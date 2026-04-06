پاکستان کو سعودی عرب سے 4 بلین ڈالر کی اضافی تیل سہولت ملنے کا امکان

سعودی عرب سے پاکستان کو اضافی 4 بلین ڈالر کی تیل سہولت ملنے کا امکان ہے، مجموعی سہولت 5 بلین ڈالر تک ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف سے بھی قسط ملنے کی توقع، ایل این جی کی درآمدات کی معطلی سے درآمدی بل میں کمی۔
ذرائع کے مطابق، پاکستان کو سعودی عرب سے اضافی 4 بلین ڈالر کی تیل کی سہولت ملنے کا امکان ہے، جس سے مجموعی سہولت 5 بلین ڈالر تک بڑھ جائے گی۔ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے پیر کو یہ اطلاع دی۔ ذرائع کے مطابق، سعودی عرب فی الحال پاکستان کو ماہانہ 100 ملین ڈالر کی تیل کی سہولت فراہم کر رہا ہے، جبکہ جاری مالی سال کے لیے مجموعی تخمینہ تقریباً 1 بلین ڈالر ہے۔ اضافی مدد کو پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کے لیے ایک بڑا فروغ سمجھا جا رہا ہے۔\اس کے
علاوہ، پاکستان کو اگلے ماہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ایف) سے 1.21 بلین ڈالر کی قسط ملنے کی توقع ہے، جو کہ دونوں فریقوں کے درمیان عملے کی سطح کے معاہدے کے بعد اس کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد ہو گی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایل این جی کی درآمدات کی معطلی سے ملک کے درآمدی بل میں تقریباً 250 ملین ڈالر ماہانہ کمی ہو سکتی ہے، جس سے معیشت کو اضافی ریلیف ملے گا۔ وزارت خزانہ کے باخبر ذرائع نے اشارہ دیا کہ پاکستان اس سال چینی مارکیٹ میں پانڈا بانڈز سمیت بانڈز جاری کرکے کیپیٹل مارکیٹوں میں داخل ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جبکہ کمرشل بینکوں سے قرض لینے کا آپشن بھی زیر غور ہے۔ مزید برآں، پاکستان کو اس ماہ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) اور یورو بانڈز کے ذریعے تقریباً 5 بلین ڈالر کی ادائیگی کرنے کی توقع ہے۔\اس وقت، پاکستان کے پاس دوست ممالک کی جانب سے تقریباً 12 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں، جن میں سعودی عرب سے 5 بلین ڈالر، چین سے 4 بلین ڈالر اور یو اے ای سے 3 بلین ڈالر شامل ہیں۔ ملک کے کل غیر ملکی زرمبادلہ کے ذخائر 21.79 بلین ڈالر ہیں، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زیر انتظام ذخائر 16.38 بلین ڈالر ہیں۔ یہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک اہم بہتری ہے، جب کل ذخائر 14.76 بلین ڈالر تھے اور مرکزی بینک کے ذخائر 10.27 بلین ڈالر تھے۔ یہ صورتحال پاکستان کی معاشی استحکام کی جانب ایک مثبت قدم ہے، جو بیرونی قرضوں اور ادائیگیوں کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے یہ اقدامات ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور اسے مزید مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے متعدد پالیسیاں بھی متعارف کروائی ہیں
