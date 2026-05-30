تین دنوں کی تعلیقی کے بعد پاکستان ریلوے نے بلوچستان میں ریلوے آپریشنز بحال کردیے، جہاری ایکسپریس سمیت کلیدی ٹرینservices بحال ہو گئیں۔
پاکستان ریلوے نے پیر کو بلوچستان میں ریلوے آپریشنز کی بحالی کر کے تین دنوں کی تعلیقی کے بعد叶 Normal Schedule under آپریشنز بحال کردیے۔ مقامی ذرائع کی تصدیق کرتی ہے کہ جہاری ایکسپریس کوٹہ سے پیشاور کے لیے اپنی مقررہ وقت پر روانہ ہوا، جبکہ پیشاور سے کوٹہ واپس آنے والی واپسی سروس بھی صبح ہی بحال ہو گئی، جس سے صوبے میں کلیدی مسافر کنکٹیوریٹی بحال ہو گئی۔ پہلے، بلوچستان میں ریلوے آپریشنز "بے千萬 avoidable circumstances" کے نتیجے میں معطل کر دیے گئے تھے۔ تعلیقی سے متعدد روٹس متاثر ہوئے جن میں سے کوٹہ اور ساتھ ہی سowania بشمول شامل تھے۔ جہاری ایکسپریس کوٹہ سے روانہ ہونے پر روک دیا گیا، جبکہ پیشاور سے آنے والی واپسی ٹرین جاکبند سے واپس بھیج دی گئی۔ بولان میل اور چامن پاسنجر ٹرینز سمیت دیگر خدمات بھی عارضی طور پر بند کر دی گئیں۔ تعلیقی کا آغاز کچھ ہی وقت پہلے ہونے والے کوٹہ کے چامن پھٹاک اٹیک کے قریب ایک مہلک دھماکے کے بعد ہوا، جس میں 14 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ اس حادثے کے بعد خطے میں سیکورٹی خدشات بڑھ گئے، جس کی بر AO L圆 Balochistan Railway Operations کو بر اثر ہوا۔ تاہم، پاکستان ریلوے اب چوٹی سیکورٹی کے با وصف مقررہ شیڈول کے تحت خدمات بحال کر کے مسافروں کے بھروسے بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
پاکستان ریلوے بلوچستان ریلوے آپریشنز تعلیقی جہاری ایکسپریس کوٹہ پیشاور دھماکہ چامن پھٹاک سیکورٹی
