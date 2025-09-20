پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ معطل کردی، عمران خان کے سوشل میڈیا پر قانونی چارہ جوئی

پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ معطل کردی، اوپن بولی کا عمل شروع کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا پوسٹس پر قانونی چارہ جوئی۔
پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ معطل کردی ہے اور اوپن بولی کا عمل شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ (IHC) میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے جیل میں ہونے کے دوران ان کے X اکاؤنٹ پر 'بدامنی پھیلانے والی پوسٹس' کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ شہری غلام مرتضیٰ خان نے بیرسٹر ظفراللہ ایڈووکیٹ کے توسط سے ایک درخواست دائر کی۔ انہوں نے استدعا کی کہ سزا یافتہ قیدی کے سرکاری اکاؤنٹ سے جیل میں قید کے دوران کی جانے والی 'بدامنی پھیلانے والی پوسٹس' غیر
قانونی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) کو ہدایت کی جانی چاہیے کہ وہ عمران خان کے X اکاؤنٹ چلانے والے شخص کی تفتیش کریں اور شناخت کریں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا سے 'مہلک، غیر قانونی اور خلل ڈالنے والے مجرمانہ ٹویٹس' کو بلاک اور ہٹانے کا حکم دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت دی جانی چاہیے کہ سزا یافتہ قیدی کو جیل کے قوانین کے مطابق سوشل میڈیا چلانے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ کو فوری طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی سرگرمیوں کو روکنے کا حکم دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ہدایت کی جانی چاہیے کہ وہ عمران خان کے ٹویٹس کو دوبارہ شیئر نہ کرے۔\ریلوے کے شعبے میں ایک اہم پیش رفت میں، پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کی آؤٹ سورسنگ کے منصوبے کو فوری طور پر معطل کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ریلویز کی جانب سے شفافیت اور مسابقت کو یقینی بنانے کے عزم کے بعد سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق، اس سے قبل مسافر ٹرینوں کے آپریشنز کو آؤٹ سورس کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تاہم، اب ریلویز انتظامیہ نے اس عمل کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بجائے کھلی بولی کے ذریعے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد مختلف کمپنیوں کو مسابقت میں حصہ لینے اور مسافروں کے لیے بہتر خدمات فراہم کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ریلویز کے حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد شفافیت کو بڑھانا، ممکنہ طور پر کرپشن کو روکنا اور مسافروں کے لیے اعلیٰ معیار کی خدمات کو یقینی بنانا ہے۔ اس فیصلے سے ریلویز کے شعبے میں بہتری کی توقع کی جارہی ہے اور مسافروں کو زیادہ بہتر سہولیات ملنے کا امکان ہے۔ مزید برآں، اس اقدام سے ریلویز کی آمدنی میں اضافہ ہونے اور آپریشنز کی کارکردگی میں بہتری آنے کی بھی امید ہے۔\ادھر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آنے والے پیغامات سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے پیغامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ جیل میں قید ایک شخص کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس طرح کے پیغامات جاری کرنا، جو بدامنی پھیلانے والے اور غیر قانونی ہیں، قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (PTA) سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں اور اس شخص کی نشاندہی کریں جو مبینہ طور پر عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو چلا رہا ہے۔ مزید برآں، درخواست گزار نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متعلقہ حکام کو ہدایت کرے کہ وہ اس اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے اشتعال انگیز اور غیر قانونی مواد کو فوری طور پر بلاک اور ہٹا دیں۔ درخواست گزار نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ جیل انتظامیہ کو ہدایت کی جائے کہ وہ جیل کے قوانین کے مطابق قیدی کو سوشل میڈیا استعمال کرنے سے روکے۔ اس درخواست سے ملک میں سوشل میڈیا کے استعمال اور قیدیوں کے حقوق سے متعلق بحث چھڑنے کا امکان ہے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنے سے روکا جائے
پاکستان ریلویز آؤٹ سورسنگ عمران خان سوشل میڈیا عدالت قانونی چارہ جوئی پی ٹی آئی جیل