پاکستان میں اے آئی اسکولنگ: صفر سرٹیفائیڈ اساتذہ اور نئے تربیتی ہدف
پاکستان کے 93 فیصد اساتذہ اے آئی استعمال کرتے ہیں لیکن سرٹیفائیڈ ماہر صفر ہیں۔ 2026 تک صوبائی و وفاقی تربیتی ہدف اور اضلاع میں نئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ۔
پاکستان کی تعلیمی اداروں میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے استعمال کے باوجود ملک میں اس شعبے میں سرٹیفائیڈ یا سند یافتہ ماہر اساتذہ کی موجودگی مکمل طور پر صفر ہے۔ قومی سطح پر ہونے والے ایک پینل سروے کے مطابق تقریباً 93 فیصد اساتذہ تدریسی مقاصد کے لیے جنریٹو اے آئی ٹولز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس اعداد و شمار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، لیکن اس کی نگرانی یا تصدیق کے لیے کوئی باقاعدہ سرکاری یا پیشہ ورانہ سند یافتہ ماہرین دستیاب نہیں ہیں۔
اساتذہ کی خود آموز تربیت اور پینل سروے
اس سروے میں شریک 69 فیصد اساتذہ نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے اے آئی کے استعمال سے متعلق کوئی بھی قسم کی تربیت ازخود حاصل کی ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تعلیمی شعبہ ٹیکنالوجی کو اپننے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ عمل بغیر کسی سرکاری یا مستند ادارے کی نگرانی کے ہو رہا ہے۔ ماہرین تدریس کے مطابق، کسی مضمون میں ماہر ہونے کی سند کا تعلق صرف تدریسی خدمات سے ہے، جبکہ تدریسی ٹولز جیسے اے آئی سے ہم آہنگ ہونا ایک الگ اور اضافی کوالیفیکیشن ہے۔Also readپاکستان میں فن ٹیک اور ڈیجیٹل ادائیگیوں میں تیزی، سرمایہ کاری کے نئے امکانات روشن
پنجاب اور سندھ میں سرکاری تربیتی منصوبے
پنجاب کے محکمہ سکول ایجوکیشن اور پکٹا نے نومبر 2026 میں صوبے کے 25,898 سرکاری پرائمری اور ایلیمنٹری اساتذہ کو بطور اے آئی فوکل پرسن تربیت دینے کا آغاز کیا ہے۔ اس صوبائی سطح کے اقدام کے تحت کل 1 لاکھ 60 ہزار اساتذہ کو تربیت دینا اہم ہدف ہے۔ اسی طرح، سندھ میں نجی تعلیمی اداروں کے ڈائریکٹوریٹ اور ایڈلیب کے اشتراک سے فروری 2026 میں اساتذہ کی تربیت کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صوبے اے آئی کی تربیت کے لیے سب سے آگے ہیں۔
دیگر علاقوں میں صورتحال اور وفاقی اقدامات
خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں سرکاری سطح پر صورتحال غیر یقینی بتائی جاتی ہے، جہاں ابھی تک بڑے پیمانے پر کوئی سرکاری تربیتی پروگرام آغاز نہیں ہوا۔ تاہم، وفاقی وزارت تعلیم جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے ملک کے 29 اضلاع میں ہزاروں اساتذہ اور طلبہ کو اے آئی سے متعلق تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ اقدامات وفاقی سطح پر تعلیمی معیار کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کا حصہ ہیں۔
تعلیمی نظام میں کوالیفیکیشنز کا فرق
تعلیمی نظام میں اے آئی ٹولز کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے کوالیفیکیشنز کے درمیان فرق کو واضح کرنا ضروری ہے۔ طالبعلموں کے لیے پہلی جماعت سے بارہویں تک بالترتیب لازمی مضمون اور اختیاری مضمون شامل رکھے گئے ہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیمات میں ٹائٹل پروگرامز بھی شامل ہیں۔ تدریسی تربیت اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے مستند اداروں سے نوازی جانے والی سرٹیفیکیشنز کی ضرورت ہے تاکہ اساتذہ کو جدید ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کی ہدایت دی جا سکے۔
آئندہ کا روڈ میپ اور تعلیمی تبدیلیاں
2026 کے اختتام تک پنجاب کے 25,898 فوکل پرسنز اور 1 لاکھ 60 ہزار اساتذہ کو تربیت دینا اہم پیش رفت ہو گی۔ سندھ میں فروری 2026 سے شروع ہونے والی تربیت کا مقصد نجی اور سرکاری شعبے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم کی کوششوں سے متاثر ہونے والے 29 اضلاع میں اساتذہ اور طلبہ کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ یہ تمام اقدامات پاکستان کے تعلیمی نظام کو مصنوعی ذہانت کے دور میں شامل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے اہم قدم ہیں۔
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