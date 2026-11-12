پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنالی، بھارت نے مالڈیوز کو شکست دے دی
پاکستان نے ایس اے اے ایف چیمپئن شپ 2026 میں گروپ بی سے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ بھارت نے مالڈیوز کو 1-0 سے شکست دے کر پاکستان کی ٹیم کو سیمی فائنل میں رسائی کی تصدیق کردی۔
پاکستان کی قومی فٹبال ٹیم نے ایس اے اے ایف چیمپئن شپ 2026 میں گروپ بی کے پہلوؤں میں سے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کی اپنی امیدیں پوری کر لی ہیں۔ یہ اہم پیش رفت تب سامنے آئی جب بھارت نے مالڈیوز کو 1-0 سے شکست دی۔
دھاکہ کے مقامی کھیل کے تجزیے
دھاکہ کے قومی اسٹیڈیم میں کھیلی گئی اس میچ میں بھارت نے حتمی فتح حاصل کی۔ اس ٹورنامنٹ کا دوسرا سیمی فائنل میچ 17 نومبر کو منعقد ہوگا۔ بھارتی ٹیم نے اپنی کارکردگی کے ذریعے ٹورنامنٹ کے آدھے راستے کو طے کر لیا ہے۔Also readMiddle East conflict resulted in $2 billion decline in agri and food exports: Commerce Secretary tells NA body
میچ کے اہم واقعات اور گول کا تفصیلی جائزہ
میچ کے 38ویں منٹ میں سہیل احمد بھٹ نے پینلٹی کے ذریعے فاتحین کا گول اسکور کیا۔ یہ فیصلہ کن لمحا تب آیا جب مالڈیوز کے ایک کھلاڑی نے عبد الربیعہ کے خلاف باکس کے اندر فاول کیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں بھارت کو پینلٹی کک دی گئی جسے سہیل احمد بھٹ نے کامیابی سے گول میں تبدیل کیا۔
پاکستان کی ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ
پاکستان کی ٹیم نے اپنی مہم کا آغاز بھارت کے خلاف 2-3 کے اسکور سے شکست کے ساتھ کیا تھا۔ تاہم، پاکستان نے دوسرے میچ میں مالڈیوز کو 3-0 سے شکست دے کر خود کو بحال کیا۔ نجیب اللہ خان نے 19 سال کی عمر میں پہلے ہیوف میں دو گول اسکور کیے۔
گروپ بی میں پاکستان کی مجموعی کارکردگی
گروپ سٹیج میں پاکستان نے کل پانچ گول کیے تین گول قبول کیے۔ ان کا گول فرق مثبت دو رہا۔ ان اعداد و شمار نے انہیں سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں مدد دی۔ یہ کارکردگی ٹیم کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔
گروپ اے میں دیگر ٹیموں کا مقام
میزبان بنگلہ دیش نے بھوٹان کو 1-0 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ سری لنکا اور بھوٹان کے درمیان 2-2 کی ڈرا میچ کھیلی گئی۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان آخری گروپ میچ آج کھیلا جائے گا۔
سیمی فائنل کے لیے ممکنہ جوڑیوں کا تعین
بنگلہ دیش کی جیت یا ڈرا سے اوپری نمبر پر آنے کی امید ہے۔ یہ صورت حال انہیں پاکستان کے ساتھ سیمی فائنل میں سامنا کرا سکتی ہے۔ اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو وہ پہلے نمبر پر رہیں گے۔ بھارت گروپ بی سے پہلے نمبر پر رہیں گے۔ وہ گروپ اے کے دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم سے کھیلیں گے۔
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