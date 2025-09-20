پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ معطل کردی، ڈینگی بخار کا پھیلاؤ جاری

پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ معطل کردی ہے اور کھلی بولی کا عمل شروع کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ لاہور میں ڈینگی بخار کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکام نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔
پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ معطل کردی ہے اور کھلی بولی کا عمل شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فیصلہ ریلویز کی کارکردگی اور شفافیت کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد مسافروں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنا اور آؤٹ سورسنگ کے عمل میں ممکنہ بے ضابطگیوں کو ختم کرنا ہے۔ کھلی بولی کے عمل سے زیادہ مسابقتی ماحول پیدا ہونے کی توقع ہے، جس سے بہترین خدمات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔\ لاہور میں ڈینگی بخار کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے، ہفتہ کو 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی
کے مطابق شہر بھر میں نو نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق علامہ اقبال ٹاؤن، شالیمار ٹاؤن اور کینٹ زون سے دو، دو نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ عزیز بھٹی اور گلبرگ نشتر ٹاؤن میں ایک ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ حکام نے شہر کے مختلف حصوں میں مچھروں کی افزائش نسل کی بڑھتی ہوئی رفتار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مزید وبائی امراض کا خطرہ بدستور زیادہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ داتا گنج بخش ٹاؤن، جو لاہور میں سب سے زیادہ سرکاری اور نجی ہسپتالوں کا گھر ہے، میں حالیہ دنوں میں ڈینگی کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا۔\ماہرین صحت نے خبردار کیا ہے کہ داتا گنج بخش ٹاؤن سے کم کیسز رپورٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں منتقلی کا خطرہ کم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہسپتالوں سے کیسوں کی کم رپورٹنگ یا تصدیق میں تاخیر ایک عنصر ہو سکتا ہے۔ حکام نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ڈینگی بخار کے بڑھتے ہوئے خطرے کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، جن میں مچھر مار ادویات کا استعمال، پانی ذخیرہ کرنے والے برتنوں کو ڈھانپنا، اور اپنے گھروں کے اندر اور آس پاس صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ، ریلویز نے مسافروں کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹکٹ کی بکنگ اور دیگر سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ، ڈینگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر بھر میں صفائی ستھرائی کی مہم بھی جاری ہے، جس میں تمام متعلقہ محکمے حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، عوام کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے، جس میں مختلف ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جا رہا ہے
