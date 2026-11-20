پاکستان اور ترکی نے توانائی اور معدنیات کے نئے معاہدے پر دستخط کیے
پاکستان اور ترکی نے معدنیات کی دریافت اور سمندری تیل و گیس کے شعبے میں مضبوط تعاون کے لیے متعدد معاہدے طے پائے ہیں جس میں سیسمک ریسرچ شپ اوروک ریس بھی شامل ہے۔
پاکستان اور ترکی نے توانائی اور معدنیات کے شعبے میں اپنی باہمی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ترکی کی سیسمک ریسرچ شپ اوروک ریس اسلام آباد میں داخل ہوئی جس کے بعد سرکاری سطح پر اہم مراسمت کا اہتمام کیا گیا۔ یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے کی سمت ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔
معدنیات کی دریافت کے لیے نئے معاہدے
قرارداد کے تحت پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن (PMDC) اور ترکی کے ادارے MTA International کے درمیان اینٹی مونی جیسی اہم معدنیات کی ترقی کے لیے شیئر ہولڈرز کا معاہدہ طے پایا۔ یہ منصوبہ خاص طور پر بلوچستان کے ضلع پشین میں نافذ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ماری منرلز اور ترکی کے MTA IC کے درمیان چوگی، بلوچستان میں تانبا، سونے اور دیگر معدنی ذخائر کی دریافت اور ترقی کے لیے مشترکہ منصوبے کا معاہدہ بھی ہوا۔Also readNCCIA نے ڈارک ویب پر ڈیٹا بیچنے والے فوڈ ڈیلیوری بوائے کو گرفتار کر لیا
تکنیکی تعاون اور سائنسی شراکت
پاکستان کے جیولوجیکل سروے، ترکی کے MTA اور MTA IC کے درمیان ایک ٹرائی پارٹائی ميمورنڈم آف انڈر سٹینڈنگ (MoU) پر بھی دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدہ بنیادی طور پر تکنیکی تبادلے اور صلاحیتوں کی تعمیر پر مرکوز ہے تاکہ معدنی وسائل کی بہتر ترقی ممکن ہو سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پتھروں کے وفاقی وزیر علی پرvez ملک کی موجودگی میں منعقدہ تقریب میں ان معاہدوں کو باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی کا ضامن قرار دیا گیا۔
سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کا نیا دور
ترکی کی سیسمک ریسرچ شپ اوروک ریس کی آمد کو توانائی کے شعبے میں عملی شراکت داری کے آغاز کا نشان قرار دیا گیا۔ علی پورvez ملک نے واضح کیا کہ پاکستان کے سمندری پانیوں میں تیل اور گیس کے ذخائر کی کافی صلاحیت موجود ہے اور ساحلی علاقوں کا بڑا حصہ ابھی تک دریافت کے زیرِ عمل نہیں آیا۔ اس شپ کی موجودگی سمندری سطح پر سیسمک ریسرچ کو تیز کرنے اور نئے توانائی کے وسائل کو دریافت کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔
وزراء اعظم اور حکام کی پالیسی کا تعین
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ترکی کے سیسمک شپ اوروک ریس کے خیرمقدم کرتے ہوئے اسے سائنسی تحقیق اور حکمت عملی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے نہ صرف دونوں ممالک کی دوستی مضبوط ہوگی بلکہ پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے مواقع بھی ملें گے۔ انہوں نے وفاقی وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ قومی منصوبوں میں وقت کی پابندی یقینی بنائیں اور غیر ضروری تاخیر سے گریز کریں۔
باہمی روابط اور مستقبل کا روڈ میپ
ترکی کے منرل اور توانائی کے وزیر البرسلان بائیارکٹار نے یہاں اپنے پیغام میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتوں کی تعریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پتھروں کی صنعت، دفاعی شعبے اور تجارت میں موجودہ تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ حکومتِ پاکستان نے عہد کیا ہے کہ وہ توانائی کی نئی اور ابھرتی ہوئی شاخوں میں مشترکہ مواقع کو فعال بنائے گی تاکہ معاشی خوشحالی اور پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy