں نمایاں تبدیلی لائی ہے۔ سب سے فوری فوائد میں سے ایک ملازمتوں کا सृजन ہے۔ تعمیراتی مرحلے کے دوران، سینکڑوں مقامی کارکنوں کو مختلف صلاحیتوں میں شامل کیا گیا، جو ہنر مند انجینئرنگ کے کرداروں سے لے کر غیر ہنر مند مزدوروں تک پھیلے ہوئے تھے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپریشنل مرحلے کے دوران، منصوبے مستحکم ملازمت کے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ مقامی تکنیکی ماہرین اور انجینئروں کی تربیت پر زور دینے سے برادری کو قیمتی مہارتوں سے بااختیار بنایا گیا ہے، ان کی ملازمت کی صلاحیت کو بڑھایا گیا ہے اور ان قومی اثاثوں میں ملکیت کی भावना کو فروغ دیا گیا ہے۔ انفراسٹرکچر کی ترقی ایک اور اہم نتیجہ ہے۔ رسائی سڑکوں کی تعمیر، نقل و حمل کے نیٹ ورک میں بہتری اور مقامی رابطے کی بڑھاوٹ نے آس پاس کی برادریوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔ ان ترقیوں نے نہ صرف ہوائی فارموں کے آپریشن کو آسان بنایا ہے بلکہ رہائشیوں کی نقل و حرکت میں بھی بہتری آئی ہے، جس سے مارکیٹوں، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی اداروں تک بہتر رسائی ممکن ہوئی ہے۔ اگرچہ پیدا ہونے والی بجلی قومی گرڈ میں داخل کی جاتی ہے، لیکن مجموعی طور پر سپلائی میں اضافہ لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جو تاریخی طور پر شہری اور دیہی دونوں برادریوں کو متاثر کرتی رہی ہے۔ مقامی باشندوں کے لیے، اس کا مطلب ہے بجلی کی زیادہ مستقل دستیابی، جو چھوٹے کاروباروں، زرعی سرگرمیوں اور گھریلو ضروریات کی حمایت کرتی ہے۔ منصوبوں نے مقامی اقتصادی سرگرمی کو بھی تحریک دی ہے۔ خطے میں ایک بڑے پیمانے پر صنعتی اقدام کی موجودگی نے اینسیلری کاروباروں جیسے دکانوں، ٹرانسپورٹ سروسز اور دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو حوصلہ دیا ہے۔ اس رپل اثر نے آمدنی کی پیداوار اور اقتصادی تنوع میں حصہ دیا ہے، جو روایتی ذرائع آمدن جیسے سبسڈی زراعت اور ماہی گیری پر انحصار کو کم کرتا ہے۔ سماجی ترقی کے اشارے میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی اقتصادی سرگرمی اور منصوبے کے ڈویلپرز کی جانب سے کیے جانے والے کارپوریٹ سوشل رسپانسibility (CSR) اقدامات کے ساتھ، مقامی برادریوں کو صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات، صاف پانی اور تعلیمی مدد کے پروگراموں تک بہتر رسائی حاصل ہوئی ہے۔ یہ مداخلتیں، اگرچہ اکثر کم بیان کی جاتی ہیں، خطے میں زندگی کے معیار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ماحولیاتی نقطہ نظر سے، ان ہوائی منصوبوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صاف، تجدید پذیر توانائی پیدا کرکے، وہ پاکستان کے کاربن فٹ پرنٹ اور جیواشم ایندھن پر انحصار کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر عالمی موسمیاتی تبدیلی کے تناظر میں اور پاکستان کی ماحولیاتی چیلنجز جیسے سیلاب، گرم لہروں اور پانی کی قلت کے خطرے کے تناظر میں اہم ہے۔ اقتصادی طور پر، فوائد مقامی برادریوں سے قومی سطح تک پھیلے ہوئے ہیں
