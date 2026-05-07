پاکستان ایئر فورس کی مارکا حَق میں تاریخی کامیابی کا ایک سال مکمل

پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سڈھو نے مارکا حَق کے ایک سال مکمل ہونے پر پاکستان ایئر فورس کی تاریخی کامیابیوں کی تعریف کی۔ ایئر فورس نے بھارت کے خلاف فیصلہ کن جواب دے کر ملک کی ہوا سرحدوں کا دفاع کیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے جدید جنگی علاقوں میں اپنی قوت دکھائی، خاص طور پر ڈرونز، سائبر آپریشنز اور الیکٹرانک جنگ میں۔
ایک سریمونی ایئر ہڈی کوارٹر اسلام آباد میں مارکا حَق کی ایک سال کی مکمل ہونی پر منعقد کی گئی۔ پاکستان ایئر فورس کو اس کے تاریخی کردار، فیصلہ کن جواب اور ملک کی ہوا کے سرحدوں کی دفاع میں اس کی براٹیل سیکس پر تعریف کی گئی۔ پاکستان ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل زہیر احمد بابر سڈھو نے اجتماع میں خطبہ دیا اور مارکا حَق میں پاکستان ایئر فورس کے کارکنوں، خاص طور پر فورس کی نوجوانوں کو اپنی کامیابی پر تبیہ کردیا۔ اپنے خطبے میں ایئر چیف مارشل سڈھو نے کہا کہ پاہلگام کے جھوٹے پرچم کے بعد بھارت نے پاکستان پر بیس لیس الزامات لائے، لیکن پاکستان نے بھارت کو ایک غیر جانبدار تحقیق کا پیشکاشت کیا۔ پاکستان کے پیشکاشت کے باوجود، ایئر چیف مارشل سڈھو نے کہا کہ بھارت نے حملہ کر دیا، جس کا پاکستان ایئر فورس نے مکمل اور فیصلہ کن جواب دیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو شکست دے کر پاکستان کی خودداری کا دفاع کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایئر فورس کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے قومی دفاع میں تاریخی کارکردگی دکھائی۔ پاکستان ایئر فورس نے بھارت کی ہوا دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایئر چیف نے کہا کہ تمام دشمن کے منسلکات پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں سے نشان بند کیے گئے۔ سرینگر سے باتھنڈا تک، پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو ایک درس سکھایا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے سرینگر سے باتھنڈا تک دشمن کو ایک درس سکھایا، اور بھارتی ایئر فورس نے آپریشن کے دوران ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئر چیف نے دعویٰ کیا کہ پاکستان ایئر فورس نے دنیا کے ٹاپ فائٹر جٹس اور ایس-400 ہوا دفاعی نظام کو چند منٹوں میں تباہ کر دیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس کی کامیاب کارروائیوں نے اس کی آپریشنل تیاری اور جنگی صلاحیت کو دکھایا۔ ایئر چیف مارشل سڈھو نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی جنگی صلاحیت کو دکھایا اور کلیدی نشانوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو دکھایا۔ ایئر چیف مارشل سڈھو نے کہا کہ پاکستان کے سائبر کنگز نے دشمن کی سائبر سیکیورٹی کو تباہ کر دیا اور ہوا، الیکٹرانک اور سائبر جنگ میں دشمن کو شکست دے دی۔ ایئر چیف نے کہا کہ مارکا حَق نے پاکستان ایئر فورس کی جدید جنگی علاقوں میں بڑھتی ہوئی قوت کو دکھایا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان نے بونیان مارسس میں اپنی بہترین ڈرون صلاحیت دکھائی، جو دکھایا کہ پاکستان ایئر فورس نے جدید جنگفری میں خود کو ایڈاپٹ کر لیا ہے۔ ایئر چیف نے کہا کہ ڈرونز، سائبر آپریشنز اور الیکٹرانک جنگ نے پاکستان ایئر فورس کی آپریشنل ترقی کو دکھایا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس ملک کی ہوا سرحدوں کا محافظ ہے، اور ہر جندہ نے جنگ میں بہترین صلاحیتیں دکھائیں۔ ایئر چیف نے کہا کہ مارکا حَق کے دوران حاصل کی گئی کامیابی میں پاکستان ایئر فورس کے کارکنوں کی شجاعت، پیشہ ورانہ صلاحیت اور تیاری مرکزی تھی
