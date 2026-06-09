اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان افغانستان کے حوالے سے سخت بیان exchange ہوا جس میں پاکستان نے انڈیا کو دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام کا الزام عائد کیا اور انڈیا نے پاکستان کو غلط پروپیگنڈا اور منافقت پرAraboka کیا۔ روس اور اقوام متحدہ نے سفارتی حل کےلیے زور دیا۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سخت بیان exchange ہوا جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام سے متعلق الزامات عائد کیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ افغانستان میں انڈیا کی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے اور افغان سرزمین پر سرگرم بعض دہشت گرد گروہوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو انڈیا کی طالبان سے بڑھتی ہوئی قربت پر حیرت نہیں، کیونکہ یہ تبدیلی پاکستان کی کامیاب انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کے بعد سامنے آئی۔ پاکستان ی مندوب نے تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) اور بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے) کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی ایل اے انڈیا کی پراکسی تنظیم کے طور پر کام کرتی ہے اور مبینہ طور پر اس کی معاونت اور مالی مدد حاصل کرتی ہے۔ اس پارٹ کے خلاف ردعمل میں انڈین نمائندے نے کہا کہ یہ بیانیہ سرکاری سرپرستی میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی خصوصی نائب نمائندہ جارجیٹ گیگنن نے کہا کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے متعلق خدشات بدستور موجود ہیں اور اس مسئلے پر تعمیری مکالمه ضروری ہے۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال، دہشت گردی ، انسانی بحران اور افغانستان کے مستقبل پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق، خواتین کی تعلیم اور معاشی مشکلات پر تشویش ظاہر کی، جبکہ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مسائل کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیا۔ انڈیا کے مستقل نمائندے سفیر ہریش پریتھم نے انڈیا کے مؤقف کے دس اہم نکات پیش کیے جن میں افغانستان ی برآمدات کے لیے انڈیا کی بڑی منڈی بننے اور خصوصی فضائی مال برداری راہداری کے حوالے سے وضاحت شامل تھی۔ انھوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور کثیرالجہتی نظام کوئی ایسا 'مینو' نہیں جس میں پاکستان اپنی پسند کے مطابق انتخاب کرے اور پاکستان کے افغانستان پر فضائی حملوں، سرحد پار فائرنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں ہونے والی شہری ہلاکتوں پر تشویظ کا اظہار کیا۔ انڈین نمائندے نے الزام عائد کیا کہ اپنی ناکامیوں کا الزام پڑوسی ممالک پر عائد کرنا پاکستان کی پرانی عادت ہے اور بین الاقوامی قانون اور اسلامی یکجہتی کی باتیں کرتے ہوئے رمضان المبارک میں فضائی حملے کرنا کھلی منافقت کی مثال ہے۔ اس کے بعد پاکستان ی مندوب سفیر عاصم افتخار نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام اقدامات صرف افغانستان سے سرگرم دہشتگردوں اور ان کے معاون ڈھانچے کے خلاف تھے اور ان کا مقصد افغان عوام کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں تھا۔ ان کے مطابق حملों میں ڈرون ذخیرہ گاہوں، تکنیکی معاونت کے مراکز اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستان ی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہو رہے تھے اور کارروائیوں میں کسی ہسپتال، منشیات بحالی مرکز یا شہری تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان ی مندوب نے کہا کہ ideology کے بعد وزارتِ اطلاعات کی جانب سے حملوں کی ویڈیوز جاری کی گئیں جس سے اہداف کی نوعیت واضح ہوتی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ تقریباً تمام شرکا نے افغانستان پر دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے پر زور دیا، سوائے انڈیا کے۔ اس اجلاس میں اقوام متحدہ، روس اور دیگر ممالک کی شمولیت کے ساتھ علاقائی امن اور استحکام کے مسائل پر گہری توجہ دی گئی.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سخت بیان exchange ہوا جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر دہشت گردی اور علاقائی عدم استحکام سے متعلق الزامات عائد کیے۔ پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے کہا کہ افغانستان میں انڈیا کی سرگرمیوں کا بنیادی مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے اور افغان سرزمین پر سرگرم بعض دہشت گرد گروہوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو انڈیا کی طالبان سے بڑھتی ہوئی قربت پر حیرت نہیں، کیونکہ یہ تبدیلی پاکستان کی کامیاب انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کے بعد سامنے آئی۔ پاکستانی مندوب نے تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) اور بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے) کا ذکر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بی ایل اے انڈیا کی پراکسی تنظیم کے طور پر کام کرتی ہے اور مبینہ طور پر اس کی معاونت اور مالی مدد حاصل کرتی ہے۔ اس پارٹ کے خلاف ردعمل میں انڈین نمائندے نے کہا کہ یہ بیانیہ سرکاری سرپرستی میں پھیلائی جانے والی غلط معلومات اور گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کی خصوصی نائب نمائندہ جارجیٹ گیگنن نے کہا کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی موجودگی سے متعلق خدشات بدستور موجود ہیں اور اس مسئلے پر تعمیری مکالمه ضروری ہے۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال، دہشت گردی، انسانی بحران اور افغانستان کے مستقبل پر تفصیلی بحث ہوئی۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق، خواتین کی تعلیم اور معاشی مشکلات پر تشویش ظاہر کی، جبکہ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مسائل کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور دیا۔ انڈیا کے مستقل نمائندے سفیر ہریش پریتھم نے انڈیا کے مؤقف کے دس اہم نکات پیش کیے جن میں افغانستانی برآمدات کے لیے انڈیا کی بڑی منڈی بننے اور خصوصی فضائی مال برداری راہداری کے حوالے سے وضاحت شامل تھی۔ انھوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور کثیرالجہتی نظام کوئی ایسا 'مینو' نہیں جس میں پاکستان اپنی پسند کے مطابق انتخاب کرے اور پاکستان کے افغانستان پر فضائی حملوں، سرحد پار فائرنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں ہونے والی شہری ہلاکتوں پر تشویظ کا اظہار کیا۔ انڈین نمائندے نے الزام عائد کیا کہ اپنی ناکامیوں کا الزام پڑوسی ممالک پر عائد کرنا پاکستان کی پرانی عادت ہے اور بین الاقوامی قانون اور اسلامی یکجہتی کی باتیں کرتے ہوئے رمضان المبارک میں فضائی حملے کرنا کھلی منافقت کی مثال ہے۔ اس کے بعد پاکستانی مندوب سفیر عاصم افتخار نے سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے تمام اقدامات صرف افغانستان سے سرگرم دہشتگردوں اور ان کے معاون ڈھانچے کے خلاف تھے اور ان کا مقصد افغان عوام کو نشانہ بنانا ہرگز نہیں تھا۔ ان کے مطابق حملों میں ڈرون ذخیرہ گاہوں، تکنیکی معاونت کے مراکز اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہو رہے تھے اور کارروائیوں میں کسی ہسپتال، منشیات بحالی مرکز یا شہری تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ideology کے بعد وزارتِ اطلاعات کی جانب سے حملوں کی ویڈیوز جاری کی گئیں جس سے اہداف کی نوعیت واضح ہوتی ہے۔ انھوں نے بتایا کہ تقریباً تمام شرکا نے افغانستان پر دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے پر زور دیا، سوائے انڈیا کے۔ اس اجلاس میں اقوام متحدہ، روس اور دیگر ممالک کی شمولیت کے ساتھ علاقائی امن اور استحکام کے مسائل پر گہری توجہ دی گئی
پاکستان انڈیا افغانستان دہشت گردی اقوام متحدہ سکیورٹی کونسل بلوچ لبریشن آرمی تحریک طالبان پاکستان
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