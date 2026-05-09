پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی شاندار کامیابی: زمبابوے کے خلاف کلین سویپ اور عالمی ریکارڈز کا قیام

پاکستان کی خواتین ٹیم نے زمبابوے کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے شکست دے کر تاریخی کامیابی حاصل کی، جس میں گل فیروزہ اور صدف شمس نے پہلی وکٹ کے لیے عالمی ریکارڈ قائم کیا۔
پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے زمبابوے کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی کے میدان پر کھیل ے گئے تیسرے اور فیصلہ کن میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 9 وکٹوں کے بھاری فرق سے شکست دے کر پوری سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ اس کلین سویپ کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان نے ٹرافی اپنے نام کی بلکہ آئی سی سی ون ڈے ویمن انٹرنیشنل چیمپین شپ کے 6 انتہائی اہم پوائنٹس بھی حاصل کیے ہیں، جس نے عالمی رینکنگ میں پاکستان کی پوزیشن کو مزید مستحکم کر دیا ہے اور ٹیم اب دوسری پوزیشن پر آگئی ہے۔ اس فتح نے پاکستانی کرکٹ کے مداحوں میں ایک نئی امید پیدا کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ہماری خواتین کھلاڑی عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ میچ کی تفصیلات پر نظر ڈالیں تو زمبابوے نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، تاہم پاکستانی بولرز نے آغاز سے ہی سخت نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ مقررہ 50 اوورز میں زمبابوے کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 222 رنز بنا سکی۔ زمبابوے کی جانب سے بیلوفڈ بیزا نے بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے 73 رنز بنائے، جبکہ کیلس نے 51 رنز کا اضافہ کیا۔ کپتان نومویلو سنانڈا 35 رنز اور ایڈل 23 رنز بنا کر آؤٹ ہوئیں۔ پاکستان کی جانب سے تسمیہ ارباب سب سے کامیاب بولر رہیں جنہوں نے 49 رنز کے عوض 3 اہم وکٹیں حاصل کیں، جبکہ سیدہ عروب شاہ اور عائشہ ظفر نے 2، 2 وکٹیں لے کر مخالف ٹیم کو بڑے اسکور سے روکنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مومنہ ریاست نے بھی ایک وکٹ حاصل کی اور پاکستانی باؤلنگ اٹیک نے ثابت کیا کہ وہ کسی بھی صورتحال میں میچ پر گرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی بیٹنگ اننگز کسی طوفان سے کم نہیں تھی، جہاں اوپنرز گل فیروزہ اور صدف شمس نے زمبابوے کے بولرز کی دھجیاں اڑا دیں۔ دونوں کھلاڑیوں نے پہلی وکٹ کے لیے 220 رنز کی ایک ایسی یادگار شراکت قائم کی جس نے میچ کا پانسہ پلٹ دیا۔ صدف شمس نے 98 گیندوں پر 13 چوکوں کی مدد سے 90 رنز بنائے اور 31.
3 اوورز میں آؤٹ ہوئیں۔ دوسری جانب گل فیروزہ نے اپنی جارحانہ بیٹنگ جاری رکھی اور 92 گیندوں پر 16 چوکوں کی مدد سے 106 رنز بنا کر ناقابل شکست رہیں۔ پاکستان نے صرف ایک وکٹ کھو کر 31.5 اوورز میں اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ اس موقع پر منیبہ علی 4 رنز پر ناٹ آؤٹ رہیں۔ گل فیروزہ نے نہ صرف سینچری اسکور کی بلکہ پاکستان کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل میں 83 گیندوں پر تیز ترین سینچری کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا، جس نے سدرہ امین کے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سیریز کی سب سے بڑی بات گل فیروزہ اور صدف شمس کی وہ شراکت ہے جس نے بھارتی ریکارڈ کو بھی توڑ ڈالا۔ ان دونوں اوپنرز نے مسلسل تین میچوں میں پہلی وکٹ کے لیے مجموعی طور پر 571 رنز بنائے، جو کہ ایک نیا عالمی ریکارڈ ہے۔ پہلے میچ میں 162، دوسرے میں 189 اور تیسرے میچ میں 220 رنز کی شراکت نے زمبابوے کی بیٹنگ لائن کو مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ گل فیروزہ کی شاندار کارکردگی کے باعث انہیں پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ٹیم مینجمنٹ نے اس میچ میں حکمت عملی کے تحت کپتان فاطمہ ثنا اور سدرہ امین کو آرام دیا، جس کی جگہ منیبہ علی اور نتالیہ پرویز کو شامل کیا گیا۔ منیبہ علی نے ٹیم کی قیادت کی اور کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ ٹیم مینٹور اور ہیڈ کوچ نے اس عظیم فتح کو پاکستان کی مسلح افواج کے نام کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ جیت پاکستان کی خواتین کرکٹ کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوگی
