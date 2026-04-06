پاکستان اور ترکی کے درمیان عدالتی تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط

پاکستان اور ترکی نے عدالتی شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، جس میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اس اقدام سے دونوں ممالک کے عدالتی نظاموں کے درمیان تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور عدالتی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا۔
پاکستان اور ترکی نے عدالتی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی یادداشت ( ایم او یو ) پر دستخط کیے ہیں، 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اطلاع دی۔ مفاہمت کی یادداشت پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی اور ترک آئینی عدالت کے صدر قادر اوزکایا نے پیر کو اسلام آباد میں ایک تقریب میں دستخط کیے۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ ایم او یو ہماری متعلقہ عدلیہ کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کی ایک سادہ دستاویز نہیں ہے، بلکہ یہ آئینی حکمرانی
کو مضبوط بنانے، قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے، عدالتی آزادی کو یقینی بنانے اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے مشترکہ وژن اور عزم کی نمائندگی کرتا ہے۔\چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ایم او یو دونوں عدلیہ کے درمیان تعاون کے لیے ایک مستقبل پر مبنی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں عدالتی علم اور بہترین طریقوں کے تبادلے، تقابلی آئینی قانون کی ترویج، ادارہ جاتی روابط کو مضبوط بنانے اور سب سے اہم مشترکہ پروگراموں، تحقیق اور عدالتی تبادلوں کے ذریعے صلاحیتوں میں اضافے پر زور دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ترک آئینی عدالت کے صدر قادر اوزکایا نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات عام سفارت کاری سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے عوام ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ قادر اوزکایا نے کہا کہ ایم او یو ہمارے اداروں کے درمیان پہلے سے قائم تعاون کو مزید مضبوط اور تجدید کرتا ہے۔ انہوں نے آئینی اصولوں اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ہمارے اداروں کے درمیان تعاون انتہائی موثر ہوگا اور اس کے نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوں گے۔\اس تقریب میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام اور عدالتی نمائندوں نے شرکت کی۔ اس ایم او یو پر دستخط سے دونوں ممالک کے درمیان عدالتی شعبے میں تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔ اس میں عدالتی عملے کی تربیت، عدالتی فیصلوں کے تبادلے، اور عدالتی نظام میں بہتری کے لیے بہترین طریقوں کا تبادلہ شامل ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان باہمی اعتماد اور دوستی کو بھی فروغ دے گا۔ اس کے علاوہ، یہ ایم او یو دونوں ممالک کے درمیان قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے احترام کو بھی مضبوط کرے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اقدام دونوں ممالک کے عدالتی نظام کو مزید موثر اور جدید بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ اقدام پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا اور باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ دونوں ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ عدالتی تعاون دونوں ممالک کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ ایک اہم سنگ میل ہے جو دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دے گا اور مستقبل میں مضبوط تعلقات کی بنیاد رکھے گا
پاکستان ترکی عدالتی تعاون ایم او یو عدلیہ