پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا شیڈول جاری

مئی کے آخر میں آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے گی، تین میچز لاہور اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مجوزہ ون ڈے سیریز کی ابتدائی تفصیلات اب منظر عام پر آ گئی ہیں۔ اس شیڈول کے مطابق، آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم رواں سال مئی کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دورے پر آئے گی۔ میڈیا میں آنے والی خبروں کے مطابق، یہ تین میچوں کی سیریز 30 مئی سے 5 جون کے درمیان کھیلی جانے کا امکان ہے۔ لاہور اور راولپنڈی کے سٹیڈیمز میں یہ میچز منعقد کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ کرکٹ کے ذرائع کے مطابق، یہ دورہ پاکستان کرکٹ بورڈ ( PCB ) اور کرکٹ آسٹریلیا (CA) کے درمیان ہوئے ایک معاہدے کا حصہ ہے، جس کے تحت آسٹریلوی ٹیم پہلے بھی پاکستان کا دورہ کر چکی ہے۔ دونوں بورڈز کے درمیان اس سیریز کے حتمی شیڈول کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اس سیریز کو دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے کھلاڑیوں کو بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ورلڈ کپ جیسے بڑے ایونٹس کے لیے تیاری کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے یہ آسٹریلوی ٹیم کے خلاف کھیلنے کا ایک اچھا تجربہ ہوگا، جبکہ آسٹریلوی کھلاڑیوں کو بھی پاکستانی کی وکٹ اور حالات سے واقفیت حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ سیریز دونوں ممالک کے درمیان کرکٹ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس دورے سے پاکستان میں کرکٹ کے مداحوں میں بھی خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، جو اپنی پسندیدہ ٹیم کو اپنے گھر میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کے لیے پرجوش ہوں گے۔ میچز کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے تاکہ کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق، سیریز کے اختتام کے بعد آسٹریلوی ٹیم براہ راست بنگلا دیش کے لیے روانہ ہوگی، جہاں وہ مزید ون ڈے میچز کھیلے گی۔
