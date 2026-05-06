پاکستان ایئر فورس کی بہادری اور معرکہ حق کی پہلی برسی: وطن کی حفاظت کا عزم

معرکہ حق کی پہلی برسی کے موقع پر پاکستان ایئر فورس کی پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جس میں مستقبل کی جنگوں کے لیے تیاری اور قومی سلامتی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
آج کی رات پوری پاکستانی قوم پاکستان ایئر فورس کے ہر ایک جری رکن کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ معرکہ حق کی پہلی برسی، جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو پیش آیا، پاکستان کی مسلح افواج اور خاص طور پر پاک فضائیہ کے لیے فوجی تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کن باب ہے جس نے قومی اعتماد کو نئی بلندیوں تک پہنچایا اور ادارہ جاتی عزم کو مزید مضبوط کیا۔ یہ دن نہ صرف ایک عظیم فوجی کامیابی کی یاد دلاتا ہے بلکہ اس بات کی بھی حتمی تصدیق کرتا ہے کہ پاک فضائیہ نے اپنی جدید کاری، صلاحیتوں میں اضافے اور تکنیکی بہتری کے لیے جو انتھک کوششیں کیں، وہ بالکل درست، بروقت اور ضرورت کے عین مطابق تھیں۔ اس تاریخی سنگ میل نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت کرنے والے شاہین کسی بھی قسم کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور ان کی تیاری کسی بھی قسم کے سمجھوتے سے بالاتر ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے مستقبل کی جنگوں کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے خود کو ایک جدید، ذہین اور مستقبل کے لیے مکمل طور پر تیار فضائی طاقت میں تبدیل کر لیا ہے۔ اس سفر میں جدید ترین دفاع ی سسٹمز کی شمولیت اور ایسی جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جو جنگی میدان میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور دشمن کے لیے کسی بھی قسم کی جارحیت کو مہنگا بنا دیتی ہیں۔ ملٹی ڈومین آپریشنز کے ماہرانہ استعمال کے ذریعے پاک فضائیہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جدید فضائی جنگوں کے بدلتے ہوئے پیرامیٹرز، پیچیدگیوں اور نئے خطرات سے بخوبی واقف ہے۔ ان آپریشنز کی کامیاب تکمیل، جو کہ اپنی وسعت، حکمت عملی اور نوعیت کے لحاظ سے فضائی جنگ کی تاریخ میں بے مثال تھی، نے نہ صرف پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت کو دنیا کے سامنے واضح کیا بلکہ اس سے پاکستانی قوم کے اندر ایک نیا جذبہ، بے پناہ فخر اور غیر متزلزل اعتماد پیدا ہوا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس کی مسلح افواج ایک انتہائی سمجھدار اور ذمہ دار اسٹریٹجک کلچر کی عکاس ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج کی ہر کوشش، ہر تیاری اور ہر دفاع ی اقدام کا بنیادی مقصد خطے میں پائیدار امن کا قیام، استحکام کا فروغ اور مجموعی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان کے لیے امن کا تصور ہمیشہ سے قومی عزت، وقار اور خودمختاری کے ساتھ جڑا رہا ہے، کیونکہ بغیر وقار کے امن ممکن نہیں ہے۔ پاک افواج اس حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ ہیں کہ عالمی جغرافیائی سیاست اور علاقائی سیکیورٹی کا ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور دشمن قوتیں اپنی جارحانہ صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تاہم، اس بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول کے باوجود، وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے پاک افواج کا عزم، چوکسی اور لگن آج بھی اتنی ہی اٹل ہے جتنی پہلے تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج مستقبل کے پیچیدہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ضروری تنقیدی صلاحیتوں، جدید ترین ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارتوں میں مسلسل سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ مرکوز، چوکس اور تیار ہیں کہ مستقبل کے جنگی میدان میں کسی بھی قسم کی دشمنی یا جارحیت کا بھرپور، مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے۔ وطن عزیز کے خلاف کسی بھی دشمنانہ سازش یا مذموم ارادے کا مقابلہ اس طاقت، درستگی اور مضبوط ارادے کے ساتھ کیا جائے گا جو معرکہ حق کے دوران دشمن نے دیکھی تھی، بلکہ اس بار یہ جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت، جامع اور مؤثر ہوگا، ان شاء اللہ۔ پاک فضائیہ کی تیاری اس بات کی ضمانت ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود میں کسی بھی غیر قانونی مداخلت کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آج کی یہ رات پاک فضائیہ کے ہر اس سپاہی، افسر اور تکنیکی عملے کے نام ہے جس نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، بے مثال قربانیوں اور انتھک محنت سے پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ ان کی آپریشنل توجہ، نظم و ضبط اور عزم ہی وہ بنیادی ستون تھے جن کی بدولت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر رہا اور دشمن کو اس کے ناپاک ارادوں کی قیمت چکانی پڑی۔ پاکستان ایئر فورس ہمیشہ سے دوسری نمبر پر نہیں رہی اور ان شاء اللہ مستقبل میں بھی اسی طرح قومی فخر، طاقت اور اعتماد کی علامت بنی رہے گی۔ یہ پوری قوم اپنے ان جری محافظوں پر ناز کرتی ہے جنہوں نے اپنی راحتیں اور نیندیں قربان کر کے پوری قوم کو سکون اور تحفظ کا احساس فراہم کیا۔ پاک فضائیہ کا یہ سفر جاری رہے گا جب تک کہ وطن کی مٹی کا ایک ایک ذرہ محفوظ ہے.
