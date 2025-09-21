پاکستان بمقابلہ بھارت: ایشیا کپ میں ہائی وولٹیج مقابلہ، شجاعت حسین کی باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی چیئرمین بننے کی خبروں کی تردید

ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اہم میچ، شجاعت حسین نے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کی چیئرمین بننے کی خبروں کی تردید کی۔
صدر پاکستان مسلم لیگ ق، چوہدری شجاعت حسین نے باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے چیئرمین بننے کی خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا اس وقت سیاست میں دلچسپی لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی کے معاملات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق، چوہدری شجاعت حسین نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ فیڈریشن کے چیئرمین بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی پارٹی کے کارکنوں اور ہمدردوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کام
کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ چوہدری شجاعت حسین ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں اور وہ ماضی میں مختلف حکومتی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ ان کی پارٹی، پاکستان مسلم لیگ ق، ایک اہم سیاسی قوت ہے اور وہ ملک کی سیاست میں فعال کردار ادا کرتے ہیں۔\آج رات دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایشیا کپ 2025 ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے سلسلے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑا میچ کھیلا جائے گا۔ یہ مقابلہ سپر فور مرحلے کا دوسرا میچ ہے اور دونوں روایتی حریف ایک بار پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل کے مطابق، یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 7:30 بجے شروع ہوگا۔ پچھلے مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو شکست دی تھی، جس کے بعد پاکستان کو آج کے میچ میں بہت کچھ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ سلمان آغا اور ان کی ٹیم نے ایشیا کپ کا آغاز عمان کے خلاف شاندار فتح سے کیا، لیکن جلد ہی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت سے ایک بڑی شکست کے بعد، متحدہ عرب امارات کے خلاف ایک اہم میچ میں پاکستان نے سپر فور میں جگہ بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ ہیڈ کوچ مائیک ہیسن کے چارج سنبھالنے کے بعد، پاکستان نے جارحانہ کرکٹ کھیلنے کی بات کی ہے۔ لیکن دبئی کی سست پچوں نے ان کے ارادوں کو کمزور کردیا ہے، جبکہ ڈاٹ بال کے دباؤ نے ان کی اسٹرائیک روٹیشن کو متاثر کیا ہے۔ شاہین آفریدی نے پچھلے میچوں میں آخری لمحات میں اچھی بیٹنگ کی ہے، جس نے پاکستان کو مزید شرمندگی سے بچایا، لیکن بیٹنگ کی کمزوری اب بھی ایک تشویش ہے۔ صائم ایوب نے گیند سے متاثر کیا ہے لیکن وہ بلے سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور مسلسل تین بار صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں۔ پاکستان کی نظریں صاحبزادہ فرحان، فخر زمان اور سلمان آغا پر ہوں گی کہ وہ ایک مضبوط بھارتی حملے کے خلاف بہتر کارکردگی دکھائیں۔ ٹیم کی سلیکشن اب بھی گرین شرٹس کے لیے ایک پہیلی ہے۔ پہلے میچوں میں، پاکستان نے ایک فرنٹ لائن پیسر، شاہین آفریدی پر انحصار کیا، جس کی حمایت تین اسپنرز نے کی۔ تاہم، متحدہ عرب امارات کے خلاف، انہوں نے حارث رؤف کی رفتار کو آزمانے کے لیے اسپنر سفیان مقیم کو ڈراپ کیا۔ ان کا بولنگ بیلنس آج رات اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ وہ بھارت کی بیٹنگ پاور کو کتنا بہتر طریقے سے روک سکتے ہیں۔ دوسری جانب، بھارت اب تک بے عیب نظر آرہا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو شکست دینے کے بعد، سوریہ کمار یادیو کی ٹیم نے ایک غیر اہم میچ میں عمان کا سامنا کیا، جس کا استعمال بنچ کی طاقت کو جانچنے کے لیے کیا۔ سوریہ کمار خود بیٹنگ سے باہر رہے، جس سے سنجو سیمسن، شبمن گل، شیوم دوبے، اکسر پٹیل اور ہاردک پانڈیا کو کریز پر وقت گزارنے کا موقع ملا۔ بھارتی گیند بازوں نے بھی گہرائی دکھائی ہے، عمان کے خلاف آٹھ آپشنز کا تجربہ کیا۔ عام طور پر، بھارت جسپریت بمراہ کو شروع میں تعینات کرتا ہے، اس کے بعد کلدیپ یادیو، اکسر پٹیل اور ورون چکرورتی کا اسپن تریی ہوتی ہے تاکہ مخالف بلے بازوں کو درمیانی اوورز میں روکا جا سکے۔ لیکن اکسر پٹیل کی انجری کے خدشات کی وجہ سے آج رات ان کے پسندیدہ حملے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگرچہ ابوظہبی اور دبئی کی پچیں کافی ملتی جلتی ہیں، بھارت کے بلے باز، جن کے پاس کریز پر زیادہ وقت نہیں ہے، ابتدائی ایڈجسٹمنٹ کو مشکل پا سکتے ہیں۔ پاکستان، کسی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے بے تاب، بھارت کے ٹاپ آرڈر کو نشانہ بنائے گا تاکہ ایک ابتدائی بریک تھرو حاصل کیا جا سکے۔ تاہم، تاریخ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ بھارت کے خلاف ان کی آخری فتح ستمبر 2022 میں دبئی میں ایشیا کپ کے دوران ہوئی تھی۔ اس کے بعد، بھارت نے دونوں حریفوں کے درمیان کھیلے گئے تمام چھ مکمل مقابلوں میں فتح حاصل کی ہے۔ آج رات، پاکستان اس داستان کو دوبارہ لکھنے کے لیے میدان میں اترے گا۔\پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ ہمیشہ سنسنی خیز ہوتے ہیں۔ شائقین کو ایک دلچسپ مقابلے کی توقع ہے، جو دونوں ٹیموں کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔ دونوں ٹیمیں اس میچ کو جیتنے کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ یہ سپر فور مرحلے میں ان کی پوزیشن کے لیے بہت اہم ہے۔ پاکستان کو اپنی بیٹنگ لائن اپ میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، جبکہ بھارت کو اپنی بولنگ کے ساتھ جارحانہ انداز اپنانا ہوگا۔ میچ میں کھلاڑیوں کی کارکردگی اہم ہوگی، اور ان کی مہارت اور حکمت عملی فتح کا فیصلہ کرے گی۔ کوچز کو اپنی ٹیموں کو بہترین حکمت عملی دینے کی ضرورت ہے، جس سے کھلاڑیوں کو میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے میں مدد ملے۔ کرکٹ کے شائقین کو ایک دلچسپ اور یادگار میچ دیکھنے کا انتظار ہے
