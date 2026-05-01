پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تناؤ پر ایک سال بعد دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے یکسوتیہ ردعمل کو اجاگر کرتی ہے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ علاقائی تناؤ کے پس منظر میں ایک سال مکمل ہونے پر ایک دستاویزی فلم “وا تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ” جاری کی گئی ہے۔ یہ فلم ’ معرکہ حق ‘ کے نام سے جانے جانے والے واقعہ کے بعد کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علاقائی تناؤ پر ایک جامع جائزہ پیش کرتی ہے۔ دستاویزی فلم پاہلگام واقعے کو ایک جھوٹا پرچار قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی اور فوجی تناؤ سے جوڑتی ہے۔ فلم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دور میں پاکستان پر بلاجواز الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن پاکستان نے ثابت قدمی، اصول پسندی اور حالات کے مطابق ردعمل کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر، دستاویزی فلم اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس بحران کے دوران پاکستان کا یکسوتیہ قومی ردعمل غیر معمولی تھا۔ ملک کی سیاسی قیادت ، مسلح افواج اور عوام نے انتہائی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا اور علاقائی دباؤ کے وقت ایک متحدہ محاذ پیش کیا۔ دستاویزی فلم میں ’ آپریشن بنیان مرصوص ‘ کو بھی نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے، جسے اس تنازعے کے تناظر میں ایک اہم لمحہ قرار دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کو اسٹریٹجک اور علامتی طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ فلم میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشن نہ صرف فوجی لحاظ سے اہم تھا بلکہ یہ پاکستان کے عزم اور مضبوطی کا مظہر بھی تھا۔ دستاویزی فلم قومی طاقت اور استقامت پر ایک عکاس کے طور پر پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مشکل حالات نے پاکستان کی داخلی وحدت، اداروں کے عزم اور اجتماعی عزم کو کیسے تقویت بخشی۔ فلم میں اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ اس بحران کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کس طرح مل کر کام کیا اور ایک مشترکہ حکمت عملی پر عمل کیا۔ اس یکسوتیہ ردعمل نے نہ صرف پاکستان کی داخلی مضبوطی کو ظاہر کیا بلکہ عالمی سطح پر ملک کی ساکھ کو بھی تقویت بخشی۔ دستاویزی فلم کے اختتام پر ایک طاقتور نظریاتی پیغام دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عزت، طاقت اور نتائج بالآخر الہی ارادے میں مضمر ہیں۔ یہ پیغام اعتماد، لچک اور قومی فخر کی روایت کو تقویت بخشتا ہے۔ فلم اس بات پر زور دیتی ہے کہ پاکستان کی مضبوطی صرف اس کی فوجی صلاحیتوں میں نہیں بلکہ اس کے عوام کے عزم، اس کے اداروں کے عزم اور اس کے نظریاتی بنیادوں میں بھی ہے۔ دستاویزی فلم کا مقصد پاکستان کے عوام میں حب الوطنی اور قومی اتحاد کی भावना کو فروغ دینا ہے۔ یہ فلم نہ صرف حالیہ تناؤ کی ایک تاریخی دستاویز ہے بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اتحاد، استقامت اور الہی مدد کے ساتھ، پاکستان کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے اور اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرنے کے قابل ہے۔ دستاویزی فلم میں شامل تمام حقائق اور تجزیے پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں اور یہ بھارت کے دعوؤں کے ردعمل میں تیار کیے گئے ہیں۔ یہ فلم پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے واضح طور پر پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ علاقائی تناؤ کے پس منظر میں ایک سال مکمل ہونے پر ایک دستاویزی فلم “وا تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ” جاری کی گئی ہے۔ یہ فلم ’معرکہ حق‘ کے نام سے جانے جانے والے واقعہ کے بعد کی صورتحال اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے علاقائی تناؤ پر ایک جامع جائزہ پیش کرتی ہے۔ دستاویزی فلم پاہلگام واقعے کو ایک جھوٹا پرچار قرار دیتے ہوئے اسے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی اور فوجی تناؤ سے جوڑتی ہے۔ فلم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس دور میں پاکستان پر بلاجواز الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن پاکستان نے ثابت قدمی، اصول پسندی اور حالات کے مطابق ردعمل کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر، دستاویزی فلم اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس بحران کے دوران پاکستان کا یکسوتیہ قومی ردعمل غیر معمولی تھا۔ ملک کی سیاسی قیادت، مسلح افواج اور عوام نے انتہائی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا اور علاقائی دباؤ کے وقت ایک متحدہ محاذ پیش کیا۔ دستاویزی فلم میں ’آپریشن بنیان مرصوص‘ کو بھی نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے، جسے اس تنازعے کے تناظر میں ایک اہم لمحہ قرار دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کو اسٹریٹجک اور علامتی طور پر بہت اہمیت حاصل ہے۔ فلم میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپریشن نہ صرف فوجی لحاظ سے اہم تھا بلکہ یہ پاکستان کے عزم اور مضبوطی کا مظہر بھی تھا۔ دستاویزی فلم قومی طاقت اور استقامت پر ایک عکاس کے طور پر پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مشکل حالات نے پاکستان کی داخلی وحدت، اداروں کے عزم اور اجتماعی عزم کو کیسے تقویت بخشی۔ فلم میں اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ اس بحران کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کس طرح مل کر کام کیا اور ایک مشترکہ حکمت عملی پر عمل کیا۔ اس یکسوتیہ ردعمل نے نہ صرف پاکستان کی داخلی مضبوطی کو ظاہر کیا بلکہ عالمی سطح پر ملک کی ساکھ کو بھی تقویت بخشی۔ دستاویزی فلم کے اختتام پر ایک طاقتور نظریاتی پیغام دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عزت، طاقت اور نتائج بالآخر الہی ارادے میں مضمر ہیں۔ یہ پیغام اعتماد، لچک اور قومی فخر کی روایت کو تقویت بخشتا ہے۔ فلم اس بات پر زور دیتی ہے کہ پاکستان کی مضبوطی صرف اس کی فوجی صلاحیتوں میں نہیں بلکہ اس کے عوام کے عزم، اس کے اداروں کے عزم اور اس کے نظریاتی بنیادوں میں بھی ہے۔ دستاویزی فلم کا مقصد پاکستان کے عوام میں حب الوطنی اور قومی اتحاد کی भावना کو فروغ دینا ہے۔ یہ فلم نہ صرف حالیہ تناؤ کی ایک تاریخی دستاویز ہے بلکہ یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اتحاد، استقامت اور الہی مدد کے ساتھ، پاکستان کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے اور اپنے قومی مفادات کی حفاظت کرنے کے قابل ہے۔ دستاویزی فلم میں شامل تمام حقائق اور تجزیے پاکستان کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں اور یہ بھارت کے دعوؤں کے ردعمل میں تیار کیے گئے ہیں۔ یہ فلم پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے واضح طور پر پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے
