پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ: ایک تاریخی سنگ میل

وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو تاریخی سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بڑھے گا اور پاکستانی مسلح افواج کی موجودگی میں اضافہ ہوگا۔
اسلام آباد (دنیا نیوز) - پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے دفاعی معاہدے کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا اور اسے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اعتماد کا نتیجہ قرار دیا۔ وفاقی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ سعودی عرب میں پاکستان ی مسلح افواج کی موجودگی میں اضافہ کرے گا اور پاکستان کے لیے اہم معاشی فوائد بھی لائے گا۔ آصف نے اس معاہدے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں پاکستان نے دفاعی معاہدے کیے
ہیں، لیکن وہ اتحاد بحران کے وقت مدد فراہم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ خاص معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔\انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے انہیں ماضی میں مملکت کی جانب سے کی جانے والی حمایت کی یاد دلائی تھی—خاص طور پر 1971 میں کراچی میں دو توپ بردار بحری جہازوں کی تعیناتی کا حوالہ دیتے ہوئے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ اسی طرح کی دفاعی شراکت داری قائم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو لوگ پاکستان کو پسند نہیں کرتے وہ اس معاہدے سے ناخوش ہیں۔ اس معاہدے سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ ملے گا، جس سے مشترکہ فوجی مشقوں، تربیت اور دفاعی سازوسامان کی خریداری میں مدد ملے گی۔ معاہدے میں دفاعی صنعتوں میں تعاون اور فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے امکانات بھی شامل ہیں۔ یہ اقدام پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پر محیط مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، جو خطے میں استحکام اور سلامتی کے لیے ایک اہم عنصر رہا ہے۔\وزیر دفاع نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو مضبوط کرے گا بلکہ اقتصادی تعلقات کو بھی فروغ دے گا، جس سے سرمایہ کاری اور تجارت میں اضافہ ہوگا۔ اس معاہدے میں دونوں ممالک کی مشترکہ سیکیورٹی ضروریات کو مدنظر رکھا گیا ہے، جس کا مقصد علاقائی امن اور استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ خواجہ آصف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ، انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ کسی بھی تیسرے فریق کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد باہمی مفادات اور خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ دوست ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم رکھنے کا خواہاں رہا ہے اور یہ معاہدہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دریں اثنا، یہ بھی واضح کیا گیا کہ یہ معاہدہ صرف دفاعی تعاون تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس میں معاشی، تجارتی اور ثقافتی شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ دیا جائے گا
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ خواجہ آصف سیکیورٹی تعاون